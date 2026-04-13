На Сумщині правоохоронці викрили чергову протиправну схему виїзду за кордон. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру 46-річній жительці Конотопа, яка сприяла незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон України.

За даними слідства, жінка запропонувала військовозобов’язаному, який має на утриманні сина, оформити фіктивне батьківство над її двома неповнолітніми дітьми.

У подальшому це дало б йому можливість безперешкодно перетнути кордон, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Свої послуги жінка оцінила у 200 тисяч гривень. Чоловік погодився. У рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували факт подання жінкою до відділу державної реєстрації актів цивільного стану необхідних документів визнання батьківства за військовозобов’язаним після одержання обумовленої суми.

Дії підозрюваної кваліфіковано як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їй загрожує до 9 років позбавлення волі.

За клопотанням слідчого та прокурора їй обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.







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