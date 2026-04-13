"ШІ змусив": на Сумщині засудили чоловіка на 7 років за підпали авто військових

У місті Шостка Сумської області суд визнав винним чоловіка, який підпалював автомобілі українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Sud.ua.

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Версія обвинуваченого

Під час судового розгляду чоловік заявив, що нібито діяв під впливом підказок штучного інтелекту, які спонукали його до злочинів.

Суд поставився до цих пояснень критично та не врахував їх при винесенні вироку.

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Реальна схема злочину

За даними слідства, обвинувачений вийшов на контакт із невідомою особою через інтернет, яка запропонувала йому заробіток.

Він погодився через фінансові проблеми та отримував інструкції через месенджери. Чоловік цілеспрямовано знаходив автомобілі військових, підпалював їх і фіксував це на телефон як підтвердження виконання завдання.

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Скільки заплатили за підпали

Злочини відбувалися у травні та червні 2025 року. За цей час було знищено два автомобілі.

За кожен підпал він отримував по 500 доларів, загалом – 1000 доларів.

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Затримання і вирок

Правоохоронці затримали чоловіка під час спроби здійснити третій підпал.

Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

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