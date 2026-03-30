СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила та затримала агентку ФСБ, яка готувала серію терактів проти українських військових у Хмельницькому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує СБУ.

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За даними слідства, зловмисниця діяла в інтересах російських спецслужб і займалася підготовкою підривів автомобілів Сил оборони.

Як діяла агентка

Встановлено, що жінка відстежувала місця паркування авто українських військових, фотографувала ці локації та намагалася виявити камери відеоспостереження.

Отримані дані ворог планував використати для проникнення на автостоянки, мінування транспортних засобів і подальших підривів.

Співробітники СБУ затримали її "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу паркінгу з машинами захисників.

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Додаткові завдання і вербування

За інформацією слідства, агенткою виявилася місцева мешканка, яку завербували представники ФСБ.

Вона потрапила в поле зору російських спецслужб через публікацію прокремлівських коментарів у соціальній мережі "Однокласники".

Крім підготовки терактів, жінка також відстежувала запасні командні пункти Сил оборони та залізничні станції, де перебували військові ешелони.

Задокументовано, що вона знімала потенційні цілі на телефон, імітуючи розмову – тримаючи смартфон біля вуха.





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Підозра і покарання

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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