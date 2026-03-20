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8 років тюрми отримав коригувальник ударів РФ по ППО на Полтавщині, - СБУ

Наводив удари РФ по ППО: на Полтавщині винесли вирок агенту

За матеріалами Служби безпеки України засуджено агента, який наводив удари РФ по позиціях ППО на Полтавщині. Він передавав координати військових об’єктів ворогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні СБ України в Полтавській області.

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Чоловіка затримали у Миргороді влітку 2025 року.  Як встановило розслідування, зловмисник готував координати для серії ракетно-дронових атак країни-агресора по Полтавщині.

"Основними його "цілями" були радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ, які обороняють українське небо.

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 32-річний переселенець з Донеччини, який вже мав раніше проблеми із законом", - зазначили в Управлінні СБУ.

Чоловік зловмисник шукав підробіток у Telegram-каналах, де його завербували представники РФ. За гроші він збирав розвіддані, позначав координати на картах і надсилав їх ворогу.

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Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами співпраці. Суд визнав його винним у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану.

Автор: 

Миргород (64) СБУ (13999) Полтавська область (1408) Миргородський район (29)
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