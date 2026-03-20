8 років тюрми отримав коригувальник ударів РФ по ППО на Полтавщині, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України засуджено агента, який наводив удари РФ по позиціях ППО на Полтавщині. Він передавав координати військових об’єктів ворогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні СБ України в Полтавській області.

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Чоловіка затримали у Миргороді влітку 2025 року. Як встановило розслідування, зловмисник готував координати для серії ракетно-дронових атак країни-агресора по Полтавщині.

"Основними його "цілями" були радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ, які обороняють українське небо.

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 32-річний переселенець з Донеччини, який вже мав раніше проблеми із законом", - зазначили в Управлінні СБУ.

Чоловік зловмисник шукав підробіток у Telegram-каналах, де його завербували представники РФ. За гроші він збирав розвіддані, позначав координати на картах і надсилав їх ворогу.

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Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами співпраці. Суд визнав його винним у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану.