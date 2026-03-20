8 лет тюрьмы получил корректировщик ударов РФ по ПВО в Полтавской области, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины приговорен к наказанию агент, который наводил удары РФ по позициям ПВО в Полтавской области. Он передавал координаты военных объектов врагу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Полтавской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мужчину задержали в Миргороде летом 2025 года. Как установило расследование, злоумышленник готовил координаты для серии ракетно-дроновых атак страны-агрессора по Полтавской области.

"Основными его "целями" были радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ, которые защищают украинское небо.

По материалам дела, задание врага выполнял 32-летний переселенец из Донецкой области, у которого ранее уже были проблемы с законом", - отметили в Управлении СБУ.

Мужчина-злоумышленник искал подработку в Telegram-каналах, где его завербовали представители РФ. За деньги он собирал разведданные, отмечал координаты на картах и отправлял их врагу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наводил удары рашистов по позициям ПВО на западе Украины: предателя приговорили к 15 годам, - СБУ

Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества. Суд признал его виновным в несанкционированном распространении информации о ВСУ в условиях военного положения.