8 лет тюрьмы получил корректировщик ударов РФ по ПВО в Полтавской области, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины приговорен к наказанию агент, который наводил удары РФ по позициям ПВО в Полтавской области. Он передавал координаты военных объектов врагу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Полтавской области.

Мужчину задержали в Миргороде летом 2025 года. Как установило расследование, злоумышленник готовил координаты для серии ракетно-дроновых атак страны-агрессора по Полтавской области.

"Основными его "целями" были радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ, которые защищают украинское небо.

По материалам дела, задание врага выполнял 32-летний переселенец из Донецкой области, у которого ранее уже были проблемы с законом", - отметили в Управлении СБУ.

Мужчина-злоумышленник искал подработку в Telegram-каналах, где его завербовали представители РФ. За деньги он собирал разведданные, отмечал координаты на картах и отправлял их врагу.

Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества. Суд признал его виновным в несанкционированном распространении информации о ВСУ в условиях военного положения.

То і що?! Через кілька років вийде і буде коригувати далі. Ну, генетика сарани...
20.03.2026 12:29 Ответить
Вкрав 2 пачки сигарет - 8 років.
Наводив ракети, вбивав людей, нищив майно - 8 років.
То вже просто звіздець в тій державі і в тому "правосудді", чи то вже повний звіздець?
Чи ще ні, за сигарети пора всі 25 давати...
20.03.2026 12:30 Ответить
ВКРАВ МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ, ПЕРЕДАВАВ ДВУШКИ НА мацкву -НУЛЬ РОКІВ
20.03.2026 12:41 Ответить
8 років за зраду, за знищення техники та людей?!! Де тут адекватність? Де тут місце страху перед покаранням? По цій статті від пожит'євого до 15 років, якщо є пом'якшувальні обставини.
20.03.2026 12:31 Ответить
Какие могут быть "пом'якшувальні обставини" ???
20.03.2026 12:34 Ответить
А які можуть бути пом'якшувальні обставини? "Щире каяття" чи родичі на ТОТ у заручниках?
20.03.2026 12:35 Ответить
Не розумію, чому таки маленьки терміни дають цім покідьками? Чому не пожиттево?
20.03.2026 12:35 Ответить
 
 