8 лет тюрьмы получил корректировщик ударов РФ по ПВО в Полтавской области, - СБУ
По материалам Службы безопасности Украины приговорен к наказанию агент, который наводил удары РФ по позициям ПВО в Полтавской области. Он передавал координаты военных объектов врагу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Полтавской области.
Мужчину задержали в Миргороде летом 2025 года. Как установило расследование, злоумышленник готовил координаты для серии ракетно-дроновых атак страны-агрессора по Полтавской области.
"Основными его "целями" были радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ, которые защищают украинское небо.
По материалам дела, задание врага выполнял 32-летний переселенец из Донецкой области, у которого ранее уже были проблемы с законом", - отметили в Управлении СБУ.
Мужчина-злоумышленник искал подработку в Telegram-каналах, где его завербовали представители РФ. За деньги он собирал разведданные, отмечал координаты на картах и отправлял их врагу.
Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества. Суд признал его виновным в несанкционированном распространении информации о ВСУ в условиях военного положения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наводив ракети, вбивав людей, нищив майно - 8 років.
То вже просто звіздець в тій державі і в тому "правосудді", чи то вже повний звіздець?
Чи ще ні, за сигарети пора всі 25 давати...