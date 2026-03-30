СБУ задержала агента ФСБ, готовившую теракты против военных в Хмельницком. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агентку ФСБ, готовившую серию терактов против украинских военных в Хмельницком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует СБУ.
По данным следствия, злоумышленница действовала в интересах российских спецслужб и занималась подготовкой взрывов автомобилей Сил обороны.
Как действовала агент
Установлено, что женщина отслеживала места парковки автомобилей украинских военных, фотографировала эти локации и пыталась обнаружить камеры видеонаблюдения.
Полученные данные враг планировал использовать для проникновения на автостоянки, минирования транспортных средств и последующих взрывов.
Сотрудники СБУ задержали ее "на горячем", когда она проводила доразведку около паркинга с машинами защитников.
Дополнительные задания и вербовка
По информации следствия, агентом оказалась местная жительница, которую завербовали представители ФСБ.
Она попала в поле зрения российских спецслужб из-за публикации прокремлевских комментариев в социальной сети "Одноклассники".
Помимо подготовки терактов, женщина также отслеживала запасные командные пункты Сил обороны и железнодорожные станции, где находились военные эшелоны.
Задокументировано, что она снимала потенциальные цели на телефон, имитируя разговор – держа смартфон у уха.
Подозрение и наказание
Во время обысков у задержанной изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.
В настоящее время злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.
Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Операцию провели сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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