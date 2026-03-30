СБУ задержала агента ФСБ, готовившую теракты против военных в Хмельницком. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агентку ФСБ, готовившую серию терактов против украинских военных в Хмельницком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, злоумышленница действовала в интересах российских спецслужб и занималась подготовкой взрывов автомобилей Сил обороны.

Как действовала агент

Установлено, что женщина отслеживала места парковки автомобилей украинских военных, фотографировала эти локации и пыталась обнаружить камеры видеонаблюдения.

Полученные данные враг планировал использовать для проникновения на автостоянки, минирования транспортных средств и последующих взрывов.

Сотрудники СБУ задержали ее "на горячем", когда она проводила доразведку около паркинга с машинами защитников.

Читайте: Совершали поджоги по заказу РФ: СБУ и Нацполиция задержали четырех российских агентов. ФОТОрепортаж

Дополнительные задания и вербовка

По информации следствия, агентом оказалась местная жительница, которую завербовали представители ФСБ.

Она попала в поле зрения российских спецслужб из-за публикации прокремлевских комментариев в социальной сети "Одноклассники".

Помимо подготовки терактов, женщина также отслеживала запасные командные пункты Сил обороны и железнодорожные станции, где находились военные эшелоны.

Задокументировано, что она снимала потенциальные цели на телефон, имитируя разговор – держа смартфон у уха.





Читайте также: 8 лет тюрьмы получил корректировщик ударов РФ по ПВО в Полтавской области, – СБУ

Подозрение и наказание

Во время обысков у задержанной изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.

Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила агента ФСБ, который наводил российские ракеты на Хмельницкую область. ФОТО