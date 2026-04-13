"ИИ заставил": в Сумской области приговорили мужчину к 7 годам за поджоги автомобилей военных
В городе Шостка Сумской области суд признал виновным мужчину, который поджигал автомобили украинских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Sud.ua.
Версия обвиняемого
Во время судебного разбирательства мужчина заявил, что якобы действовал под влиянием подсказок искусственного интеллекта, которые подтолкнули его к преступлениям.
Суд отнесся к этим объяснениям критически и не учел их при вынесении приговора.
Реальная схема преступления
По данным следствия, обвиняемый вышел на контакт через интернет с неизвестным лицом, которое предложило ему заработок.
Он согласился из-за финансовых проблем и получал инструкции через мессенджеры. Мужчина целенаправленно находил автомобили военных, поджигал их и фиксировал это на телефон в качестве подтверждения выполнения задания.
Сколько заплатили за поджоги
Преступления совершались в мае и июне 2025 года. За это время было уничтожено два автомобиля.
За каждый поджог он получал по 500 долларов, всего - 1000 долларов.
Задержание и приговор
Правоохранители задержали мужчину во время попытки совершить третий поджог.
Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.
