"ИИ заставил": в Сумской области приговорили мужчину к 7 годам за поджоги автомобилей военных

В городе Шостка Сумской области суд признал виновным мужчину, который поджигал автомобили украинских военных.

Версия обвиняемого

Во время судебного разбирательства мужчина заявил, что якобы действовал под влиянием подсказок искусственного интеллекта, которые подтолкнули его к преступлениям.

Суд отнесся к этим объяснениям критически и не учел их при вынесении приговора.

Реальная схема преступления

По данным следствия, обвиняемый вышел на контакт через интернет с неизвестным лицом, которое предложило ему заработок.

Он согласился из-за финансовых проблем и получал инструкции через мессенджеры. Мужчина целенаправленно находил автомобили военных, поджигал их и фиксировал это на телефон в качестве подтверждения выполнения задания.

Сколько заплатили за поджоги

Преступления совершались в мае и июне 2025 года. За это время было уничтожено два автомобиля.

За каждый поджог он получал по 500 долларов, всего - 1000 долларов.

Задержание и приговор

Правоохранители задержали мужчину во время попытки совершить третий поджог.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

І гроші на картку теж ШІ кидав...
13.04.2026 14:38 Ответить
І гроші на картку теж ШІ кидав...
13.04.2026 14:38 Ответить
Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.Джерело: https://censor.net/ua/n3610245

Малувато буде!
13.04.2026 14:38 Ответить
Дурню придумав і несе агент московський!!
Ложку від тарілки, він несе не до вуха??
13.04.2026 14:39 Ответить
Да, все ши и этат, как єво.. Шорош.. Жорж
13.04.2026 14:41 Ответить
Відмазка красива, але ні.
13.04.2026 14:51 Ответить
дуже зручно
13.04.2026 14:56 Ответить
От би суддя сказав,що ШІ йому винести вирок по цій справі у вигляді пожиттєвого ув'язнення.
13.04.2026 15:01 Ответить
ШІ йомуІ підказав
13.04.2026 15:02 Ответить
7 років??? Тобто воно підпалювало якось нєжно та соромливо??? Де довічні вироки таким виродкам???
13.04.2026 15:23 Ответить
На дурку вирішив відкостти?
13.04.2026 15:24 Ответить
 
 