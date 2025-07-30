В Украине фиксируется снижение количества диверсий в отношении военных, - Небытов

В данное время в Украине полиция фиксирует снижение количества диверсий против военных, в частности - поджогов автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Андрей Небытов во время рабочего совещания с руководителями подразделений криминальной полиции.

"Если сравнивать с 2024 годом, мы действительно наблюдаем снижение количества диверсий против военных, в частности - поджогов авто: за первые шесть месяцев 2025 года их зафиксировано 132, тогда как в прошлом году за тот же период - 244", - отметил он.

Небытов отмечает, что это свидетельствует об эффективной оперативной работе полиции - в частности, своевременное выявление исполнителей, отлаженную аналитику и быстрое реагирование на подозрительные действия.

По его словам, полиция в сотрудничестве с СБУ в этом году предотвратила 24 терактов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине совершено 44 теракта и 128 поджогов автомобилей военнослужащих, - Нацполиция