В Україні фіксується зниження кількості диверсій щодо військових, - Нєбитов
Нині в Україні поліція фіксує зниження кількості диверсій проти військових, зокрема підпалів автомобілів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов під час робочої наради з керівниками підрозділів кримінальної поліції.
"Якщо порівнювати з 2024 роком, ми справді спостерігаємо зниження кількості диверсій проти військових, зокрема підпалів авто: за перші шість місяців 2025 року їх зафіксовано 132, тоді як торік за той самий період – 244", - зазначив він.
Нєбитов зауважує, що це свідчить про ефективну оперативну роботу поліції – зокрема, вчасне виявлення виконавців, налагоджену аналітику й швидке реагування на підозрілі дії.
За його словами, поліція у співпраці з СБУ цього року запобігла 24 терактам.
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