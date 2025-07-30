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Новини Підпали автомобілів військових
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В Україні фіксується зниження кількості диверсій щодо військових, - Нєбитов

Диверсії щодо військових

Нині в Україні поліція фіксує зниження кількості диверсій проти військових, зокрема підпалів автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов під час робочої наради з керівниками підрозділів кримінальної поліції.

"Якщо порівнювати з 2024 роком, ми справді спостерігаємо зниження кількості диверсій проти військових, зокрема підпалів авто: за перші шість місяців 2025 року їх зафіксовано 132, тоді як торік за той самий період – 244", - зазначив він.

Нєбитов зауважує, що це свідчить про ефективну оперативну роботу поліції – зокрема, вчасне виявлення виконавців, налагоджену аналітику й швидке реагування на підозрілі дії.

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За його словами, поліція у співпраці з СБУ цього року запобігла 24 терактам.

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