Канал незаконного виїзду за кордон перекрито: затримано чотирьох учасників схеми. ФОТОрепортаж

В ході проведення заходів з протидії протиправній діяльності на державному кордоні, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про групу жителів Хмельниччини, яка налагодила схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

За інформацією прикордонників було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого здійснювалося подальше документування протиправної діяльності зловмисників, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Підшукавши клієнта, головний організатор незаконної оборудки давав вказівки своїм помічникам щодо подальших дій. У визначений час група висунулася в бік кордону на двох автомобілях. У першому рухалися двоє членів протиправної групи. Вони перевіряли маршрут на наявність контрольних постів. За ними на відстані їхав другий автомобіль, в якому провідник віз клієнта до кордону та в подальшому мав допомогти йому дістатися до Молдови в обхід пунктів пропуску. Однак прикордонники зупинили обидва авто та затримали порушників.

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В ході подальшої роботи охоронці кордону дізналися, що житель Київської області 2001 року народження за нелегальний маршрут до сусідньої країни заплатив 13 тисяч доларів США.

Пізніше правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження. В результаті обшуків виявлено та вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та іншу доказову базу. Крім цього, вилучено 2 автомобілі.

Головного організатора протиправної схеми та трьох його помічників затримано. Їм оголошено про підозри та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави.















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