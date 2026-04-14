УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12252 відвідувача онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
1 298 15

Канал незаконного виїзду за кордон перекрито: затримано чотирьох учасників схеми. ФОТОрепортаж

В ході проведення заходів з протидії протиправній діяльності на державному кордоні, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про групу жителів Хмельниччини, яка налагодила схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

За інформацією прикордонників було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого здійснювалося подальше документування протиправної діяльності зловмисників, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Підшукавши клієнта, головний організатор незаконної оборудки давав вказівки своїм помічникам щодо подальших дій. У визначений час група висунулася в бік кордону на двох автомобілях. У першому рухалися двоє членів протиправної групи. Вони перевіряли маршрут на наявність контрольних постів. За ними на відстані їхав другий автомобіль, в якому провідник віз клієнта до кордону та в подальшому мав допомогти йому дістатися до Молдови в обхід пунктів пропуску. Однак прикордонники зупинили обидва авто та затримали порушників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оформлювала чоловіків як учасників музичних гуртів: викрито організаторку схеми незаконного виїзду за кордон. ФОТОрепортаж

В ході подальшої роботи охоронці кордону дізналися, що житель Київської області 2001 року народження за нелегальний маршрут до сусідньої країни заплатив 13 тисяч доларів США.

Пізніше правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження. В результаті обшуків виявлено та вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та іншу доказову базу. Крім цього, вилучено 2 автомобілі.

Головного організатора протиправної схеми та трьох його помічників затримано. Їм оголошено про підозри та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави.

ДПСУ
ДПСУ
ДПСУ
ДПСУ
ДПСУ

Також читайте: На Сумщині правоохоронці викрили чергову протиправну схему виїзду за кордон. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6815) кордон (5032) ухилянти (1466) Хмельницька область (1112)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
На підставі чого екстрадиціювати?!))))
показати весь коментар
14.04.2026 13:02 Відповісти
+3
Як тільки ви підете служити, одразу почнуть екстрадицію.
показати весь коментар
14.04.2026 13:13 Відповісти
+2
А потужного шашличника чому незатримуюить через день вивозе намародерене
показати весь коментар
14.04.2026 12:52 Відповісти

Завантаження...

 
 