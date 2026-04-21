Харьковчанин предлагал $1500 патрульным, чтобы избежать ТЦК: суд оштрафовал его на 34 тыс. грн

Взятка в долларах

В Харькове мужчину привлекли к суду за попытку подкупа патрульных полицейских. Следствие установило, что во время проверки военно-учетных документов он предложил правоохранителям 1500 долларов, чтобы избежать доставки в ТЦК и СП.

Об этом стало известно из приговора Слободского райсуда Харькова от 19 апреля 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что установило следствие?

Как отмечается, 1 ноября 2025 года патрульные полицейские остановили жителя Харькова для проверки военно-учетных документов. Поскольку у мужчины их при себе не было, ему предложили проехать в ТЦК и СП.

В служебном автомобиле он неоднократно пытался договориться с инспекторами, предлагая им 1500 долларов США, чтобы избежать поездки в военкомат. Правоохранители предупредили его об уголовной ответственности и сообщили об инциденте на спецлинию "102".

Читайте на "Цензор.НЕТ": $12 тысяч за "инвалидность" и попытка избежать реальной службы за деньги: будут судить пограничника. ФОТОрепортаж

Мужчина признал вину

Во время судебного разбирательства мужчина признал вину. Он подтвердил, что предлагал деньги - сначала 500 долларов, затем 1000 и в конце концов 1500, пытаясь избежать направления в ТЦК. Обвиняемый выразил раскаяние и попросил о мягком наказании.

Защитник настаивал на учете признания вины и просил назначить минимальное наказание.

Что решил суд?

В результате суд признал харьковчанина виновным в попытке подкупа полицейских и назначил ему штраф в размере 34 тысяч гривен. Решение может быть обжаловано.

Читайте также: В Полтавской области начальник ТЦК фиктивно "бронировал" мужчин от мобилизации, - ГБР

Топ комментарии
+8
1500$.то мало.тому й здали
21.04.2026 13:58 Ответить
+4
Саме так ... мало з собою взяв , коли вийшов на вулицю ! А може в цього нещасного більше й не було, а поліцаї попались жадібні ?
21.04.2026 14:06 Ответить
+3
1500$? Та це ганьбити честь мундіра
21.04.2026 14:11 Ответить
1500$.то мало.тому й здали
21.04.2026 13:58 Ответить
Саме так ... мало з собою взяв , коли вийшов на вулицю ! А може в цього нещасного більше й не було, а поліцаї попались жадібні ?
21.04.2026 14:06 Ответить
Наочний приклад неповаги до НП. Такою сумою він їх просто образив.
21.04.2026 14:47 Ответить
Цікаво - а "предмет хабаря", кофіскували, в дохід держави?
21.04.2026 13:59 Ответить
Так він пропонував "предмет хабаря", а не показував, тому й поїхав до тцк
21.04.2026 14:08 Ответить
тобто є щє декілька людей в патрулькі!
21.04.2026 14:01 Ответить
які не вміють рахувати.
21.04.2026 14:04 Ответить
призначив йому штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3611615
Тобто - замісь 60 000 , він заплатить (а може і не заплатить...) всього лише 34 ... а в армію так і не потрапить .
Робоча схема
21.04.2026 14:01 Ответить
Ще питання - чому 34 000 а не 17 500? Адвокат недопрацював
21.04.2026 14:09 Ответить
ЗАпропонували - означает что человек мог отказаться. Если вместо отказа он предлагал деньги - то можно предположить что его отказ не был воспринят сотрудниками полиции. А это самоуправство. В общем с точки зрения Закона он предлагал взятку за то что сотрудники полиции не могли законно осуществить.
21.04.2026 14:03 Ответить
Як жебракам на паперті
21.04.2026 14:04 Ответить
Мало пропонував.
21.04.2026 14:05 Ответить
Виходить що тут ухилянт хабарник/корупціонер.А поліцейські виявились чесними.У мудрого наріду має статись когнітивний дисонанс від такої новини. А міг би не принижуватись і пропонувати хабарі,а просто піти в СОУ.
21.04.2026 14:08 Ответить
Такі гроші? Ганьбив би сі...
21.04.2026 14:09 Ответить
1500$? Та це ганьбити честь мундіра
показать весь комментарий
21.04.2026 14:11 Ответить
Яке цікаве життя в Країні Мрій Зеленського ... по вулиці чоловік вже не може спокійно пройтись , як було за Папєрєдніка!

Доречі, сьогодні 7 років , як укровиборець73% 21 квітня 2019 року переміг Режим Злочинного Кондитера ! В Харківській області за Веселого Шоумена проголосували в другому турі під 90% виборців ... скоріш і цей дядько голосував за ЦЬОГО , який зараз керує ВСІМ - і ТЦК з поліціянтами також !
21.04.2026 14:12 Ответить
Обібрали все одно. Знову Петро з голою сракою.
21.04.2026 14:26 Ответить
В Одесі СБУ затримала 7 тцкунів Пересипського тцк та одного дільничного за вимагання 50тис.$ хабаря з чоловіка з відсрочкою.
21.04.2026 14:29 Ответить
Це вже перебор, такого дозволити і в Києві не можуть.
21.04.2026 14:36 Ответить
Багато давав, до 2100 грн. вважається подарунком. То тцк гребуть лопатою.
21.04.2026 14:33 Ответить
 
 