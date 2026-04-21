Харьковчанин предлагал $1500 патрульным, чтобы избежать ТЦК: суд оштрафовал его на 34 тыс. грн
В Харькове мужчину привлекли к суду за попытку подкупа патрульных полицейских. Следствие установило, что во время проверки военно-учетных документов он предложил правоохранителям 1500 долларов, чтобы избежать доставки в ТЦК и СП.
Об этом стало известно из приговора Слободского райсуда Харькова от 19 апреля 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что установило следствие?
Как отмечается, 1 ноября 2025 года патрульные полицейские остановили жителя Харькова для проверки военно-учетных документов. Поскольку у мужчины их при себе не было, ему предложили проехать в ТЦК и СП.
В служебном автомобиле он неоднократно пытался договориться с инспекторами, предлагая им 1500 долларов США, чтобы избежать поездки в военкомат. Правоохранители предупредили его об уголовной ответственности и сообщили об инциденте на спецлинию "102".
Мужчина признал вину
Во время судебного разбирательства мужчина признал вину. Он подтвердил, что предлагал деньги - сначала 500 долларов, затем 1000 и в конце концов 1500, пытаясь избежать направления в ТЦК. Обвиняемый выразил раскаяние и попросил о мягком наказании.
Защитник настаивал на учете признания вины и просил назначить минимальное наказание.
Что решил суд?
В результате суд признал харьковчанина виновным в попытке подкупа полицейских и назначил ему штраф в размере 34 тысяч гривен. Решение может быть обжаловано.
Тобто - замісь 60 000 , він заплатить (а може і не заплатить...) всього лише 34 ... а в армію так і не потрапить .
Робоча схема
Доречі, сьогодні 7 років , як укровиборець73% 21 квітня 2019 року переміг Режим Злочинного Кондитера ! В Харківській області за Веселого Шоумена проголосували в другому турі під 90% виборців ... скоріш і цей дядько голосував за ЦЬОГО , який зараз керує ВСІМ - і ТЦК з поліціянтами також !