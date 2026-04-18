У Кропивницькому чоловіку, який провіз військового ТЦК на капоті авто, повідомлено про підозру

У Кропивницькому повідомили про підозру чоловіку, який провіз на капоті машини військового ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в обласній прокуратурі.

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За даними слідства, подія сталася у квітні 2026 року біля однієї з АЗС у Кропивницькому. Під час перевірки документів у межах заходів правового режиму воєнного стану водій відмовився їх надати та почав рух автомобіля.

У цей момент військовослужбовець перебував перед транспортним засобом і опинився на капоті.

Пересування з потерпілим на капоті

Попри це, водій продовжив рух вулицями міста, протягнувши військовослужбовця кілька кварталів. Згодом потерпілий упав на дорогу та отримав тілесні ушкодження.

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Правова кваліфікація та відповідальність

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначили, що зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру, однак відповідно до Конституції особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

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