У Кропивницькому чоловіку, який провіз військового ТЦК на капоті авто, повідомлено про підозру
У Кропивницькому повідомили про підозру чоловіку, який провіз на капоті машини військового ТЦК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в обласній прокуратурі.
За даними слідства, подія сталася у квітні 2026 року біля однієї з АЗС у Кропивницькому. Під час перевірки документів у межах заходів правового режиму воєнного стану водій відмовився їх надати та почав рух автомобіля.
У цей момент військовослужбовець перебував перед транспортним засобом і опинився на капоті.
Пересування з потерпілим на капоті
Попри це, водій продовжив рух вулицями міста, протягнувши військовослужбовця кілька кварталів. Згодом потерпілий упав на дорогу та отримав тілесні ушкодження.
Правова кваліфікація та відповідальність
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
У прокуратурі зазначили, що зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру, однак відповідно до Конституції особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
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