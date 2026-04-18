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Новини
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У Кропивницькому чоловіку, який провіз військового ТЦК на капоті авто, повідомлено про підозру

На Кіровоградщині повідомили про підозру чоловіку, який протягнув військового на капоті авто

У Кропивницькому повідомили про підозру чоловіку, який провіз на капоті машини військового ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в обласній прокуратурі.

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За даними слідства, подія сталася у квітні 2026 року біля однієї з АЗС у Кропивницькому. Під час перевірки документів у межах заходів правового режиму воєнного стану водій відмовився їх надати та почав рух автомобіля.

У цей момент військовослужбовець перебував перед транспортним засобом і опинився на капоті.

Пересування з потерпілим на капоті

Попри це, водій продовжив рух вулицями міста, протягнувши військовослужбовця кілька кварталів. Згодом потерпілий упав на дорогу та отримав тілесні ушкодження.

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Правова кваліфікація та відповідальність

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначили, що зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру, однак відповідно до Конституції особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

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Автор: 

авто (6651) інцидент (20) Кропивницький (380) прокуратура (3736) ТЦК та СП (1297) Кіровоградська область (684) Кропивницький район (61)
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Топ коментарі
+22
трохи не зрозуміло!
хто на кого напав та погрожував?
що робив тцкашник на капоті цивільного авто?
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18.04.2026 12:00 Відповісти
+21
А ТЦК має право спиняти приватне авто?
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18.04.2026 12:14 Відповісти
+17
Єрмак вертів на *** ТЦК. І йому ні про що не повідомлено
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18.04.2026 12:15 Відповісти

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