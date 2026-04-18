Здійснено напад на ТЦК у Яворові: двох зловмисників затримано, одного розшукують
Вчора, 17 квітня, близько 22:20 у приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалися три особи, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Львівського ОТЦК та СП.
Двох нападників затримали
Як зазначається, внаслідок рішучих дій військовослужбовців нападників було зупинено. На місце події прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу. Ще один фігурант нападу розшукується.
Що кажуть у ТЦК?
"Під час масштабної війни із російськими окупантами силу й злість варто було б застосовувати проти ворога. Однак, на жаль, знаходяться ті, хто вважає за можливе деморалізувати власне суспільство й нападати на своїх же військових.
Наголошуємо, що і за українським законодавством, і за законами моралі, такі вчинки не мають подвійних трактувань. Правову оцінку цьому злочину надасть суд. Ведеться досудове розслідування. Нападники, безсумнівно, понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства", - зазначили у ТЦК.
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Є багато логічних слів : службовці, військова поліція, фельджандармерія, корпус Стражів зеленого Перевороту тощо тощо..
військовихцивільних"- а так вже буде норм, різниця лише в одному слові.