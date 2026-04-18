Здійснено напад на ТЦК у Яворові: двох зловмисників затримано, одного розшукують

Вчора, 17 квітня, близько 22:20 у приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалися три особи, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Львівського ОТЦК та СП.

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Двох нападників затримали

Як зазначається, внаслідок рішучих дій військовослужбовців нападників було зупинено. На місце події прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу. Ще один фігурант нападу розшукується.

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Що кажуть у ТЦК?

"Під час масштабної війни із російськими окупантами силу й злість варто було б застосовувати проти ворога. Однак, на жаль, знаходяться ті, хто вважає за можливе деморалізувати власне суспільство й нападати на своїх же військових.

Наголошуємо, що і за українським законодавством, і за законами моралі, такі вчинки не мають подвійних трактувань. Правову оцінку цьому злочину надасть суд. Ведеться досудове розслідування. Нападники, безсумнівно, понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства", - зазначили у ТЦК.

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