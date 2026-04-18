Совершено нападение на ТЦК в Яворове: двое злоумышленников задержаны, одного разыскивают

Вчера, 17 апреля, около 22:20 в помещение Яворовского РТЦК и СП ворвались трое человек, которые предприняли попытку нападения на военнослужащих взвода охраны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовского ОТЦК и СП.

Двоих нападавших задержали

Как отмечается, в результате решительных действий военнослужащих нападавших удалось остановить. На место происшествия прибыли правоохранители, которые задержали двух участников нападения. Еще один фигурант нападения разыскивается.

Что говорят в ТЦК?

"Во время масштабной войны с российскими оккупантами силу и злость следовало бы применять против врага. Однако, к сожалению, есть те, кто считает возможным деморализовать собственное общество и нападать на своих же военных.

Подчеркиваем, что и по украинскому законодательству, и по законам морали, такие поступки не имеют двойных толкований. Правовую оценку этому преступлению даст суд. Ведется досудебное расследование. Нападавшие, несомненно, понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ТЦК.

