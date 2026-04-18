Совершено нападение на ТЦК в Яворове: двое злоумышленников задержаны, одного разыскивают
Вчера, 17 апреля, около 22:20 в помещение Яворовского РТЦК и СП ворвались трое человек, которые предприняли попытку нападения на военнослужащих взвода охраны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовского ОТЦК и СП.
Двоих нападавших задержали
Как отмечается, в результате решительных действий военнослужащих нападавших удалось остановить. На место происшествия прибыли правоохранители, которые задержали двух участников нападения. Еще один фигурант нападения разыскивается.
Что говорят в ТЦК?
"Во время масштабной войны с российскими оккупантами силу и злость следовало бы применять против врага. Однако, к сожалению, есть те, кто считает возможным деморализовать собственное общество и нападать на своих же военных.
Подчеркиваем, что и по украинскому законодательству, и по законам морали, такие поступки не имеют двойных толкований. Правовую оценку этому преступлению даст суд. Ведется досудебное расследование. Нападавшие, несомненно, понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ТЦК.
Вам слова взвод охорони нічого не говорять?
військовихцивільних"- а так вже буде норм, різниця лише в одному слові.
Є багато логічних слів : службовці, військова поліція, фельджандармерія, корпус Стражів зеленого Перевороту тощо тощо..
Чи просто по п'яні померещілось ??
А може ті цивільні просто зайшли водички попросити чи крашанками постукатись, а кляті людолови їх прямо на КПП і забусярили!
Коли все винесуть і пограбують, слідчий обов*язково спитає тебе:
- Відео є? Немає! Ну, тоді це глухарь...
штріх там мені каже - ти хочеш бумаги віднести і шось уточнити, а я хочу тобі набии їбало, у кожного свої бажання, іди ***** звідси. Ледве вмовив...
так шо найпростіший шлях потрапити на територію ТЦК це шлях бусифікації.
а хтось жеж може ж і биконути...
і за українським законодавством, і за законами моралі
Так, якого не стріляли?
***
Зараз в прифронтовому місті, хата серед цивільних. Уявив цю картину - до мене хтось ломиться.
Ну так ляжуть усі хто ломиться.
І це нормально, бо ЗСУ чіпати не можна нікому.
Обнаглівших, агресивних які вважають що можуть вчиняти в час війни напади на військових, "закривати" швидко, оперативно і надовго.