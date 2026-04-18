Совершено нападение на ТЦК в Яворове: двое злоумышленников задержаны, одного разыскивают

Нападение на ТЦК во Львовской области

Вчера, 17 апреля, около 22:20 в помещение Яворовского РТЦК и СП ворвались трое человек, которые предприняли попытку нападения на военнослужащих взвода охраны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Львовского ОТЦК и СП.

Двоих нападавших задержали

Как отмечается, в результате решительных действий военнослужащих нападавших удалось остановить. На место происшествия прибыли правоохранители, которые задержали двух участников нападения. Еще один фигурант нападения разыскивается.

Что говорят в ТЦК?

"Во время масштабной войны с российскими оккупантами силу и злость следовало бы применять против врага. Однако, к сожалению, есть те, кто считает возможным деморализовать собственное общество и нападать на своих же военных.

Подчеркиваем, что и по украинскому законодательству, и по законам морали, такие поступки не имеют двойных толкований. Правовую оценку этому преступлению даст суд. Ведется досудебное расследование. Нападавшие, несомненно, понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ТЦК.

нападение (2268) ТЦК (1025) Львовская область (3170) Самборский район (3) Яворов (1)
Топ комментарии
Розумно. Не бачу сенсу називати "військовий" тих хто не у Війську.
Є багато логічних слів : службовці, військова поліція, фельджандармерія, корпус Стражів зеленого Перевороту тощо тощо..
18.04.2026 11:21 Ответить
"Однак, на жаль, знаходяться ті, хто вважає за можливе деморалізувати власне суспільство й нападати на своїх же військових цивільних"- а так вже буде норм, різниця лише в одному слові.
18.04.2026 11:18 Ответить
Сцикуни/ухилянти проти ЗСУ !!!
18.04.2026 11:21 Ответить
шо ти мелеш, ущерб? це звичайне пограбування
18.04.2026 12:23 Ответить
Що ти ******
18.04.2026 11:22 Ответить
Згідно законодавства нічого нападникам не загрожує. Якби хоч щось в тилу комусь загрожувало, то напади не відбувалися. Ха ха ха.
18.04.2026 11:17 Ответить
згідно законодавста, військовослужбовці взводу охорони мали повне право до застосування зброї.
18.04.2026 11:32 Ответить
Ну власне вони людину викрали з приватного двору, то хазяїн мав право відкрити вогонь по ним ще у дворі?
18.04.2026 11:49 Ответить
Про права розказує і постановляє суд, в не довільне трактування будь кого і будь чого. Будь хто має право лише анекдоти на кухні розказувати. Вистрілив із якою своєї хати, то отримай кулю в лоб. Ха ха ха.
18.04.2026 12:30 Ответить
Мають право застососувати зброю, якщо вони у наряді охороняють військовий об'єкт.
Вам слова взвод охорони нічого не говорять?
18.04.2026 12:10 Ответить
Зразу видно,що ви ніколи в збройних силах не служили і щось пояснювати вам --безперпективно А може ви просто бот .чи кацап--ворог?
18.04.2026 12:16 Ответить
Щоб вчиняти такі дії потрібно знати статус в\с який стоїть на воротах,якщо це пост і вартовий,то згідно уставу СтГіВС,якщо це просто черговий то інша справа,напевно ТЦК це не є типу караул,кожен день хожу мимо і спочатку В війни на воротах стояли в\с озброєні,тепер просто в формі.
18.04.2026 12:30 Ответить
Так же ж затримали і передали ментам. В згідно законодавства нічого крім штрафу не буде. Ха ха ха.
18.04.2026 12:31 Ответить
Теперішні військові це ще пару місяців назад були цивільними. Так що просто бандитській напади на бувших цивільних. Цивільні товчуть цивільних. Отак писати треба. Ха ха ха.
18.04.2026 11:21 Ответить
Хотіли совєцьку картотеку паперову спалити ?
Чи просто по п'яні померещілось ??
18.04.2026 11:19 Ответить
Тцк це ті самі громадяни, що і всі навкруги. Немає ніякої проблеми. Ха ха ха.
18.04.2026 11:23 Ответить
Це твоя, особиста, думка ухилянта і сцикуна!
18.04.2026 11:23 Ответить
ТЦК- нов не оправдываю, нооо...все вопросы к голобородьку, к закону о мобилизации, которого в принципе не существует...и можно ведь просто смоделировать ситуацию - ВСЕ пошли и стали на учёт, а не прятаться и не было бы вот этого, что происходит, и не было бы никакой бусификации и была бы ротация нормальная и и не служили бы мы безконечно....
18.04.2026 11:28 Ответить
Хтілосяб побачити рахунок на табло...
18.04.2026 11:21 Ответить
Зверху починати треба, а не з виконавців.
18.04.2026 11:21 Ответить
Закінчились добровольці - через це й путлєр затіяв війну в довгу
18.04.2026 11:23 Ответить
Під час масштабної війни із російськими окупантами силу й злість варто було б застосовувати проти ворога.
18.04.2026 11:27 Ответить
Майже щодня тут новини про черговий "конфлікт з тцк" і про те як хлоп'ята в трусіках але без воєнніка страждають - ти або не читаєш або читаєш сракою.
18.04.2026 11:32 Ответить
Я не зрозумів - 15 коментарів і досі жоден ухилєс не вимагає записів з нагрудних камер?
А може ті цивільні просто зайшли водички попросити чи крашанками постукатись, а кляті людолови їх прямо на КПП і забусярили!
18.04.2026 11:30 Ответить
так і було: три мамини вишенькі прийшли запитати котра година.
18.04.2026 11:35 Ответить
Коли тобу у двері постукають троє незнайомих пацанів, можеш без вагань зразу відчиняти двері - 100 % прийшли попити водички...
Коли все винесуть і пограбують, слідчий обов*язково спитає тебе:
- Відео є? Немає! Ну, тоді це глухарь...
18.04.2026 11:39 Ответить
Ухилєси про такий варіант не думають. В ухилєсів готтентотська мораль. Поки інші воюють а вони дома сраки гріють - це добре, коли їх мобілізують - це погано. Коли нападають на тцк - це добре, коли озлоблені тцкшники пакують їх рогами вперед за спротив - це погано.
18.04.2026 12:42 Ответить
ага, пробував я разок пройти в ТЦК. і на КПП мене не хотіли пропустити.

штріх там мені каже - ти хочеш бумаги віднести і шось уточнити, а я хочу тобі набии їбало, у кожного свої бажання, іди ***** звідси. Ледве вмовив...

так шо найпростіший шлях потрапити на територію ТЦК це шлях бусифікації.

а хтось жеж може ж і биконути...
18.04.2026 11:41 Ответить
Це мрія зеленськага та його шобли. Банди ухиляттів воюют з бандою ТЦК, поки талановитий персонаж "президент" зі стенадпом гастролює світом.
18.04.2026 11:44 Ответить
Так діло не піде і ми програємо війну. Невже у Львові не розуміють, що якщо прийдуть кацапи, вони штурмуватимуть Варшаву? Потрібно утворити зондеркоманди, озброїти їх і нехай їздять по хатах, декілька черг в повітря - "яйко млєко, ухилянти в наявності?"По іншому не вийде.
18.04.2026 11:51 Ответить
Вийде. Відбивати напад у Варшаві на стороні поляків. З адекватними генералами та не продажними міністрами.
18.04.2026 12:12 Ответить
Оттак хохлодебіли свою державу і просерали. А потім адекватний генерал Пілсудський пасифікує хохлів.
18.04.2026 12:44 Ответить
Не думаю, що деяким представникам ТЦК і СП варто базікати про мораль.
18.04.2026 11:51 Ответить
бандєравци?
18.04.2026 11:51 Ответить
Точно, згадали як діди воювали с НКВД.
18.04.2026 11:55 Ответить
дякую що прояснили хто мобілізовував в УПА, а то я думав що українці самі перлись воювати з красной армієй.
18.04.2026 12:01 Ответить
Думаю що про методи мобілізаціїї до УПА краще б не згадувати , а то буде багато аналогій з нинишнім часом.
18.04.2026 12:04 Ответить
нема сенсу самим згадувати, росіяни у чат-рулєтках про це увесь час нагадують.
18.04.2026 12:15 Ответить
Треба було стріляти цих нападників!
18.04.2026 11:56 Ответить
На жаль один 4 разовий похерив, відсторонився від мобілізації (какая разніца, я ні прі чом) ну маємо що маємо, воно як снігова куля буде
18.04.2026 12:04 Ответить
Пробачте--да такі його ж і вибрали.І в цьому я впевнений .
18.04.2026 12:20 Ответить
Іде війна, вороги напали на військовий об"єкт---Військові ПОВИННІ ВІДКРИТИ ВОГОНЬ НА ВРАЖЕННЯ І ЗНИЩИТИ . Нападники ВІДКРИТІ ВОРОГИ .І ніяки суди ,мораль для цих ворогів не існує,бо вони. ще гірші кацапів на фронті Бо навіть "сцикуни". не нападають на військових ,а цих ворогів УКРАЇНИ потрібно знищувати.
18.04.2026 12:13 Ответить
Цікаво, що за закони моралі такі)
і за українським законодавством, і за законами моралі Джерело: https://censor.net/ua/n3611154
18.04.2026 12:13 Ответить
Якщо не помиляюся, у взводу охорони кожного з ТЦК є табельна зброя. Пригадую, в відпустці ходив відмічатися, у них там в чергових частинах такі піраміди під АК, ліжка з відбитими ковдрами - ніби провалився в свою радянську армію ))
Так, якого не стріляли?
***
Зараз в прифронтовому місті, хата серед цивільних. Уявив цю картину - до мене хтось ломиться.
Ну так ляжуть усі хто ломиться.
І це нормально, бо ЗСУ чіпати не можна нікому.
18.04.2026 12:28 Ответить
Посилення відповідальності за напад на військових ТЦК вже давно "перезріло".
Обнаглівших, агресивних які вважають що можуть вчиняти в час війни напади на військових, "закривати" швидко, оперативно і надовго.
18.04.2026 12:32 Ответить
 
 