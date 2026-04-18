В Кропивницком мужчина провез военного ТЦК на капоте автомобиля: ему сообщено о подозрении
В Кропивницком сообщили о подозрении мужчине, который перевозил на капоте автомобиля военного ТЦК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщили в областной прокуратуре.
По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2026 года возле одной из АЗС в Кропивницком. Во время проверки документов в рамках мер правового режима военного положения водитель отказался их предоставить и начал движение автомобиля.
В этот момент военнослужащий находился перед транспортным средством и оказался на капоте.
Движение с пострадавшим на капоте
Несмотря на это, водитель продолжил движение по улицам города, протащив военнослужащего несколько кварталов. Впоследствии пострадавший упал на дорогу и получил телесные повреждения.
Правовая квалификация и ответственность
Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
В прокуратуре отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, однако в соответствии с Конституцией лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
хто на кого напав та погрожував?
що робив тцкашник на капоті цивільного авто?
Езда на капоте - это грубое нарушение правил дорожного движения, несущее смертельную опасность и влекущее административную или уголовную ответственность.
оповіщуваного. Потім проколюють шини. Ось і все. Ніякого ризику і катання на капоті.
Можливо, якісь любителі - екстремали, так то вже інша справа.