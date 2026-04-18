В Кропивницком мужчина провез военного ТЦК на капоте автомобиля: ему сообщено о подозрении

В Кропивницком сообщили о подозрении мужчине, который перевозил на капоте автомобиля военного ТЦК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщили в областной прокуратуре.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2026 года возле одной из АЗС в Кропивницком. Во время проверки документов в рамках мер правового режима военного положения водитель отказался их предоставить и начал движение автомобиля.

В этот момент военнослужащий находился перед транспортным средством и оказался на капоте.

Движение с пострадавшим на капоте

Несмотря на это, водитель продолжил движение по улицам города, протащив военнослужащего несколько кварталов. Впоследствии пострадавший упал на дорогу и получил телесные повреждения.

Правовая квалификация и ответственность

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, однако в соответствии с Конституцией лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

