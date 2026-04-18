РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7748 посетителей онлайн
Новости
1 443 25

В Кропивницком мужчина провез военного ТЦК на капоте автомобиля: ему сообщено о подозрении

В Кропивницком сообщили о подозрении мужчине, который перевозил на капоте автомобиля военного ТЦК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщили в областной прокуратуре.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2026 года возле одной из АЗС в Кропивницком. Во время проверки документов в рамках мер правового режима военного положения водитель отказался их предоставить и начал движение автомобиля.

В этот момент военнослужащий находился перед транспортным средством и оказался на капоте.

Движение с пострадавшим на капоте

Несмотря на это, водитель продолжил движение по улицам города, протащив военнослужащего несколько кварталов. Впоследствии пострадавший упал на дорогу и получил телесные повреждения.

Правовая квалификация и ответственность

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, однако в соответствии с Конституцией лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Автор: 

авто инцидент Кропивницький прокуратура ТЦК Кировоградская область
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
трохи не зрозуміло!
хто на кого напав та погрожував?
що робив тцкашник на капоті цивільного авто?
показать весь комментарий
18.04.2026 12:00 Ответить
+8
А ТЦК має право спиняти приватне авто?
показать весь комментарий
18.04.2026 12:14 Ответить
+7
Єрмак вертів на *** ТЦК. І йому ні про що не повідомлено
показать весь комментарий
18.04.2026 12:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це мрія Зеленськага та його шобли. Банди ухилятнтів воюють з бандами ТЦК, поки талановитий персонаж "президент" зі стенадпом гастролює світом. П.С. Люди дивляться на бескінечні похорони у себе вдома та розстріли полонених і чомусь хочуть жити, а не гарантовано померти за бажанням завжди анонімного хенерала-дебіла.
показать весь комментарий
18.04.2026 11:49 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2026 11:55 Ответить
Що, вже безкоштовно катаються на машинах? Далі що?
показать весь комментарий
18.04.2026 11:55 Ответить
Чи хватить в Зелі духу відмотати все назад - шоуменів на фронт - дітей депутатів на фронт - Єрмака до цугундеру - добровольці на нолю
показать весь комментарий
18.04.2026 11:58 Ответить
Перше--зеленський особисто десятки раз ,до суда звинувачував,що особа злочинець Тому цоли це сказав цар---то всі можуть це робити і нічого нагадувати всім про ЗАКОН. Друге--- придурка -водія потрібно просто переїхати його машиною Бо іншим способом його вже не навчиш І не важливо ,хто був на капоті.
показать весь комментарий
18.04.2026 11:59 Ответить
А чого Вам? Можливо, загоряв. Має право.
показать весь комментарий
18.04.2026 12:06 Ответить
Обзор от ИИ

Езда на капоте - это грубое нарушение правил дорожного движения, несущее смертельную опасность и влекущее административную или уголовную ответственность.
показать весь комментарий
18.04.2026 12:08 Ответить
ТЦКашників розвелося, бігають по дорогам, немає де проїхати машинам!!!🤣😂😵‍💫
показать весь комментарий
18.04.2026 12:17 Ответить
Він ще й лобовуху розбив. ********** .
показать весь комментарий
18.04.2026 12:36 Ответить
має право, навіть лобове скло має право розбити. а водію дадуть умовний строк, або посадять.
показать весь комментарий
18.04.2026 12:22 Ответить
А напишіть згідно якої статті чи закону, дякую за відповідь
показать весь комментарий
18.04.2026 12:27 Ответить
А на паузі. Чи ви не чули, чи не в курсі що викрадення людини, тримання в полоні, побиття зараз не переслідується як злочин?
показать весь комментарий
18.04.2026 12:44 Ответить
Розумію Вас. Без образ
показать весь комментарий
18.04.2026 12:55 Ответить
Підозра, що провіз на капоті військового ТЦК?! Це необережність військового, їх стало забагато, машинам немає де проїхати!!
показать весь комментарий
18.04.2026 12:15 Ответить
В нього бронь, пожиттєво.
показать весь комментарий
18.04.2026 12:25 Ответить
Це каже про непрофесіоналізм працівників тцк. За звичай підганяють авто з обох боків і блокують
оповіщуваного. Потім проколюють шини. Ось і все. Ніякого ризику і катання на капоті.
Можливо, якісь любителі - екстремали, так то вже інша справа.
показать весь комментарий
18.04.2026 12:30 Ответить
Як війна закінчиться, повернемося, будем возити тих підорів, не тільки на копоті.
показать весь комментарий
18.04.2026 12:34 Ответить
не вiрю, а собi ще бiльше.
показать весь комментарий
18.04.2026 12:41 Ответить
 
 