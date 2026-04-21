Затримання військових ТЦК в Одесі: керівництво усунули, розпочато розслідування, - Сухопутні війська

У зв’язку із затриманням працівниками Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Збройних Силах України розпочато службове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

Усунено керівництво

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків.

Службове розслідування

Також, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України доручено провести службове розслідування за даним фактом.

"Наголошуємо, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку.

Правоохоронним органам надається всебічне сприяння у проведенні відповідних перевірок та розслідувань", - додали в Сухопутних військах.

Нюанси

Тут варто зазначити, що спершу у дописі Сухопутних сил зазначалося, що під час оповіщення на площі Толбухіна військові зупинили цивільного чоловіка та посадили його до автомобіля ТЦК (Volkswagen T6). У салоні, за попередніми даними, у нього викрали 30 тисяч доларів, після чого висадили. Втім цю інформацію оперативно видалили з допису.

