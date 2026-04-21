Затримання військових ТЦК в Одесі: керівництво усунули, розпочато розслідування, - Сухопутні війська

У зв’язку із затриманням працівниками Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Збройних Силах України розпочато службове розслідування.

Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

Усунено керівництво

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків.

Службове розслідування

Також, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України доручено провести службове розслідування за даним фактом.

"Наголошуємо, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку.

Правоохоронним органам надається всебічне сприяння у проведенні відповідних перевірок та розслідувань", - додали в Сухопутних військах.

Нюанси 

Тут варто зазначити, що спершу у дописі Сухопутних сил зазначалося, що під час оповіщення на площі Толбухіна військові зупинили цивільного чоловіка та посадили його до автомобіля ТЦК (Volkswagen T6). У салоні, за попередніми даними, у нього викрали 30 тисяч доларів, після чого висадили. Втім цю інформацію оперативно видалили з допису. 

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що СБУ та КОРД затримали військових ТЦК в Одесі. Медіа повідомляють, що ті вимагали 50 тисяч доларів у колишнього військового.
  • Згодом Одеський ТЦК підтвердив затримання військових: Зацікавлені в об’єктивному розслідуванні.

Топ коментарі
Проблема в іншому!
Що СБУ і ДБР їх ловить,
передає в суд справу и і на цьому кінець.
Нікого не садять.
Навіть того самого одеського воєнкома Борисова,
в якого котеджи в Іспаніі- за 3 роки так і не посадили.
21.04.2026 15:20 Відповісти
Ну кто бы мог подумать что если кому то дать возможность безраздельно распоряжаться имуществом, здоровьем и жизнью людей, при этом этого кого то освободить от практически любой ответственности за совершаемые действия - то рано или поздно этот кто то начнет пользоваться своим положением в целях личного обогащения. Да хоть этот кто то будет трижды святым - но при понимании перспектив отрывающихся безграничных возможностей - не удержится никто. Потому всегда единственным тормозом который предотвращал подобные ситуации - был Закон, и неотвратимость наступления последствий. Как только вероятность их наступления стала призрачной - то понеслась звезда по кочкам, и это только верхушка айсберга.
21.04.2026 15:21 Відповісти
Просто усунули? Оце покарання, млять? За яйця і на 0 тварюк. Можете даже їм їхні кастети і бити видати.
21.04.2026 15:21 Відповісти
21.04.2026 15:20 Відповісти
Власти уже никак не отмыться за работу ТЦК, чтобы они не делали, возбуждали дела, сажали, даже если будут расстреливать, это уже ничего не поменяет, поздно спохватились, очень поздно, это клеймо уже ничем не вывести и для тех кто будет бороться за власть с нынешней властью ТЦК это не просто козырный туз, это ДЖОКЕР.
21.04.2026 15:43 Відповісти
Реал.но влада зараз.в тцк і сп. Більш.ні в кого.
В президента і депутатів, міністрів.її немає, тцк.відібрало, як і підкорила собі поліцію, бізнес.і рабів.
21.04.2026 15:52 Відповісти
СБУ і ДБР їх ловить, лише тоді коли не діляться, ось в чому проблема, а потім слідчи СБУ та ДБР за мзду підправляють справи так щоб, нічого не було, і готують відповідні документи, в інтересах затриманих, ось в цьому проблема, всі їх бачать але чомусь бояться сказати. Як би СБУ працювало на державу, а не на себе то не було б системних хабарів, бо: кожний другий був би затриманий (а зараз може кожний десятий, тобто інші розуміють, що якщо ділитись все буде норм), не можливо приховати кошти - СБУ може моніторити перебіг всіх коштів через банки всіма родичами, а з готівкою так не вийде, все одно звернуться до організацій по відміванню, яких при роботі СБУ не має бути. Якби СБУ працювало і само не брало хабарів, то ні, ТЦК, ні поліція, ні прокурори-інваліди, ні судді-хабарники, ні міндічі, ні деркачі, ні медведчуки - не робили б того, що зробили. Були б окремі хабарники, були б, але не системні, і не продавались би посади під хабарі, як от начальника Львівської митиниці, чи голови медичної ВЛК, якоїсь лікарні, які продаються, бо налагоджена система хабарів, наприклад 70 на 30, 30 особі на посаді залишається- 70 на верх, але щоб залишитись, зі своїх 30 вона ділиться з СБУ або ДБР (залежно від напрямку кришування, наверху також діляться з вищою ланкою).
21.04.2026 15:44 Відповісти
добреб було щоб їх СБУ не ловили а просто відстрелювали як скажених собак. а потім якесь слідство та рішення суду. вони гірше бурятів
21.04.2026 16:30 Відповісти
21.04.2026 15:21 Відповісти
Хто ж дав таку владу, ВКР СБУ, яке мало за цім слідкувати????? А якщо дали, то хто забрав в цьому випадку і чому? Що робило ВКР СБУ, бо їх не було, проте було ВБ СБУ - дивно.
21.04.2026 15:46 Відповісти
Им дали власть для того чтобы они выполняли определенную задачу. Но когда перед такими людьми открылся горизонт невиданных возможностей - то они конечно решили что грех будет не воспользоваться, просто не поняли разницу между доставкой военнобязанных в место проведения с теми формальных процедур, и совершения подобных же действий преследуя личную выгоду.
21.04.2026 16:08 Відповісти
21.04.2026 15:21 Відповісти
Усунули керівників, а не учасників, значить доказів їх співучасті не має, а як в росії в Україні не можна, бо Україна планує не в росію де так можна, а в ЄС, де так не можна. Може і краще щоб виключення були, але тим і відрізняємось від росії, що не можна.
21.04.2026 15:47 Відповісти
Є у мене в архіві і відео з битами, де чудово видно як вони їх застосовують.
Колись прийде час, поділюся
21.04.2026 15:56 Відповісти
а всп де до цього було? глухе, сліпе, немічне? треба ВБ Служби Божої та КОРД, шоби почали чухатися?
21.04.2026 15:23 Відповісти
Вони просто тільки тільки закінчили святкувати "день всп"
21.04.2026 15:41 Відповісти
Головне де ВКР СБУ було, у який є ОРД, навідміну від ВСП, які і не мають таких прав, як СБУ та зокрема спеціальний орган ВКР СБУ, ось дивно ВБ СБУ є, а ВКР СБУ, щось не досказано, такщо є питання до СБУ в першу чергу, які мали виявити териториста в Києві, але не виявили, до недавнього начальника УСБУ в Одеській області, у якого дружина з російським паспортом (його місяць тому тихо прибрали, це ж мабуть його справи залишились) є питання.
21.04.2026 15:52 Відповісти
не тих затримали - стрижень на Банковій.
21.04.2026 15:27 Відповісти
aбрам, не валяй дурака, його прізвищє зеленський.
21.04.2026 15:35 Відповісти
Погано виконували свої основні обов'язки по тихому передаванню відкатів на гору.
Та ще й їх підлеглі непрофесійно діяли з вибивання грошей з людей та рекету.
ТЦКшник в масці це вже потенційний злочинець.
21.04.2026 15:28 Відповісти
Щоб розуміти цінність "розпочато розслідування" слід звернутися до ЄДРСР https://reyestr.court.gov.ua/ і спробувати пошукати вироки проти представників ТЦК та СП. Так, вони є, але їх настільки мало, що ставить під сумнів результату "розпочато розслідування".
21.04.2026 15:29 Відповісти
А Харків можна? Ну будь ласочка!
21.04.2026 15:29 Відповісти
Там у СБУ з ТЦК все нормально, не ругаються
21.04.2026 15:53 Відповісти
21.04.2026 16:10 Відповісти
хто розробив, той і спрацював
усе як завжди просто
21.04.2026 15:33 Відповісти
Не достатньо ділились походу. Нічого, нові будуть більш чесно передавати куди треба "долю".
21.04.2026 15:35 Відповісти
Та поймите вы, ТЦК в сегодняшнем её виде должна быть распущена повсеместно, пока не стало поздно...
21.04.2026 15:37 Відповісти
Чому?
Організованому злочинному угрупуванню Зеля надав карт бланш.
Якщо можна викрадати людей, бити, навіть вбивати безкарно то чому не можна займатися ще й ракетом цим тцкшникам?
Все в рамках закону ))
21.04.2026 15:45 Відповісти
Все в рамках беззаконня. Саме так.
Щодо президента, то після всіх злочинів тцк та сп і його неспроможністю.це зупинити, виглядає так, що в нього.влади більше немає, хібащо на кілька кабінетів в офісі,максимум.
Сирський вирішує все.
21.04.2026 15:58 Відповісти
Хочете сказати, що скоро ТЦК прийде за Зеленським і буде з нього вибивати гроші? ))
21.04.2026 16:07 Відповісти
Він (голобородько) їх випередив - підписав закон про покарання за антисемітизм!
21.04.2026 17:30 Відповісти
Не виключаю. Мені здається, що вже.вибиваю і доволі вдало...волю на безкарність
21.04.2026 21:12 Відповісти
Згоден, причом разом з мусорами всіх в окопи
21.04.2026 16:17 Відповісти
Мафія не подідлила бабло - крапка!
21.04.2026 15:38 Відповісти
Не військових,а підорасів з ТЦК!!!
21.04.2026 15:40 Відповісти
А при цьому інші бандюки - тцкашники і тітушки з мусорами продовжують зараз свій беспредел в і в Одесі і в інших містах і селах і їх ніхто не затримує.
21.04.2026 15:43 Відповісти
Такі операції треба провести в кожному місті України, тцк жирок грошовий ніфуюво набрало за 4 роки.
21.04.2026 15:45 Відповісти
Кому? провести, тім що тікали від київського стрільця, чи тім що мали його виявити, бо явно був проросійським?
21.04.2026 15:55 Відповісти
Візьміть мене в тцк - буду брати по совісті.
21.04.2026 15:48 Відповісти
Головне в цьому розслідуванні не вийти самим на себе 😅
21.04.2026 15:57 Відповісти
И раньше было много позорных случаев, связанных с ТЦК. Но Командование Сухопутных войск как-то странно на них реагировало. Даже не странно не реагировало. А ведь для здравомыслящих было понятно, что любая безнаказанность приводит к тяжким последствиям.
21.04.2026 16:03 Відповісти
В середу, 15 жовтня, поліція затримала у Тернополі шістьох чинних військовослужбовців, які займались рекетом на території міста і області. Спецоперація поліції відбувалася в кількох мікрорайонах міста.
У поліції підтвердили, що серед затриманих є військові, які приїхали з інших областей і напередодні проводили мобілізаційні заходи в Тернополі, зокрема, блокували авто з цивільними чоловіками всередині на парковці ТЦ «Орнава».
Поліція затримала військових - представників Третьої штурмової бригади за утримування в підвалах чоловіків. Окрім того, ці військові, які брали участь в заходах ТЦК, відбирали в тернополян автомобілі і вимагали гроші за повернення.
21.04.2026 16:11 Відповісти
Відволікання уваги суспільства від ганебного вчинку поліцаїв 100%... Заяви про викрадення та незаконне позбавлення волі. хабарі , катування, десятками щодня пишуть і ніхто не звертає уваги , а тут ось херої за справедливість ***** об"вились
21.04.2026 16:15 Відповісти
Тут теж "прославився" поліцай, цілий майор між іншим.
Теж "ненавчений" мабуть нічому окрім бандитизму.
21.04.2026 17:33 Відповісти
Вже треба перейменовувати тцк на бцк бо про комплектування там річ взагалі не йде
21.04.2026 16:27 Відповісти
❗️В Сухопутних військах ЗСУ внесли зміни у свій пост щодо затримання військових ТЦК в Одесі

Будь-які згадки про розбій, викрадення 30 тисяч доларів у чоловіка прибрані, як і конкретику щодо дій СБУ під час затримання.
21.04.2026 18:07 Відповісти
 
 