Затримання військових ТЦК в Одесі: керівництво усунули, розпочато розслідування, - Сухопутні війська
У зв’язку із затриманням працівниками Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Збройних Силах України розпочато службове розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.
Усунено керівництво
Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків.
Службове розслідування
Також, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України доручено провести службове розслідування за даним фактом.
"Наголошуємо, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку.
Правоохоронним органам надається всебічне сприяння у проведенні відповідних перевірок та розслідувань", - додали в Сухопутних військах.
Нюанси
Тут варто зазначити, що спершу у дописі Сухопутних сил зазначалося, що під час оповіщення на площі Толбухіна військові зупинили цивільного чоловіка та посадили його до автомобіля ТЦК (Volkswagen T6). У салоні, за попередніми даними, у нього викрали 30 тисяч доларів, після чого висадили. Втім цю інформацію оперативно видалили з допису.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що СБУ та КОРД затримали військових ТЦК в Одесі. Медіа повідомляють, що ті вимагали 50 тисяч доларів у колишнього військового.
- Згодом Одеський ТЦК підтвердив затримання військових: Зацікавлені в об’єктивному розслідуванні.
Що СБУ і ДБР їх ловить,
передає в суд справу и і на цьому кінець.
Нікого не садять.
Навіть того самого одеського воєнкома Борисова,
в якого котеджи в Іспаніі- за 3 роки так і не посадили.
В президента і депутатів, міністрів.її немає, тцк.відібрало, як і підкорила собі поліцію, бізнес.і рабів.
Колись прийде час, поділюся
Та ще й їх підлеглі непрофесійно діяли з вибивання грошей з людей та рекету.
ТЦКшник в масці це вже потенційний злочинець.
усе як завжди просто
Організованому злочинному угрупуванню Зеля надав карт бланш.
Якщо можна викрадати людей, бити, навіть вбивати безкарно то чому не можна займатися ще й ракетом цим тцкшникам?
Все в рамках закону ))
Щодо президента, то після всіх злочинів тцк та сп і його неспроможністю.це зупинити, виглядає так, що в нього.влади більше немає, хібащо на кілька кабінетів в офісі,максимум.
Сирський вирішує все.
У поліції підтвердили, що серед затриманих є військові, які приїхали з інших областей і напередодні проводили мобілізаційні заходи в Тернополі, зокрема, блокували авто з цивільними чоловіками всередині на парковці ТЦ «Орнава».
Поліція затримала військових - представників Третьої штурмової бригади за утримування в підвалах чоловіків. Окрім того, ці військові, які брали участь в заходах ТЦК, відбирали в тернополян автомобілі і вимагали гроші за повернення.
Теж "ненавчений" мабуть нічому окрім бандитизму.
Будь-які згадки про розбій, викрадення 30 тисяч доларів у чоловіка прибрані, як і конкретику щодо дій СБУ під час затримання.