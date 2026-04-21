Похоже, реформировать ТЦК лучше получается у Поклада, чем у Федорова, - "слуга народа" Гетманцев

Гетманцев прокомментировал задержание военных ТЦК в Одессе

Депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев, комментируя задержание военных ТЦК в Одессе, заявил, что скорейшая отставка руководства чиновника, пойманного с поличным, по всей вертикали власти может обеспечить порядок в любой сфере государственного управления.

Подробности

"Похоже, реформировать ТЦК лучше получается у Поклада, чем у Федорова, без ярких презентаций, но с очень убедительным видео.

В то же время, убежден, что порядок в любой сфере государственного управления нужно и можно обеспечивать единственным методом: неизбежная, быстрая отставка руководства чиновника, пойманного с поличным, по всей вертикали.

Независимо от того, были ли руководители "в курсе", "в деле" или нет", - отметил парламентарий.

По словам Гетманцева, беспомощный руководитель не менее вреден, чем вор.

В Одесі до сих пір навіть воєнкома Борисова не посадили в тюрму а тцк їздить на "оповіщення" разом з тітушками зачастую. Які нах реформи ?
21.04.2026 16:16 Ответить
Керівник СБУ Хмара, а не Поклад Але Гетьманцев не помилково назвав Поклада
21.04.2026 16:19 Ответить
В Одесі то вже реформи чи ще ні🤔?
21.04.2026 16:08 Ответить
21.04.2026 16:08 Ответить
21.04.2026 16:16 Ответить
З ними й поліцаї їздять у ролі тітушок, виключно заради створення видимості законності.
А по суті вони як і той київський полісменчик на побігеньках у Колі-катлєти, просто "підробляють".
21.04.2026 16:30 Ответить
"За непідтвердженими даними з медіа, був затриманий дільничний поліцейський Суворовського райвідділу майор Сергій Бояровський 1980 року народження. Він служить у поліції з 2002 року. Офіційно про це не повідомлялося."
Давно "служить", мабуть і в травні 2014 року надавав допомогу антимайданівцям. Тоді з-за спин мєнтів "нєвінниє мальчікі в дамашніх шльопках" стріляли по людям в Одесі. Потужний і надійний резерв будь-якої влади, аби лиш платили.
21.04.2026 16:45 Ответить
Гризня пішла за грошові потоки. Схоже, що ви засиділися у своїх кріслах.
21.04.2026 16:13 Ответить
Кілька років ніхто не помічав бусифікації, а тут на тобі - ціла спецоперація СБУ
21.04.2026 16:34 Ответить
Та то ж не через бусифікацію, в цьому плані їх все влаштовує.
21.04.2026 16:38 Ответить
Тіпа,нардупа Гетманцев не хабарник!
21.04.2026 16:16 Ответить
Водночас, переконаний, що порядок у будь-якій сфері державного управління треба і можна забезпечувати єдиним методом:
Невідворотна, швидка відставка керівництва схопленого за руку чиновника по всій вертикалі.
От-от! І я теж за це двома руками! Взяли на корупції Чирнишова - і відразу відставка Зєлєнского!
21.04.2026 16:16 Ответить
Федоров став популярнішим за Бубочку, треба збивати?
21.04.2026 16:18 Ответить
"ось приїде дерьмак-барин, барин вас розсудить!
21.04.2026 16:18 Ответить
21.04.2026 16:19 Ответить
Тепер будуть боятися, але все рівно брати. Просто ціни в два рази піднімуть.
21.04.2026 16:19 Ответить
Судячи з новин, вони не просто брали, а ВИМАГАЛИ. Біти та кастети їм, думаєте, навіщо?! А це вже зовсім різні речі. Тобто це не просто корупція, це справжнісінький бандитизм
21.04.2026 16:29 Ответить
Є відео, де "оповіщуни" орудують бітами, псуючи чиюсь автівку.
21.04.2026 16:36 Ответить
ну, помічник російського агента Сівковича знає про реформи більше за інших, факт.
21.04.2026 16:21 Ответить
Які взагалі реформи від хфедорова якщо він не служив?!
21.04.2026 16:22 Ответить
Це той мудо.....звон, що гусей патрає?
21.04.2026 16:22 Ответить
Не патрає, а щипає. Це коли з живого гусака пір'я на подушку скубуть.
21.04.2026 17:52 Ответить
Невідворотна, швидка відставка керівництва схопленого за руку чиновника по всій вертикалі, - "слуга народу" Гетманцев.
Ок.
Вся вертикаль виглядає так.
Затримані злочинці з одеського ТЦК - начальник областноо Одеського ТЦК - командувач Сухопутних військ Шаповалов - головнокомандувач Сирський - верховний головнокомандувач Зеленський.

Їх всіх пропонує звільнити Гетманцев?
21.04.2026 16:25 Ответить
Жах, то це він виступає проти влади
21.04.2026 16:31 Ответить
пропустив як мінімум командира взводу, роти і начальника РТЦК
21.04.2026 16:31 Ответить
Їх не чіпати! Це святі люде!
21.04.2026 16:34 Ответить
Звичайно , ще є Пересипський районний ТЦК в Одесі, де числились ці злочинці.
Але це дрібні шавки для влади.
Якщо зверху поступить команда припинити свавілля та мародерство, то ТЦКшники злочинці в той же день зникнуть з вулиць і припиниться їх бандитизм.
Все залежить від головного у владі, від Зелі. В цьому випадку.
21.04.2026 16:41 Ответить
А за корупціонера колишнього начальника обласного Одеського ТЦК полковника Борисова чому не згадуєте?
21.04.2026 16:39 Ответить
Його згадують тоді коли треба показати картинку що з корупцією в тцк боряться
21.04.2026 17:54 Ответить
Ну що за ДИЛЕТАНТИ!
Гетманцев в КабМіні кучу років, а не знає, що ТЦК не підпорядковані Федорову та МО! ТЦК підпорядковані Командуванню Сухопутних військ, а значить Головкому та Верховному Головкому! Генералу Шаповалову та його начальникам - Сирському та Зеленському.
21.04.2026 16:33 Ответить
Ещё недавно этот шнырь восхищался экономическими реформами Лукашенко,сегодня он уже знаток в реформировании тцк,когда уже обезвредят сеть агентов сивковича в квартале.
21.04.2026 16:35 Ответить
А причому тут Федоров, яке відношення він має до ТЦК?
Те, що Зеля спихнув незручні військові проблеми включно з мобілізацією на Міноборони - так і Зеля, який самоусунувся від прередбаченого Конституцією повноваження Президенту; а також і Резніков, і Умеров, і Щмигаль, і Федоров (всіх перелічив? нікого не забув?), - після зміни влади понесуть за цю узурпацію покарання аж до кримінального.
21.04.2026 16:36 Ответить
Так Зеля ухиляється від цього питання, від упорядкування та справедливої мобілізації.
Але командувач Сухопутних військ, якому безпосередньо підпорядковані всі ТЦК, не ухиляється від вирішення цього питання?
А головнокомандувач Сирський не ухиляється?
А Генштаб не ухиляється?
Всі вони ухилянти. Від вирішення мобілізації, бо типу не при ділах, не хочуть брати на себе людський гнів за злочини при проведенні мобілізації.
21.04.2026 16:46 Ответить
Реформировать ТЦК это занятие бесполезное, не подлежит оно реформированию, только полный демонтаж, да и то полностью избежать негативных последствий не удастся...
21.04.2026 16:51 Ответить
Як в байці Крилова:"Як не садитесь,а в музыканты не годитесь". Це шобло ЗЕлених здатне красти,хабарі брати,схематози конструювати,зарплату собі підвищувати.ЗЕленський створив гівно в країні,а не партію.
21.04.2026 16:56 Ответить
Що Поклад, що Федоров - це Зеленський.
21.04.2026 17:02 Ответить
Гетьманцеву варто було б замислитись над тим що буде, коли Поклад його вертикаль намацає.
21.04.2026 17:08 Ответить
Поклад людина Єрмака.
21.04.2026 17:54 Ответить
На тцк проби ніде ставити, яке реформувати.
21.04.2026 17:53 Ответить
 
 