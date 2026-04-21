Похоже, реформировать ТЦК лучше получается у Поклада, чем у Федорова, - "слуга народа" Гетманцев

Депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев, комментируя задержание военных ТЦК в Одессе, заявил, что скорейшая отставка руководства чиновника, пойманного с поличным, по всей вертикали власти может обеспечить порядок в любой сфере государственного управления.

нардеп от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже, реформировать ТЦК лучше получается у Поклада, чем у Федорова, без ярких презентаций, но с очень убедительным видео.



В то же время, убежден, что порядок в любой сфере государственного управления нужно и можно обеспечивать единственным методом: неизбежная, быстрая отставка руководства чиновника, пойманного с поличным, по всей вертикали.



Независимо от того, были ли руководители "в курсе", "в деле" или нет", - отметил парламентарий.

По словам Гетманцева, беспомощный руководитель не менее вреден, чем вор.

Читайте также: Харьковчанин предлагал $1500 патрульным, чтобы избежать ТЦК: суд оштрафовал его на 34 тыс. грн

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что СБУ и КОРД задержали военных ТЦК в Одессе. Медиа сообщают, что те требовали 50 тысяч долларов у бывшего военного.

Впоследствии Одесский ТЦК подтвердил задержание военных: Заинтересованы в объективном расследовании.

Известно, что руководство ТЦК отстранено, начато расследование.

Читайте также: Совершено нападение на ТЦК в Яворове: двое злоумышленников задержаны, одного разыскивают