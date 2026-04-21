Похоже, реформировать ТЦК лучше получается у Поклада, чем у Федорова, - "слуга народа" Гетманцев
Депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев, комментируя задержание военных ТЦК в Одессе, заявил, что скорейшая отставка руководства чиновника, пойманного с поличным, по всей вертикали власти может обеспечить порядок в любой сфере государственного управления.
Об этом сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.
"Похоже, реформировать ТЦК лучше получается у Поклада, чем у Федорова, без ярких презентаций, но с очень убедительным видео.
В то же время, убежден, что порядок в любой сфере государственного управления нужно и можно обеспечивать единственным методом: неизбежная, быстрая отставка руководства чиновника, пойманного с поличным, по всей вертикали.
Независимо от того, были ли руководители "в курсе", "в деле" или нет", - отметил парламентарий.
По словам Гетманцева, беспомощный руководитель не менее вреден, чем вор.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что СБУ и КОРД задержали военных ТЦК в Одессе. Медиа сообщают, что те требовали 50 тысяч долларов у бывшего военного.
- Впоследствии Одесский ТЦК подтвердил задержание военных: Заинтересованы в объективном расследовании.
- Известно, что руководство ТЦК отстранено, начато расследование.
А по суті вони як і той київський полісменчик на побігеньках у Колі-катлєти, просто "підробляють".
Давно "служить", мабуть і в травні 2014 року надавав допомогу антимайданівцям. Тоді з-за спин мєнтів "нєвінниє мальчікі в дамашніх шльопках" стріляли по людям в Одесі. Потужний і надійний резерв будь-якої влади, аби лиш платили.
Невідворотна, швидка відставка керівництва схопленого за руку чиновника по всій вертикалі.
От-от! І я теж за це двома руками! Взяли на корупції Чирнишова - і відразу відставка Зєлєнского!
Вся вертикаль виглядає так.
Затримані злочинці з одеського ТЦК - начальник областноо Одеського ТЦК - командувач Сухопутних військ Шаповалов - головнокомандувач Сирський - верховний головнокомандувач Зеленський.
Їх всіх пропонує звільнити Гетманцев?
Але це дрібні шавки для влади.
Якщо зверху поступить команда припинити свавілля та мародерство, то ТЦКшники злочинці в той же день зникнуть з вулиць і припиниться їх бандитизм.
Все залежить від головного у владі, від Зелі. В цьому випадку.
Гетманцев в КабМіні кучу років, а не знає, що ТЦК не підпорядковані Федорову та МО! ТЦК підпорядковані Командуванню Сухопутних військ, а значить Головкому та Верховному Головкому! Генералу Шаповалову та його начальникам - Сирському та Зеленському.
Те, що Зеля спихнув незручні військові проблеми включно з мобілізацією на Міноборони - так і Зеля, який самоусунувся від прередбаченого Конституцією повноваження Президенту; а також і Резніков, і Умеров, і Щмигаль, і Федоров (всіх перелічив? нікого не забув?), - після зміни влади понесуть за цю узурпацію покарання аж до кримінального.
Але командувач Сухопутних військ, якому безпосередньо підпорядковані всі ТЦК, не ухиляється від вирішення цього питання?
А головнокомандувач Сирський не ухиляється?
А Генштаб не ухиляється?
Всі вони ухилянти. Від вирішення мобілізації, бо типу не при ділах, не хочуть брати на себе людський гнів за злочини при проведенні мобілізації.