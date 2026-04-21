Схоже, реформувати ТЦК краще виходить у Поклада, ніж у Федорова, - "слуга народу" Гетманцев
Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, коментуючи затримання військових ТЦК в Одесі, заявив, що швидка відставка керівництва схопленого за руку чиновника по всій вертикалі може забезпечити порядок у будь-якій сфері держуправління.
Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Схоже, реформувати ТЦК краще виходить у Поклада, ніж у Федорова, без яскравих презентацій, але з дуже переконливим відео.
Водночас, переконаний, що порядок у будь-якій сфері державного управління треба і можна забезпечувати єдиним методом:
Невідворотна, швидка відставка керівництва схопленого за руку чиновника по всій вертикалі.
Незалежно від того, чи були керівники "в темі", "в долі", чи не були", - зазначив парламентар.
За словами Гетманцева, безпорадний керівник не менш шкідливий, ніж крадій.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що СБУ та КОРД затримали військових ТЦК в Одесі. Медіа повідомляють, що ті вимагали 50 тисяч доларів у колишнього військового.
- Згодом Одеський ТЦК підтвердив затримання військових: Зацікавлені в об’єктивному розслідуванні.
- Відомо, що керівництво ТЦК усунули, розпочато розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А по суті вони як і той київський полісменчик на побігеньках у Колі-катлєти, просто "підробляють".
Давно "служить", мабуть і в травні 2014 року надавав допомогу антимайданівцям. Тоді з-за спин мєнтів "нєвінниє мальчікі в дамашніх шльопках" стріляли по людям в Одесі. Потужний і надійний резерв будь-якої влади, аби лиш платили.
Джерело: https://censor.net/ua/n3611644
От-от! І я теж за це двома руками! Взяли на корупції Чирнишова - і відразу відставка Зєлєнского!
Ок.
Вся вертикаль виглядає так.
Затримані злочинці з одеського ТЦК - начальник областноо Одеського ТЦК - командувач Сухопутних військ Шаповалов - головнокомандувач Сирський - верховний головнокомандувач Зеленський.
Їх всіх пропонує звільнити Гетманцев?
Але це дрібні шавки для влади.
Якщо зверху поступить команда припинити свавілля та мародерство, то ТЦКшники злочинці в той же день зникнуть з вулиць і припиниться їх бандитизм.
Все залежить від головного у владі, від Зелі. В цьому випадку.
Гетманцев в КабМіні кучу років, а не знає, що ТЦК не підпорядковані Федорову та МО! ТЦК підпорядковані Командуванню Сухопутних військ, а значить Головкому та Верховному Головкому! Генералу Шаповалову та його начальникам - Сирському та Зеленському.
Те, що Зеля спихнув незручні військові проблеми включно з мобілізацією на Міноборони - так і Зеля, який самоусунувся від прередбаченого Конституцією повноваження Президенту; а також і Резніков, і Умеров, і Щмигаль, і Федоров (всіх перелічив? нікого не забув?), - після зміни влади понесуть за цю узурпацію покарання аж до кримінального.
Але командувач Сухопутних військ, якому безпосередньо підпорядковані всі ТЦК, не ухиляється від вирішення цього питання?
А головнокомандувач Сирський не ухиляється?
А Генштаб не ухиляється?
Всі вони ухилянти. Від вирішення мобілізації, бо типу не при ділах, не хочуть брати на себе людський гнів за злочини при проведенні мобілізації.
А от що буде з ухилянтами?