Схоже, реформувати ТЦК краще виходить у Поклада, ніж у Федорова, - "слуга народу" Гетманцев

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, коментуючи затримання військових ТЦК в Одесі, заявив, що швидка відставка керівництва схопленого за руку чиновника по всій вертикалі може забезпечити порядок у будь-якій сфері держуправління.

Подробиці

"Схоже, реформувати ТЦК краще виходить у Поклада, ніж у Федорова, без яскравих презентацій, але з дуже переконливим відео.



Водночас, переконаний, що порядок у будь-якій сфері державного управління треба і можна забезпечувати єдиним методом:

Невідворотна, швидка відставка керівництва схопленого за руку чиновника по всій вертикалі.



Незалежно від того, чи були керівники "в темі", "в долі", чи не були", - зазначив парламентар.

За словами Гетманцева, безпорадний керівник не менш шкідливий, ніж крадій.

Також читайте: Харків’янин пропонував $1500 патрульним, щоб уникнути ТЦК: суд оштрафував його на 34 тис.грн

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що СБУ та КОРД затримали військових ТЦК в Одесі. Медіа повідомляють, що ті вимагали 50 тисяч доларів у колишнього військового.

Згодом Одеський ТЦК підтвердив затримання військових: Зацікавлені в об’єктивному розслідуванні.

Відомо, що керівництво ТЦК усунули, розпочато розслідування.

Також читайте: Здійснено напад на ТЦК у Яворові: двох зловмисників затримано, одного розшукують