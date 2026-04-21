Затримано групу військовослужбовців РТЦК в Одесі, які викрали чоловіка та вимагали $30 тис, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що встановило розслідування?
Як зазначається, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови - вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх "штурмовиками на передову" у прискореному режимі.
За матеріалами справи, "вибивання" коштів відбувалися прямо в службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.
"Співробітники СБУ із залученням спецпризначенців затримали всіх учасників угруповання "на гарячому", коли вони викрали ще одного місцевого жителя та "вибивали" з нього гроші.
Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям. Спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала", - йдеться у повідомленні.
Діяли за "наводкою"
Задокументовано, що зловмисники діяли за "наводкою" мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху.
Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах.
Для рейдів використовували два службових мультівени: в одному - тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.
- Наразі всім затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).
- Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вимагали 30 тис доларів у чоловіка
Як повідомили в Офісі генпрокурора, 21 квітня в Одесі вони викрали чоловіка на вулиці Прохоровській. Потерпілого силоміць посадили до автобуса та возили містом. Під час незаконного утримання до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, погрожували розправою, били та вимагали 30 тис доларів США.
Під час спецоперації співробітники СБУ затримали п’ятьох осіб. Серед них - четверо працівників РТЦК та СП.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що СБУ та КОРД затримали військових ТЦК в Одесі. Медіа повідомляють, що ті вимагали 50 тисяч доларів у колишнього військового.
- Згодом Одеський ТЦК підтвердив затримання військових: Зацікавлені в об’єктивному розслідуванні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шкода що ці мордочки заблюрено.
Такі "групи"- в кожному районному чи обласному центрі,просто в місті щось не поділили,або щось вийшло з під контролю.
Отакий розмах поширила шобла в ім'я демотивації новобранців.
300 тисяч тцкшників та ментів вистачить на рік, щоб не проводити в цей рік мобілізації.
Тому цілком реальною є заява нардепа від "СН" Олександра Мережко: "У нас вистачить людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше".
От якраз цих вже наявних ресурсів і вистачить.
А так хоч може притихнуть, тим більш скоро літній сезон і ті хто має бронь чи відстрочку і не має права виїджати за межі країни, зможуть хочь на море поїхати з родиною та трохи кукуху провітрити.
Тут нічого не зміниться, просто надалі злочинці акуратніше підбиратимуть об'єкти для шантажу.
Всі люди, перехожі поруч радіють цьому.
Хоч якась справедливість.
Спочатку ці ТЦКшники злочинці били людей ногами при бусифікації а тепер їх так само били ногами при затриманні.
банили нещадно!
то, що сталося????
що, *** сталося?
але!!!
це, тільки початок!!!
це, всрати потуги зеленої конченої влади, хоч якось випустити пару!!!
ні!!! ні ні ні!!
точка біфуркації пройдена!!!
далі, виключно........
Коли з'являються такі гроші, страх зникає. Як і будь-яка мораль...
Всі там все знали, просто так без дозволів з верха таке б не робилося.
жорстоко? - можливо.. але хоча б десь має бути невідворотня справедливість - бо хтось роками не вилазить з окопів, а хтось жирує та мародерить..
"Нейтралізували" це як? Одеського тцк більше не існує? А решта, по всій країні? Вони ж усі є злочинними угрупованнями.
Будь-які згадки про розбій, викрадення 30 тисяч доларів у чоловіка прибрані, як і конкретику щодо дій СБУ під час затримання.