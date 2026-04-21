Затримано групу військовослужбовців РТЦК в Одесі, які викрали чоловіка та вимагали $30 тис, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

затримання в одесі
Що встановило розслідування?

Як зазначається, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови - вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх "штурмовиками на передову" у прискореному режимі.

За матеріалами справи, "вибивання" коштів відбувалися прямо в службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.

"Співробітники СБУ із залученням спецпризначенців затримали всіх учасників угруповання "на гарячому", коли вони викрали ще одного місцевого жителя та "вибивали" з нього гроші.

Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям. Спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала", - йдеться у повідомленні.

Діяли за "наводкою"

Задокументовано, що зловмисники діяли за "наводкою" мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху.

Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах.

Для рейдів використовували два службових мультівени: в одному - тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.

  • Наразі всім затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).
  • Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вимагали 30 тис доларів у чоловіка

Як повідомили в Офісі генпрокурора, 21 квітня в Одесі вони викрали чоловіка на вулиці Прохоровській. Потерпілого силоміць посадили до автобуса та возили містом. Під час незаконного утримання до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, погрожували розправою, били та вимагали 30 тис доларів США.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали п’ятьох осіб. Серед них - четверо працівників РТЦК та СП.

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що СБУ та КОРД затримали військових ТЦК в Одесі. Медіа повідомляють, що ті вимагали 50 тисяч доларів у колишнього військового.
  • Згодом Одеський ТЦК підтвердив затримання військових: Зацікавлені в об’єктивному розслідуванні.

Не ображайте ЗСУ,називаючи тцкунів військовослужбовцями!
21.04.2026 16:45 Відповісти
Військові на фронті. На фото трідвараси. І форма, на жаль, не зробить трідвараса геєм.
21.04.2026 16:55 Відповісти
Бандити в пікселі
21.04.2026 16:42 Відповісти
Бандити в пікселі
21.04.2026 16:42 Відповісти
Мабуть, "героям" незвично бути з відкритими обличчями.
Шкода що ці мордочки заблюрено.
21.04.2026 16:49 Відповісти
На фото ці злочинці ТЦКшники носять кросівки під піксель, щоб швидше "ухилянтів" наздоганяти. Як справжні "герої після важких фронтових поранень".
21.04.2026 17:13 Відповісти
Обласного воєнкома в тюрму, він збирає і відвозить в Київ.
21.04.2026 18:33 Відповісти
Теперь ВСЕ бусифицированные могут смело писать заявления в полицию о похищении.
21.04.2026 17:34 Відповісти
І будуть праві відносно законодавчих норм і визначень.
21.04.2026 17:53 Відповісти
Но-но! То мабвдь люди, які пройшли фронт! Заочно.
21.04.2026 17:52 Відповісти
Бронированные бездельники наехали на военных,начинается странное противостояние,кому то очень не нравится стойкость армии на фронте.
21.04.2026 16:44 Відповісти
Військові на фронті. На фото трідвараси. І форма, на жаль, не зробить трідвараса геєм.
21.04.2026 16:55 Відповісти
Це не форма. Форма одягу військоврслужбовця описана у статуті. Її порущенн, є дисциплінарним проступком, карається губою. Це якісь партизани.
21.04.2026 17:56 Відповісти
Не на военных, а на похитителей и вымогателей. Нравится разбой на улицах под вывеской "оповещения"? Или в доле?
21.04.2026 17:18 Відповісти
Против термина бронированные бездельники у вас возражений нет,значит не все в вашем сознании ещё протухло,это хорошо.
21.04.2026 17:56 Відповісти
Це не військові, а організовані групи для заробляння грошей! Це можна легко перевірити за їх статками, відпочинком дружин, нерухомості, яка куплена і будується,! А вирішити проблему дуже легко - всіх чоловіків з ТЦК відправити на фронт, а їх замінити жінками!
21.04.2026 17:23 Відповісти
Бакановцы побагаче будут тцкашников,это легко проверяется вашими методами,тоже самое касается судейской корпорации,прокурорской и таможенной,это факт,но раздувают ненависть в СМИ только к ним,это не случайно,это только потому,что они мешают планам квартала сдавать Украину.
21.04.2026 17:38 Відповісти
самі організовали організоване злочинне угруповання ,самі нейтралізували
21.04.2026 16:44 Відповісти
Це нові, чи все ті самі?
21.04.2026 16:44 Відповісти
Ті самі, але чомусь поки не згадують майора поліції.
21.04.2026 17:18 Відповісти
Не ображайте ЗСУ,називаючи тцкунів військовослужбовцями!
21.04.2026 16:45 Відповісти
ну як їх тоді називати ? гестапо чи бурятами ?
21.04.2026 16:47 Відповісти
Підарасами!
21.04.2026 16:48 Відповісти
Не просто "бурятами", а "рускімі бурятамі"
21.04.2026 16:50 Відповісти
Так це ж вже синонім зараз на жаль, бандитське угруповання=тцк
21.04.2026 16:46 Відповісти
а де 426-1 КК України?!
21.04.2026 16:47 Відповісти
Не поспішайте, невдовзі перекваліфікують на "дрібне ***********".
21.04.2026 16:56 Відповісти
Як один якраз чотириразовий ухилянт сказав що вона на паузі і не на часі.
21.04.2026 17:07 Відповісти
Жнива! Косять бабло...
21.04.2026 16:48 Відповісти
Ну наприклад, той чоловік з 30000 доларів, йшов донатити на дрони чи знайомій бригаді на передок, і тут його перестрівають типи в однострої, пхнуть в бус і погрожують зброєю віддати ті гроші, як думаєте кому військові ті які залишися без донатів скажуть дуже "дякую"?
21.04.2026 16:48 Відповісти
"Волонтери" з ТЦК, тримали "економічний фронт", збирали кошти для ЗСУ потім скажуть)
21.04.2026 16:50 Відповісти
Читаю коментарі, таке враження, що то за бусифікацію затримали. С бусифікацією все ок, питань не мають, там питання по грошах всього-навсього.
21.04.2026 16:50 Відповісти
Вся бусификации на этих потоках и держится. Если убрать из этой схемы потоки и сделать все по закону, то схема сразу рассыпется вместе с бусификацией. По другому в этой стране уже ничего не работает. Все что ещё хоть как-то держится и функционирует, подпитывается денежными потоками и ответами.
21.04.2026 17:02 Відповісти
То правда. Вся війна тримається на тих грошових потоках - на бусифікації, транші європейські, потоки в армії (для тих, хто має доступ) та на постачанні, донати. Без цих потоків війна сенсу не мала б для абсолютної більшості.
21.04.2026 17:08 Відповісти
Та не може бути, щоб ці чесні люди у балаклавах, які просто оповіщують людей, вимагали в них гроші? Ну не може такого бути, це мабуть просто поодинокий випадок і «перегіби на містах»
21.04.2026 16:51 Відповісти
"Затримано групу військовослужбовців РТЦК в Одесі, які викрали чоловіка та вимагали $30 тис. - огп".
Такі "групи"- в кожному районному чи обласному центрі,просто в місті щось не поділили,або щось вийшло з під контролю.
Отакий розмах поширила шобла в ім'я демотивації новобранців.
21.04.2026 16:53 Відповісти
Треба докорінно змінювати систему мобілізації та правоохоронних органів на такі, які базуються на мотивації, а не совковому примусі: до моменту поки нові органи і нова система не запрацюють необхідним залишається поточне поповнення війська, і це можна спокійно зробити на базі ротаційно-рокіровочного принципу за рахунок загалом - сотен тисяч працівників ТЦК, поліції, інших правоохороннио-силових структур та держслужбовців (особливо - митників).
21.04.2026 16:53 Відповісти
Для роцації їх цілком вистачить. Це держслужбовці, котрі давали присягу, живуть виключно з бюджетних коштів (окрім тих, хто використовує службове положення для незаконного збагачення, звісно ). Вони й повинні в першу чергу йти захищати державу, яка їх годує.
21.04.2026 17:02 Відповісти
Якщо всіх ТЦКшників (крім жінок які там є секретарками) направити на фронт та половину чисельності поліції ( по ротації) то більше року не потрібно буде взагалі нікого мобілізувати.
300 тисяч тцкшників та ментів вистачить на рік, щоб не проводити в цей рік мобілізації.
21.04.2026 17:07 Відповісти
Чому лише на рік? Згадайте, які втрати (офіційні, звісно) озвучив голобородько.
Тому цілком реальною є заява нардепа від "СН" Олександра Мережко: "У нас вистачить людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше".
От якраз цих вже наявних ресурсів і вистачить.
21.04.2026 17:12 Відповісти
Нарешті хоч так. Бо там в Одесі дісно якась дічина була.
А так хоч може притихнуть, тим більш скоро літній сезон і ті хто має бронь чи відстрочку і не має права виїджати за межі країни, зможуть хочь на море поїхати з родиною та трохи кукуху провітрити.
21.04.2026 16:54 Відповісти
Ви помилково використали слово "була".
Тут нічого не зміниться, просто надалі злочинці акуратніше підбиратимуть об'єкти для шантажу.
21.04.2026 17:04 Відповісти
Є відео як цих ТЦКшних нелюдей, покладених на землю, бійці СБУ б'ють ногами.
Всі люди, перехожі поруч радіють цьому.
Хоч якась справедливість.
Спочатку ці ТЦКшники злочинці били людей ногами при бусифікації а тепер їх так само били ногами при затриманні.
21.04.2026 16:55 Відповісти
Бити нікого не можна і не слід. А от відлити на них на камеру і влаштувати атракціон у місті, білет 100$, донат на ЗСУ - запис був би на місяць вперед.
21.04.2026 17:06 Відповісти
Бумеранг він такий , рано чи пізно повернеться до всіх їх.
21.04.2026 17:08 Відповісти
колись, мене банили, звинувачуючи у приниженні та зневазі до зсу!
банили нещадно!
то, що сталося????
що, *** сталося?

але!!!
це, тільки початок!!!
це, всрати потуги зеленої конченої влади, хоч якось випустити пару!!!
ні!!! ні ні ні!!
точка біфуркації пройдена!!!
далі, виключно........
21.04.2026 16:56 Відповісти
Крали людей, требовали выкуп. Ну это понятно, кипиш то по какой причине? Они это 5й год делают. Тут или не того хапнули или до кого-то начало доходить что на базе ТЦК уже давно сформировалось многоуровневое ОПГ с огромными денежными потоками мимо кассы.
21.04.2026 16:58 Відповісти
і головне не боялись що хтось все ж таки повернеться живим...
21.04.2026 17:00 Відповісти
Їхній "інтерес" був зовсім не в бусифікації з подальшою мобілізацією.
Коли з'являються такі гроші, страх зникає. Як і будь-яка мораль...
21.04.2026 17:07 Відповісти
Все це почалося з 2019 року галочки чи хрестика в бюлетені. А потім анулювання воєнкоматів, розмінування виходу з Криму, не фінансування оборони, відведення військ, не введення воєнного часу, мобілізації...вся країна працювала на рейтинг однієї особи так, що прогнила зсередини.
21.04.2026 17:00 Відповісти
Если бы был простой парень, то был бы бизнес как южуал, а так преступниками стали.
21.04.2026 17:05 Відповісти
Ви що, це наклеп, такого не може бути! Це ж "військовослубовці", які війну пройшли ... Ай, не той текст ))). А по факту, не новина не разу, про це всі говорили, що "забусярення" перетворилося давно в рекет легальний і це не про мобілізацію, а про "бабло", і тільки зараз вирішили щось робити, ну хоч так.

Всі там все знали, просто так без дозволів з верха таке б не робилося.
21.04.2026 17:09 Відповісти
Вершина вершини корупційного айсберга.
21.04.2026 17:15 Відповісти
за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та керівництва Сухопутних військ ....це як? А, це можно прийняти до віри, бо Сирський через годину після затримання звільнив одного районого та 1 обласного начальників ТЦК..уж посприяв так посприяв
21.04.2026 17:16 Відповісти
Ще раз кажу, це ніх*я не "військовослужбовці"!!!
21.04.2026 17:29 Відповісти
Вони числяться на військових посадах, стоять на довольствії та отримують зарплату як штатні військовослужбовці ЗСУ.
21.04.2026 17:37 Відповісти
Баба Шура, що прибирає лайно за цирковим слоном, теж може ввжатись працівником "шоубізнесу", але є таки нюанс, так?
21.04.2026 19:07 Відповісти
Оно как, это что же теперь, каждый кого оповестили ,всунули в бусик и отвезли в место содержания, может считаться похищенным? Это вариант неплохой...
21.04.2026 17:32 Відповісти
по-нормальному треба було би і уклоністів і ТЦКшників-мародерів об'єднати в один підрозділ і, поки вони одне одного не повбивали, відправити в одне й те саме пекло.. а Господь вже тАм сам краще знає кого куди з тих пдрсв направити..
жорстоко? - можливо.. але хоча б десь має бути невідворотня справедливість - бо хтось роками не вилазить з окопів, а хтось жирує та мародерить..
21.04.2026 18:23 Відповісти
"нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК"

"Нейтралізували" це як? Одеського тцк більше не існує? А решта, по всій країні? Вони ж усі є злочинними угрупованнями.
21.04.2026 18:42 Відповісти
это исполнители..а организаторы где?и крышеватели?
21.04.2026 18:46 Відповісти
Та шо ж таке! Ці "янголи з ТЦК" один за одним падають...
21.04.2026 18:59 Відповісти
❗️В Сухопутних військах ЗСУ внесли зміни у свій пост щодо затримання військових ТЦК в Одесі

Будь-які згадки про розбій, викрадення 30 тисяч доларів у чоловіка прибрані, як і конкретику щодо дій СБУ під час затримання.
21.04.2026 19:03 Відповісти
Це кацапське ІПСО. Не вірю, що котики з ТЦК на таке спромоглися. Це були переодягнені діверсанти з ТОТ.
21.04.2026 19:48 Відповісти
Не може бути! Зеленський ще в 2023 році наказав вигнати всіх поганих з ТЦК і набрати хороших!
21.04.2026 22:30 Відповісти
Гнап у своєму відосі вже все розчехив, ху із ху)
22.04.2026 16:48 Відповісти
 
 