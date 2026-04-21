Затримано групу військовослужбовців РТЦК в Одесі, які викрали чоловіка та вимагали $30 тис, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК.

Пресцентр СБУ.

Що встановило розслідування?

Як зазначається, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови - вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх "штурмовиками на передову" у прискореному режимі.

За матеріалами справи, "вибивання" коштів відбувалися прямо в службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.

"Співробітники СБУ із залученням спецпризначенців затримали всіх учасників угруповання "на гарячому", коли вони викрали ще одного місцевого жителя та "вибивали" з нього гроші.

Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям. Спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала", - йдеться у повідомленні.

Діяли за "наводкою"

Задокументовано, що зловмисники діяли за "наводкою" мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху.

Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах.

Для рейдів використовували два службових мультівени: в одному - тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.

Наразі всім затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вимагали 30 тис доларів у чоловіка

Як повідомили в Офісі генпрокурора, 21 квітня в Одесі вони викрали чоловіка на вулиці Прохоровській. Потерпілого силоміць посадили до автобуса та возили містом. Під час незаконного утримання до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, погрожували розправою, били та вимагали 30 тис доларів США.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали п’ятьох осіб. Серед них - четверо працівників РТЦК та СП.

