Катування та стрілянина у Харкові: повідомлено про підозру військовослужбовцям ТЦК, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру групі військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування у Харкові, а також військовим інших підрозділів, які діяли спільно.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Більше читайте у нашому Telegram-каналі
Що відомо
Як зазначається, серед фігурантів — майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників. Для здійснення злочинної діяльності майор залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру, а також військовослужбовців, до повноважень яких входило здійснення рекрутингу кандидатів до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації.
Увірвалися до приватного домоволодіння
Фігуранти під приводом "здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації" увірвалися до приватного домоволодіння. Під час проведення так званого "обшуку", спільники представились працівниками СБУ та застосовуючи фізичну силу, погрожуючи зброєю цивільним особам, вимагали зізнання останніх у причетності до вчинення злочинної діяльності, пов’язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Коли один із чоловіків спробував чинити опір, у нього відкрили вогонь, спричинивши йому вогнепальне поранення.
Після цього двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК, де їх утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї та змушували надати інформацію, у якій були зацікавлені спільники. Крім того, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації.
Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно.
Що загрожує
Встановлено, що до дій були причетні 6 осіб, які діяли спільно, згідно з попередньо розробленим та узгодженим планом. Частина з них — військовослужбовці ТЦК, інші — військові інших підрозділів.
Фігурантам повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.
У ДБР додали, що досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події та інші особи, які можуть бути причетні до злочину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Віримо, еге ж
Та й вироків скоріш за все не буде, бо розпорядження ці бандити отримують від свого керівництва.
Це, що умова ху...ла на «мирне» врегулювання в Україні?
Це не його загони «м'якої сили»?
Фото супер. І додати нічого.
І чого це у людей така ненависть до них?! Дивно 😳
P.S. ботва мабуть все ще не отримала нові методички, щоб переконувати, що все те, що на відео, то або іпсо, або поодинокий випадок, або взагалі «вимушена міра»
Крутяться заробляють