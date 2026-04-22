Катування та стрілянина у Харкові: повідомлено про підозру військовослужбовцям ТЦК, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру групі військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування у Харкові, а також військовим інших підрозділів, які діяли спільно.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, серед фігурантів — майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників. Для здійснення злочинної діяльності майор залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру, а також військовослужбовців, до повноважень яких входило здійснення рекрутингу кандидатів до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації.

Увірвалися до приватного домоволодіння

Фігуранти під приводом "здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації" увірвалися до приватного домоволодіння. Під час проведення так званого "обшуку", спільники представились працівниками СБУ та застосовуючи фізичну силу, погрожуючи зброєю цивільним особам, вимагали зізнання останніх у причетності до вчинення злочинної діяльності, пов’язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Коли один із чоловіків спробував чинити опір, у нього відкрили вогонь, спричинивши йому вогнепальне поранення.

Після цього двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК, де їх утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї та змушували надати інформацію, у якій були зацікавлені спільники. Крім того, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації.

Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно.

Що загрожує

Встановлено, що до дій були причетні 6 осіб, які діяли спільно, згідно з попередньо розробленим та узгодженим планом. Частина з них — військовослужбовці ТЦК, інші — військові інших підрозділів.

Фігурантам повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

У ДБР додали, що досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події та інші особи, які можуть бути причетні до злочину.

Топ коментарі
"...до дій були причетні 6 осіб, які діяли спільно, згідно з попередньо розробленим та узгодженим планом..." - а решта їхніх колег регулярно спали на роботі і нічого не помічали, так це розуміти?
Віримо, еге ж
22.04.2026 16:13 Відповісти
Викрадення людей групою під прикриттям СБУ, із застосуванням зброї, тортури, діючі військові... На яку статтю це взагалі підпадає?
22.04.2026 16:17 Відповісти
Взагалі то.ніякого.оповіщення з пакуванням не має бути, а виключно конверт марка, повістка, відправка по пошті. Все.
22.04.2026 16:28 Відповісти
майори стали самою найнижчою ланкою в кришуванні мєнтами тцк-аканих банд!
22.04.2026 16:11 Відповісти
Навіть не здогадувались. Думали - навчання якісь.
22.04.2026 16:23 Відповісти
А город подумал, а город подумал, а город подумал- ученья идут.)
22.04.2026 17:37 Відповісти
Пішов якісний антикриз. З затримання чуваків, які масово почали бродити вулицями з валинами, населення тіки рже. Почали підвищувати планку - пакують ТЦКшників. Це напевне всім сподобається
22.04.2026 16:17 Відповісти
Викрадення людей групою під прикриттям СБУ, із застосуванням зброї, тортури, діючі військові... На яку статтю це взагалі підпадає?
22.04.2026 16:17 Відповісти
Це цілий ряд статей кримінального кодексу України ,а не одна стаття. Там і викрадення, і зловживання службовим становищем і заподіяння тілесних ушкоджень
22.04.2026 16:22 Відповісти
Але, на жаль, вироки по цим статтям у нас не плюсуються.
Та й вироків скоріш за все не буде, бо розпорядження ці бандити отримують від свого керівництва.
22.04.2026 16:24 Відповісти
Так цеж парафія Сирського.
22.04.2026 16:31 Відповісти
А з ними поліціянти допомогали/сприяли/не втручувались - то чия парафія? Якщо копати - то там и клименко з татаровим задіяні
22.04.2026 17:25 Відповісти
На довічне в умовах військового стану
22.04.2026 16:23 Відповісти
разбой, бандитизм, киднепинг
22.04.2026 16:24 Відповісти
На статтю в районній газеті..
22.04.2026 17:14 Відповісти
Так працівники чи військовослужбовці тцк ви уточніть
22.04.2026 16:22 Відповісти
Це філософське питання, треба подумати 🤣
22.04.2026 16:26 Відповісти
Идёт смена коек в борделе, сегодня уже полиция оповещала зазевавщихся граждан а доблестные сотрудники ТЦК просто сидели в полицейском авто...
22.04.2026 16:24 Відповісти
Взагалі то.ніякого.оповіщення з пакуванням не має бути, а виключно конверт марка, повістка, відправка по пошті. Все.
22.04.2026 16:28 Відповісти
Так вони здебільшого й оповіщують тих,хто злочинно не являється за повісткою,і сцикливо небажає навіть оновити свої облікові данні..
22.04.2026 17:18 Відповісти
Якщо вони когось - то працівники, якщо їх - військовослужбовці.
22.04.2026 16:24 Відповісти
Це, що адаптування до рашистського способу життя з тортурами і кінднепінгу?
Це, що умова ху...ла на «мирне» врегулювання в Україні?
Це не його загони «м'якої сили»?
22.04.2026 16:26 Відповісти
Дивлячись які методи в тцк (тортури, катування,вимагання грошів, побиття і інше ) здається що це створено в рашці і обкатується на українцях
22.04.2026 16:28 Відповісти
Я теж так вважаю. Це метод рашистів які активно його.тут застосовують на всю катушку.
22.04.2026 16:29 Відповісти
Можливо перевіряють доцільність перед тим як в себе почати відлов.
22.04.2026 16:33 Відповісти
Керівництво ТЦК нічого не знало, як завжди...
22.04.2026 16:31 Відповісти

Фото супер. І додати нічого.
22.04.2026 16:36 Відповісти
Ось такі бравурні замовлені статті про героїчних тцк з'являються кожен тиждень мінімум дві публікації в Полтаві, коментарі під такими "новинами" звісно вимкнені, щоб не відчули народну "любов" до цкунів.)
22.04.2026 16:42 Відповісти
Може підскажите,як треба назвати установу,яка б змогла вас (під білі рученята)висмикнути з під жінкиної спідниці і запровадити до війська ,щоб виконати свій конституційний обов'язок по захисту країни від ворога?? Може і іншим,вашим "колегам",буде це цікаво почути...
22.04.2026 17:23 Відповісти
Ну хоть не буряты я надеюсь )
22.04.2026 16:57 Відповісти
«Утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї…»

І чого це у людей така ненависть до них?! Дивно 😳

P.S. ботва мабуть все ще не отримала нові методички, щоб переконувати, що все те, що на відео, то або іпсо, або поодинокий випадок, або взагалі «вимушена міра»
22.04.2026 17:00 Відповісти
До речі, де всі ці «розстрілювачі», які завжди закликають до цього? Чи це їх і затримали?
22.04.2026 17:06 Відповісти
Ждуть темники з ОПи від подоляка!
22.04.2026 17:15 Відповісти
Може вони ще й підтягнуться, а ось кацапські боти,яки постійно наголошують на зриві мобілізаціі вже тут як тут..Навіть портянками і лаптями засмерділо з коментів вище...
22.04.2026 17:27 Відповісти
Перезаряжають🤣
22.04.2026 18:13 Відповісти
це вже бандитизм
22.04.2026 17:31 Відповісти
Цікаво, а самі тцк здогадуються, що влада всіх собак на них повісить і звинуватить в провалі мобілізації? Що це лише початок і бумеранг вже летить в протилежний бік.
22.04.2026 17:37 Відповісти
Дивлячись на байдужість і ні одного висловлювання про тцк з боку чотириразового, вимальовується масштабний експеримент над українцями, методи тцк створено в рашці і вони обкатуються на пересічних українцях, з мовчазної згоди ішака , в обіцянку на не чіпати його бізнес в рашці ну звучить фантастично але чого не буває?
22.04.2026 18:06 Відповісти
Зачепили наркоторговців,Ось і мають.А якби просту людину - то нікому нічого.Кожна ситуація індивідуальна.Якщо там брали участь реальні військовики,а не тільки тцк - то дістали когось ці драгділєри,а хтось прикрив.
22.04.2026 18:52 Відповісти
Судя по фото, майор ТЦК - незламний!
22.04.2026 19:13 Відповісти
Але не потужний, як виявилось 😥
22.04.2026 19:28 Відповісти
Ні, цим дебілним солдафонам владу давати категорично не можна.
22.04.2026 20:21 Відповісти
Держава дала зброю, ксіву, балаклаву, військовий стан..
Крутяться заробляють
23.04.2026 01:15 Відповісти
 
 