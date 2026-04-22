Масових випадків "бусифікації" в Україні немає, - "слуга народу" Веніславський

Масового явища так званої "бусифікації" в Україні не спостерігається, а поодинокі інциденти не відображають реальної картини мобілізаційного процесу.

Про це нардеп "Слуги народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав в інтерв'ю проєкту Ukrlife TV, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в умовах активних бойових дій і необхідності проведення ротацій наразі не йдеться про пом’якшення мобілізації. Водночас депутат підкреслив, що заяви про нібито масовість примусових затримань є перебільшеними.

"Є офіційна статистика: 2025 року надійшло близько 5 тисяч звернень щодо можливих порушень з боку військовослужбовців ТЦК та СП. Водночас за цей період було мобілізовано 360–400 тисяч осіб. Це приблизно 1-2% від загальної кількості", - каже Веніславський.

За його словами, такі випадки не мають системного характеру, хоча й викликають значний суспільний резонанс.

Міноборони працює над новими змінами

Нардеп також нагадав, що президент України дав доручення зменшити кількість порушень під час мобілізаційних заходів, однак повністю виключити їх складно через людський фактор і складність процесу.

"Повністю звести такі випадки до нуля навряд чи можливо. Є постійна напруженість між тими, хто вже воює і потребує заміни, та тими, хто намагається уникнути служби", - додав він.

Як зазначив Веніславський, Міністерство оборони працює над новими підходами, які мають допомогти знизити кількість конфліктів із ТЦК. Очікується, що відповідні законодавчі ініціативи можуть з’явитися вже найближчим часом.

Водночас він зауважив, що в умовах тривалої повномасштабної війни та збільшення чисельності російських військ на окупованих територіях про послаблення мобілізації не йдеться.

"В умовах інтенсивності бойових дій і збільшення ворожих сил на фронті ми не можемо дозволити собі пом’якшення мобілізаційних процесів", - резюмував депутат.