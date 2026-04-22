Масових випадків "бусифікації" в Україні немає, - "слуга народу" Веніславський

Масового явища так званої "бусифікації" в Україні не спостерігається, а поодинокі інциденти не відображають реальної картини мобілізаційного процесу.

Про це нардеп "Слуги народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав в інтерв'ю проєкту Ukrlife TV, передає Цензор.НЕТ.

Масової "бусифікації" немає

Він зазначив, що в умовах активних бойових дій і необхідності проведення ротацій наразі не йдеться про пом’якшення мобілізації. Водночас депутат підкреслив, що заяви про нібито масовість примусових затримань є перебільшеними.

"Є офіційна статистика: 2025 року надійшло близько 5 тисяч звернень щодо можливих порушень з боку військовослужбовців ТЦК та СП. Водночас за цей період було мобілізовано 360–400 тисяч осіб. Це приблизно 1-2% від загальної кількості", - каже Веніславський.

За його словами, такі випадки не мають системного характеру, хоча й викликають значний суспільний резонанс.

Міноборони працює над новими змінами

Нардеп також нагадав, що президент України дав доручення зменшити кількість порушень під час мобілізаційних заходів, однак повністю виключити їх складно через людський фактор і складність процесу.

"Повністю звести такі випадки до нуля навряд чи можливо. Є постійна напруженість між тими, хто вже воює і потребує заміни, та тими, хто намагається уникнути служби", - додав він.

  • Як зазначив Веніславський, Міністерство оборони працює над новими підходами, які мають допомогти знизити кількість конфліктів із ТЦК. Очікується, що відповідні законодавчі ініціативи можуть з’явитися вже найближчим часом.

Водночас він зауважив, що в умовах тривалої повномасштабної війни та збільшення чисельності російських військ на окупованих територіях про послаблення мобілізації не йдеться.

"В умовах інтенсивності бойових дій і збільшення ворожих сил на фронті ми не можемо дозволити собі пом’якшення мобілізаційних процесів", - резюмував депутат.

Топ коментарі
СЕРЙОЗНО?????????

Я знаю 0 випадків коли мобілізувались добровільно. Всі хто я знаю попали саме викраденням, заламуванням рук і тд
22.04.2026 23:37 Відповісти
Це КВН чи Ліга сміху?
22.04.2026 23:39 Відповісти
Кому він це розповідає?
22.04.2026 23:42 Відповісти
Є тільки напів-масові та "75% від маси"...

Кріпаки ви мої кріпаки, дайте я вас січас забронюю..
Кріпаки ви мої кріпаки
Ми єщьо ми єщьо поваюєм.. 🎼🎼🎼
22.04.2026 23:35 Відповісти
Веніславський у зеленського, це як і піськов у ******!!!!
Це і є обличчя прислужника з ВРУ, від продажних істот служок!!
Ригоанальні, їх і пользують по регламенту Камасутри, з 2019 року!!
Одне слово, МоноШобла
23.04.2026 07:55 Відповісти
"Є офіційна статистика: 2025 року - було мобілізовано 360-400 тисяч осіб"
Але при цьому людей невистачає. Поліція та держслужбовці заброньовані
.
Люди з легкою розумовою відсталістю, трошки психи та з легкою шизою, хромі, сліпі, глухі, з інфекційними хворобоми, що є суспільно-небезпечними це ті кого можуть мобілізувати у необмеженій кількості. У них армія має потреби, бо закони та постанови залишаються, а проблеми замовчуються.

І коли людей невистачає, гроші витрачають на марафон та скошування трави, висадження квіточок, але навість закордонним бажаючим долучитись до лав ЗСУ, грошей на рекламу та білет не виділяють.
23.04.2026 10:06 Відповісти
Це мафія!!! ******** партію слуг Прецедента ( Гідранта) своїми поодинокими інцидентами
показати весь коментар
22.04.2026 23:37 Відповісти
Я знаю один, коли добровільно. В "елітну" частину. Вчили дійсно добре. Але після навчання, загинув в одному з перших боів: дурень командир, поклав цілу роту
показати весь коментар
22.04.2026 23:44 Відповісти
У мене навпаки, нікого не бусифікували, або самі пішли, або коли повістка прийшла, у нас з вами різні кола спілкування.
22.04.2026 23:51 Відповісти
Пішли, та їх не взяли, бо вони не навчені воювати!

Хто платить сам по 40 000дол., того не катують і не викрадають. Тому і кола різні!
23.04.2026 00:05 Відповісти
Їх взяли, всі вони служать, один тиждень тому прийшов у відпустку, був кілька місяців на островах біля Херсона. Двоє у Донецькій області, ще двоє на Харківщині і ще один у Херсонській області.
23.04.2026 00:13 Відповісти
така потужна байка.
пиши ще!
23.04.2026 08:08 Відповісти
Так, один мій добрий знайомий, з дитинства, теж сам пішов. Хватило на 8 днів, потім привезли "на щиті".
23.04.2026 15:17 Відповісти
Підлизни смішному

Дядько десь зайвого бовкнув, гріхи перед начальством замолює.
23.04.2026 00:03 Відповісти
Своєму заброньованому синку,якого пристроїв до МЗС.
23.04.2026 06:40 Відповісти
ЗЕ - виборцям...
23.04.2026 07:36 Відповісти
Харошая шутеечка, СлугаТогоНарода!
22.04.2026 23:43 Відповісти
Масових нема? Веніславський мабуть уявляє будній день тецекашників, як втечу від добровольців, які ганяються за ними на бусиках, і відловлюють в підворітних, щоб їм виписали повістки?
22.04.2026 23:43 Відповісти
Колись давно, та не дуже, деякi лiдери краiн, при чому як "цивiлiзованих" на кшталт Iспанii, так i азiатських типу Китая - iнкогнiто виходили в народ, щоб бачити ситуацiю та настроi зсередини.

Тому можна рекомендувати Федiру Володимировичу, а також Федiру Федоровичу, залишити своi "бронi" з охоронами вдома, та вийти погуляти по мiсту, особливо по Одесi \ Тернополю \ Харкову як пересiчна людина.

Ось i дiзнаемось, масова бусифiкацiя, чи нi.

- - -

Це все звичайно добре, але потихеньку треба вже щось робити з просрочкою, iнакше не буде анi краiни, анi нацii.
22.04.2026 23:43 Відповісти
Та чому тільки Харків, Одеса і Тернопіль, а Чернівці, а Хмельницький, а Київ, а безліч інших малих міст і сіл ?
23.04.2026 09:08 Відповісти
От якщо зробити якийсь антирейтинг найпришелепкуватих депутатів цього скликання, які майже завжди несуть якусь ахінею, цей так званий «слуга» точно увійде у ТОП-3
22.04.2026 23:46 Відповісти
О виліз пенька, в кожній родині є знайомий чи родич якого бусифікували, що ти киздиш?! Синочок де твій?
22.04.2026 23:47 Відповісти
Штопаний!
22.04.2026 23:47 Відповісти
"Повністю звести такі випадки до нуля навряд чи можливо. Є постійна напруженість між тими, хто вже воює і потребує заміни, та тими, хто намагається уникнути служби

Це він про ТЦКшників, які готові виконувати "план" будь-якими способам, щоб їх не відправили воювати?

P.s. Доречі, а не має "напруженості", між тими хто воює і тими "військовослужбовцями", які зароблять гроші на "бусифікаціях"?
22.04.2026 23:48 Відповісти
Зелений півник забув сказати що його самого разом із ********** яких сховав , хотіло би бачити в брудній дірці в землі десь під Мирноградом - 99% відсотків як військових так і цивільних.
23.04.2026 01:39 Відповісти
А чи немає напруженості між тими військовими, які воюють і тими, які 4 рік ************* в тилу, всі ж це бачать і знають
23.04.2026 09:11 Відповісти
Це цей штроц грозився прийняти відповідні міри проти сзчшників в серпні 2025 року? Ну і що , де воно?
22.04.2026 23:48 Відповісти
Щоб тебе так бусифікували "добровільно" в усі твої дірки. ...
ДНО ПРОСТО ЗЕЛЕНО ДНО...
22.04.2026 23:49 Відповісти
Такі гниди на фронті не потрібні, саме за таких командирів великі втрати!
23.04.2026 00:06 Відповісти
поодинокі інциденти не відображають реальної картини мобілізаційного процесу. Джерело: https://censor.net/ua/n3611927
22.04.2026 23:51 Відповісти
Той самий рот, що трохи раніше пропонував бізнесу поставляти рекрутів задля бронювання своїх робітників.

Органічні речовини такого ефекту не дають
22.04.2026 23:53 Відповісти
У мене з 7 друзів, з якими я спілкуюся, шестеро в армії, і нікого не бусифікували, всі або добровільно пішли, або коли повістка.
22.04.2026 23:53 Відповісти
у нормальної людини не може бути 7 друзів
23.04.2026 08:21 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BD&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAYgAQyBwgAEAAYgAQyBggBEEUYOTIKCAIQABgKGBYYHjIKCAMQABgKGBYYHjIKCAQQABgKGBYYHjIKCAUQABgKGBYYHjIKCAYQABgKGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHtIBCDE3NDFqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiL_cyrroKUAxVuFRAIHRhPC6EQgK4QegYIAQgAEAg Федір Федорович Веніславський (1992 р.н.): 33-річний старший син. За даними ЗМІ та соцмереж, працює другим секретарем відділу політичного планування МЗС, що забезпечує йому відстрочку від мобілізації. Згадувалося також про придбання ним автомобіля Mercedes G-Class за 2,9 млн грн під час повномасштабної війни.
23.04.2026 00:07 Відповісти
Все сходиться.
Це яскраве підтвердження того, що бусіфікації не існує.
23.04.2026 00:14 Відповісти
Еге ж. Є мерседесизація.
23.04.2026 10:20 Відповісти
Якось у Ніла Деграс Тайсона спитали, нашо шукати позаземне життя, якщо за стільки років пошуку незнайшли навіть натяку на неї?
Він відповів: - Уявіть собі іхтіолога, який зачерпнув склянку води з океану, подивився скрізь неї й каже, "Та нема тут ніяких китів"...
Якщо у фойє верховної ради небусіфікують, значить ніде небусіфікують, так?
23.04.2026 00:22 Відповісти
Масових випадків бусифікації нема, то лише масові відео бусифікаці є. То погані стрімери один-єдиний випадок знімають з різних ракурсів і з декількох дублів.
23.04.2026 00:23 Відповісти
влада живе в своїй реальності
23.04.2026 00:23 Відповісти
цікаво, хто ще своїми очима не бачив бусифікації, не треба й відео в інтернеті
23.04.2026 00:25 Відповісти
Ще один доказ того, що зелена мразота вважає українців повними лохами, яким можна вішати на вуха будь-яку локшину, а ті будуть її радісно споживати під іконкою криворагульного мародера. Поки в суспільстві не набереться критична маса адекватних людей, які розуміють, що саме реально, а не екрані зомбімарафона, відбувається в країні, і які будуть готові рішуче викинути з влади тупі огидні обдовбані зелені пики, нічого не зміниться.
23.04.2026 00:29 Відповісти
Це вже не просто політика, це якийсь сюрреалістичний заповідник брехні. Теперішня влада ,,зелених злих клоунів''не просто переплюнула усіх попередників разом узятих - вона пробила дно, про яке ми раніше й не здогадувалися. Рівень їхнього скотського лицемірства вже став еталонним.Поки стрічки новин кричать від болю - де людей пакують, б'ють і буквально вибивають життя заради наживи, -,,зелені керманичі'' продовжують грати у свою паралельну реальність. Одеська історія про 50 штук баксів за свободу - це лише верхівка айсберга цього піксельного рекету. І після всього цього виходити до людей із ситою пихатою посмішкою й казати, що все під контролем, що в нас усе ОК? Це вищий пілотаж мерзотності. Тут навіть найбрудніша лайка звучатиме занадто м'яко для опису такого ступеня огиди і паскудства...
23.04.2026 00:57 Відповісти
Я не дивуюсь.
Не знаю наскільки не очевидно, що це ********* опудало як і вся скотська свора т.з.слуг.
Тому ведуть вони себе органічно вмоновані у виконання завдань *****.
Жодних порушень цих планів вони не допускають, але явно відстають по графіку і тому випускають з свого.зеленого огидного гімняного тіла найцинічніших найсцикливіших істот, які маю озвучувати свої наступні кроки в ефірі, аби ***** інкорпорований у владу, був активнішим у справі винищення народу України.
Нормальна людина, в якій присутня логіка і людяність, хочаб залишки совісті, те що несе ця мразота, або те, що несе секретар комітету нацбезпеки вру, не здатна навіть придумати, а не тещо здійснювати, або покривати беззаконне перетворення громадян України на свійський скот в їх повному розпоряджені, з яким можна робити все, що заманеться.
І це при тому, що це падло знає, що ні сам, ні його сини, ні його родичі, ні його.куми, свати, брати.....помічники, НІКОЛИ НЕ ПІДУТЬ ВОЮВАТИ.
ЙОГО ЦІ ОБСТАВИНИ НЕ Ї...УТЬ, як і те, як це сприймає скот народ.
23.04.2026 05:59 Відповісти
Зе-влада відкрила нову нагороду "4 ротів" - п@здять в 4 роти
23.04.2026 00:59 Відповісти
Отака могилізація це позорище теперішньої влади..
23.04.2026 01:02 Відповісти
Мразота лживая.будешь подвешен за яйца, **********
23.04.2026 05:58 Відповісти
Так як і нема мародерства просроченого і його шобли фсбешної гниди брешуть і мародерять .
23.04.2026 06:08 Відповісти
А цей продовжує верзти нісенітниці. Цинічне падло.
23.04.2026 06:25 Відповісти
ніяка держава не протримається на брехні.це шлях в прірву - куди ведуть нас слуги не українського народу.
23.04.2026 06:45 Відповісти
Звісно, 5 тисяч звернень - це поодинокі випадки )
23.04.2026 07:21 Відповісти
К Вениславскому есть очень много в вопросов....
23.04.2026 07:28 Відповісти
Та цьому зеленому мудаку вже давно пора примусово закрити пельку, щоб не дратував суспільство своєю брехнею.
23.04.2026 07:31 Відповісти
Во дурак
23.04.2026 08:03 Відповісти
Товариші сцикуни, якби ви самі приходили до ТЦК, після того як отримали повістку, не ховалися, той випадків бусифікації не було би.
23.04.2026 08:08 Відповісти
Киздило бобове-ще прийде і до тебе час за все відповісти....
23.04.2026 08:13 Відповісти
Та їх не можливи вже більше далі зганьбити, там "зелємській" самотужки потужно впорався на +100500%
23.04.2026 08:35 Відповісти
Останнім часом деякі вживають вислів " мамина черешенька " а до цього напевно потрібно вжити вислів " мамин брехунчик "
23.04.2026 09:00 Відповісти
бессмысленное лукавство ничего не дает. Нельзя бесконечно называть черное белым.
23.04.2026 09:02 Відповісти
Слуга урода ляпає язиком, не аналізуючи ситуацію.
23.04.2026 09:08 Відповісти
Підкажіть як правильно пишеться - гандон чи гондон?
23.04.2026 09:21 Відповісти
А що Веніславський розуміє під словом "масова бусифікація"? Це вигрібання з вулиці всіх і чоловіків, і жінок і дітей? А де його два синочка, які як і він давали присягу на вірність і захист України?
23.04.2026 09:38 Відповісти
"Є офіційна статистика: 2025 року надійшло близько 5 тисяч звернень щодо можливих порушень з боку військовослужбовців ТЦК та СП. Водночас за цей період було мобілізовано 360-400 тисяч осіб. Це приблизно 1-2% від загальної кількості", - каже Веніславський. Джерело: https://censor.net/ua/n3611927

Вені просто байдуже, бо на його думку 5000 звернень про "можливі порушення" це не є свідченням масовості. Масовість буде тоді, коли цих вертухаїв з уряду, комітетів, з числа депутатів від районних рад і включно до Верховної Ради, військових і ментовських пенсіонерів 45+ і т.п. бюджетних покидьків будуть кулаками і ногами заганяти в бусики. А оскільки цього не відбудеться за жодних обставин, ці чмошники будуть далі "вішати лапшу" про те, що в Україні "лад і спокій", бо "В умовах інтенсивності бойових дій і збільшення ворожих сил на фронті ми не можемо дозволити собі пом'якшення мобілізаційних процесів" Джерело: https://censor.net/ua/n3611927
23.04.2026 10:40 Відповісти
Знаю мінімум три випадки, де звернень просто не подавали, бо боялись наслідків. І жодного випадку де подали.
23.04.2026 15:26 Відповісти
Масового явища так званої законодавчої роботи ВР в Україні не спостерігається, а поодинокі інциденти не відображають реальної картини законотворчого процесу.
23.04.2026 11:02 Відповісти
Шо????? Заберіть у цьоого ідіота хтось мікрофон. Шо воно несе. Лише цього тижня офіційно, по новинах ТРИЧІ СБУ накрило схєматочзніків у ТЦК, які ЩОДНЯ кашмарили на бабки громадян призовного віку
