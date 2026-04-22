Масових випадків "бусифікації" в Україні немає, - "слуга народу" Веніславський
Масового явища так званої "бусифікації" в Україні не спостерігається, а поодинокі інциденти не відображають реальної картини мобілізаційного процесу.
Про це нардеп "Слуги народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав в інтерв'ю проєкту Ukrlife TV, передає Цензор.НЕТ.
Масової "бусифікації" немає
Він зазначив, що в умовах активних бойових дій і необхідності проведення ротацій наразі не йдеться про пом’якшення мобілізації. Водночас депутат підкреслив, що заяви про нібито масовість примусових затримань є перебільшеними.
"Є офіційна статистика: 2025 року надійшло близько 5 тисяч звернень щодо можливих порушень з боку військовослужбовців ТЦК та СП. Водночас за цей період було мобілізовано 360–400 тисяч осіб. Це приблизно 1-2% від загальної кількості", - каже Веніславський.
За його словами, такі випадки не мають системного характеру, хоча й викликають значний суспільний резонанс.
Міноборони працює над новими змінами
Нардеп також нагадав, що президент України дав доручення зменшити кількість порушень під час мобілізаційних заходів, однак повністю виключити їх складно через людський фактор і складність процесу.
"Повністю звести такі випадки до нуля навряд чи можливо. Є постійна напруженість між тими, хто вже воює і потребує заміни, та тими, хто намагається уникнути служби", - додав він.
- Як зазначив Веніславський, Міністерство оборони працює над новими підходами, які мають допомогти знизити кількість конфліктів із ТЦК. Очікується, що відповідні законодавчі ініціативи можуть з’явитися вже найближчим часом.
Водночас він зауважив, що в умовах тривалої повномасштабної війни та збільшення чисельності російських військ на окупованих територіях про послаблення мобілізації не йдеться.
"В умовах інтенсивності бойових дій і збільшення ворожих сил на фронті ми не можемо дозволити собі пом’якшення мобілізаційних процесів", - резюмував депутат.
Кріпаки ви мої кріпаки, дайте я вас січас забронюю..
Кріпаки ви мої кріпаки
Ми єщьо ми єщьо поваюєм.. 🎼🎼🎼
Це і є обличчя прислужника з ВРУ, від продажних істот служок!!
Ригоанальні, їх і пользують по регламенту Камасутри, з 2019 року!!
Одне слово, МоноШобла
Але при цьому людей невистачає. Поліція та держслужбовці заброньовані
Люди з легкою розумовою відсталістю, трошки психи та з легкою шизою, хромі, сліпі, глухі, з інфекційними хворобоми, що є суспільно-небезпечними це ті кого можуть мобілізувати у необмеженій кількості. У них армія має потреби, бо закони та постанови залишаються, а проблеми замовчуються.
І коли людей невистачає, гроші витрачають на марафон та скошування трави, висадження квіточок, але навість закордонним бажаючим долучитись до лав ЗСУ, грошей на рекламу та білет не виділяють.
Я знаю 0 випадків коли мобілізувались добровільно. Всі хто я знаю попали саме викраденням, заламуванням рук і тд
Хто платить сам по 40 000дол., того не катують і не викрадають. Тому і кола різні!
Дядько десь зайвого бовкнув, гріхи перед начальством замолює.
Тому можна рекомендувати Федiру Володимировичу, а також Федiру Федоровичу, залишити своi "бронi" з охоронами вдома, та вийти погуляти по мiсту, особливо по Одесi \ Тернополю \ Харкову як пересiчна людина.
Ось i дiзнаемось, масова бусифiкацiя, чи нi.
Це все звичайно добре, але потихеньку треба вже щось робити з просрочкою, iнакше не буде анi краiни, анi нацii.
Це він про ТЦКшників, які готові виконувати "план" будь-якими способам, щоб їх не відправили воювати?
P.s. Доречі, а не має "напруженості", між тими хто воює і тими "військовослужбовцями", які зароблять гроші на "бусифікаціях"?
Органічні речовини такого ефекту не дають
Це яскраве підтвердження того, що бусіфікації не існує.
Він відповів: - Уявіть собі іхтіолога, який зачерпнув склянку води з океану, подивився скрізь неї й каже, "Та нема тут ніяких китів"...
Якщо у фойє верховної ради небусіфікують, значить ніде небусіфікують, так?
Не знаю наскільки не очевидно, що це ********* опудало як і вся скотська свора т.з.слуг.
Тому ведуть вони себе органічно вмоновані у виконання завдань *****.
Жодних порушень цих планів вони не допускають, але явно відстають по графіку і тому випускають з свого.зеленого огидного гімняного тіла найцинічніших найсцикливіших істот, які маю озвучувати свої наступні кроки в ефірі, аби ***** інкорпорований у владу, був активнішим у справі винищення народу України.
Нормальна людина, в якій присутня логіка і людяність, хочаб залишки совісті, те що несе ця мразота, або те, що несе секретар комітету нацбезпеки вру, не здатна навіть придумати, а не тещо здійснювати, або покривати беззаконне перетворення громадян України на свійський скот в їх повному розпоряджені, з яким можна робити все, що заманеться.
І це при тому, що це падло знає, що ні сам, ні його сини, ні його родичі, ні його.куми, свати, брати.....помічники, НІКОЛИ НЕ ПІДУТЬ ВОЮВАТИ.
ЙОГО ЦІ ОБСТАВИНИ НЕ Ї...УТЬ, як і те, як це сприймає
скотнарод.
Вені просто байдуже, бо на його думку 5000 звернень про "можливі порушення" це не є свідченням масовості. Масовість буде тоді, коли цих вертухаїв з уряду, комітетів, з числа депутатів від районних рад і включно до Верховної Ради, військових і ментовських пенсіонерів 45+ і т.п. бюджетних покидьків будуть кулаками і ногами заганяти в бусики. А оскільки цього не відбудеться за жодних обставин, ці чмошники будуть далі "вішати лапшу" про те, що в Україні "лад і спокій", бо "В умовах інтенсивності бойових дій і збільшення ворожих сил на фронті ми не можемо дозволити собі пом'якшення мобілізаційних процесів" Джерело: https://censor.net/ua/n3611927