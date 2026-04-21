Ликвидирована сеть схем уклонения от призыва в Украине в ряде регионов, - СБУ. ФОТОрепортаж
В нескольких регионах разоблачены организаторы незаконных схем уклонения от мобилизации. Задержанным инкриминируют подделку документов и незаконную переправку за границу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, за суммы от 2 до 20 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или незаконного выезда за границу вне пунктов пропуска.
Закарпатье: "кортеж" для переправки через границу
В Закарпатье военная контрразведка СБУ совместно с Госпогранслужбой задержала организатора канала незаконной переправки мужчин в ЕС.
Фигурант организовал схему с использованием "кортежа": впереди двигался автомобиль-"разведчик", который проверял наличие блокпостов, а за ним - машина с "клиентами". В случае опасности людей высаживали и давали инструкции по обходу маршрутов.
Организатора задержали при попытке перевозки трех уклонистов в Раховском районе.
Львовщина: подделка инвалидности за взятки
На Львовщине разоблачен врач-психиатр одной из центральных больниц, который за деньги способствовал оформлению III группы инвалидности для уклонения от мобилизации.
По данным следствия, он обещал оказать влияние на членов экспертной группы по оценке функционирования личности (бывшая МСЭК) для ускоренного оформления документов.
Днепропетровщина: фальшивые заключения ВЛК
В регионе задержан еще один организатор схемы, продававший поддельные заключения военно-врачебных комиссий о негодности к службе или переводе в тыловые подразделения.
Одесщина: "скорая" для переправки через границу
В Одесской области разоблачены трое сотрудников центра экстренной медицинской помощи, которые использовали автомобиль "скорой" для незаконной переправки мужчин в непризнанное Приднестровье.
Также подозрение получил местный фермер, который организовал нелегальный канал выезда за границу через приграничные районы и лесные тропы.
Винница: переправка через Днестр
В Виннице задержан организатор схемы незаконной миграции, который переправлял военнообязанных за границу, в частности - вплавь через реку Днестр.
Фигурантам сообщено о подозрении по статьям УК Украины, в частности - за незаконную переправку лиц через границу и злоупотребление влиянием.
Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством нескольких областных и специализированных прокуратур.
в котрий раз прошу!
поясніть мені недолугому, яким чином сбу має відношення до мобілізації?
може, хай сбу по голосіївці шарило б?
бо, визнано, як теракт!!!