Ліквідовано мережу схем для ухилення від призову в Україні у низці регіонів, - СБУ. ФОТОрепортаж

У кількох регіонах викрито організаторів незаконних схем ухилення від мобілізації. Затриманим інкримінують підробку документів та нелегальне переправлення за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, за суми від 2 до 20 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або незаконний виїзд за кордон поза пунктами пропуску.

Закарпаття: "кортеж" для переправлення через кордон

На Закарпатті військова контррозвідка СБУ спільно з Держприкордонслужбою затримала організатора каналу незаконного переправлення чоловіків до ЄС.

Фігурант організував схему з використанням "кортежу": попереду рухався автомобіль-"розвідник", який перевіряв наявність блокпостів, а за ним — машина з "клієнтами". У разі небезпеки людей висаджували та надавали інструкції для обходу маршрутів.

Організатора затримали під час спроби перевезення трьох ухилянтів у Рахівському районі.

Львівщина: підробка інвалідності за хабарі

На Львівщині викрито лікаря-психіатра однієї з центральних лікарень, який за гроші сприяв оформленню III групи інвалідності для ухилення від мобілізації.

За даними слідства, він обіцяв вплив на членів експертної команди з оцінювання функціонування особи (колишня МСЕК) для прискореного оформлення документів.

Дніпропетровщина: фальшиві висновки ВЛК

У регіоні затримано ще одного організатора схеми, який продавав підроблені висновки військово-лікарських комісій про непридатність до служби або переведення у тилові підрозділи.

Одещина: "швидка" для переправлення через кордон

На Одещині викрито трьох працівників центру екстреної медичної допомоги, які використовували автомобіль "швидкої" для незаконного переправлення чоловіків до невизнаного Придністров’я.

Також підозру отримав місцевий фермер, який організував нелегальний канал виїзду за кордон через прикордонні райони та лісові стежки.

Вінниця: переправлення через Дністер

У Вінниці затримано організатора схеми незаконної міграції, який переправляв військовозобов’язаних за кордон, зокрема вплав через річку Дністер.

Фігурантам повідомлено про підозру за статтями КК України, зокрема за незаконне переправлення осіб через кордон та зловживання впливом.

Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводилися під процесуальним керівництвом кількох обласних та спеціалізованих прокуратур.

СБУ та Нацполіція викрили шість нових схем ухилення від мобілізації
прошу!
в котрий раз прошу!
поясніть мені недолугому, яким чином сбу має відношення до мобілізації?
може, хай сбу по голосіївці шарило б?
бо, визнано, як теракт!!!
21.04.2026 10:24 Відповісти
Ухилянт = високоудійна корова.
21.04.2026 10:24 Відповісти
іновації на фронті, іновації в тилу, але є нюанс
21.04.2026 10:26 Відповісти
Міндічами і шобло що мародере нема кому займатися
21.04.2026 10:28 Відповісти
Молодцы, эх жаль Миндич проскользнул сквозь пальцы
21.04.2026 10:45 Відповісти
Ціла армія бугаїв в тилу, потрібна щоб пов'язати діда психіатра та фельдшера швидкої
21.04.2026 10:52 Відповісти
А головного 4 разового ухилянта прогавили! Хреново працюєте
21.04.2026 11:10 Відповісти
Не захотіли вчасно поділитися.
21.04.2026 11:27 Відповісти
 
 