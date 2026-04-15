Організував незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон: викрито депутата райради на Закарпатті, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Викрито депутата Тячівської районної ради Закарпатської області на організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, посадовець, використовуючи власні зв’язки та можливості, налагодив механізм незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб призовного віку за межі України. Суть схеми полягала в індивідуальному супроводі "клієнтів": депутат надавав чіткі інструкції щодо маршруту, способу перетину державного кордону та алгоритму дій для уникнення контролю зі сторони правоохоронних органів. Для реалізації злочинного наміру він діяв у змові з іншими особами, які забезпечували координацію та безпосереднє переправлення ухилянтів на територію Румунії.

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Скільки коштували "послуги"

Зазначається, що вартість таких "послуг" становила 8000 доларів з однієї особи. Після отримання обумовленої суми коштів від особи, яка бажала виїхати за кордон поза межами пунктів пропуску, фігуранта затримано за підозрою у вчинені злочину.

Фактично йдеться про створення незаконного каналу виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон у період воєнного стану, що прямо підриває встановлений порядок мобілізації та суперечить інтересам держави.

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Нині встановлюються всі причетні особи та інші можливі епізоди протиправної діяльності.

Оголошення підозри

Депутату повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за ч. 3 ст. 332 КК України.

На цей час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 млн грн.

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