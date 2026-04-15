Організував незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон: викрито депутата райради на Закарпатті, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Викрито депутата Тячівської районної ради Закарпатської області на організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, посадовець, використовуючи власні зв’язки та можливості, налагодив механізм незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб призовного віку за межі України. Суть схеми полягала в індивідуальному супроводі "клієнтів": депутат надавав чіткі інструкції щодо маршруту, способу перетину державного кордону та алгоритму дій для уникнення контролю зі сторони правоохоронних органів. Для реалізації злочинного наміру він діяв у змові з іншими особами, які забезпечували координацію та безпосереднє переправлення ухилянтів на територію Румунії.
Скільки коштували "послуги"
Зазначається, що вартість таких "послуг" становила 8000 доларів з однієї особи. Після отримання обумовленої суми коштів від особи, яка бажала виїхати за кордон поза межами пунктів пропуску, фігуранта затримано за підозрою у вчинені злочину.
Фактично йдеться про створення незаконного каналу виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон у період воєнного стану, що прямо підриває встановлений порядок мобілізації та суперечить інтересам держави.
Нині встановлюються всі причетні особи та інші можливі епізоди протиправної діяльності.
Оголошення підозри
Депутату повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за ч. 3 ст. 332 КК України.
На цей час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 млн грн.
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