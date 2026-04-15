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Новини Фото Шахрайські схеми
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Брали $16 тис. з "ухилянтів", а потім зникали "з радарів": СБУ викрила двох помічників нардепів ОПЗЖ. ФОТОрепортаж

Двох помічників народних депутатів викрили на "ухилянтських схемах".

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Вони пропонували військовозобов'язаним за $16 тис. уникнути призову через підроблені меддокументи або виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску.

За даними ДБР, йдеться про помічників нардепів забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя".

Двоє помічників нардепів займалися схемами для ухилянтів
Двоє помічників нардепів займалися схемами для ухилянтів

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Які послуги пропонували помічники нардепів?

За даними СБУ, вони пропонували:

  • фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я;
  • довідки про "інвалідність";
  • фейкові посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад регіону.

Водночас після отримання всієї суми за послуги ділки одразу блокували контакти своїх клієнтів та зникали "з радарів".

Фігурантів було затримано "на гарячому" після одержання коштів.

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Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами оборудки та гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Помічникам нардепів загрожує до 8 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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Двоє помічників нардепів займалися схемами для ухилянтів
Двоє помічників нардепів займалися схемами для ухилянтів

Автор: 

шахрайство (1302) СБУ (14101) помічник депутата (46) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (498) ухилянти (1467)
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Топ коментарі
+12
Помічники яких депутатів - чи це тайна за сімома замками?
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15.04.2026 12:09 Відповісти
+12
Ну подумайте 😸. Коли б це партія була П.П. Рошен 😋. То вже б і адреса депутатів та помічників написали, так що це точно з досить відомої партії, в певних колах 😸
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15.04.2026 12:12 Відповісти
+10
Помічників можна зрозуміти - 132 тис. грн. зарплатні на життя ну ніяк не вистачає.
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15.04.2026 12:11 Відповісти

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