Брали $16 тис. з "ухилянтів", а потім зникали "з радарів": СБУ викрила двох помічників нардепів ОПЗЖ. ФОТОрепортаж
Двох помічників народних депутатів викрили на "ухилянтських схемах".
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Вони пропонували військовозобов'язаним за $16 тис. уникнути призову через підроблені меддокументи або виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску.
За даними ДБР, йдеться про помічників нардепів забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя".
Які послуги пропонували помічники нардепів?
За даними СБУ, вони пропонували:
- фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я;
- довідки про "інвалідність";
- фейкові посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад регіону.
Водночас після отримання всієї суми за послуги ділки одразу блокували контакти своїх клієнтів та зникали "з радарів".
Фігурантів було затримано "на гарячому" після одержання коштів.
Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами оборудки та гроші, отримані злочинним шляхом.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).
Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Помічникам нардепів загрожує до 8 років позбавлення волі.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
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