Брали $16 тис. з "ухилянтів", а потім зникали "з радарів": СБУ викрила двох помічників нардепів ОПЗЖ. ФОТОрепортаж

Двох помічників народних депутатів викрили на "ухилянтських схемах".

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Вони пропонували військовозобов'язаним за $16 тис. уникнути призову через підроблені меддокументи або виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску.

За даними ДБР, йдеться про помічників нардепів забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя".





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Які послуги пропонували помічники нардепів?

За даними СБУ, вони пропонували:

фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я;

довідки про "інвалідність";

фейкові посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад регіону.

Водночас після отримання всієї суми за послуги ділки одразу блокували контакти своїх клієнтів та зникали "з радарів".

Фігурантів було затримано "на гарячому" після одержання коштів.

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Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами оборудки та гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Помічникам нардепів загрожує до 8 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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