Командували ракетним ударом по видавництву "Фактор-Друк" у Харкові: про підозру повідомлено генералам та віцеадміралу РФ, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці, слідчі та військова контррозвідка Служби безпеки спільно із ГУР МО України зібрали доказову базу на командування армії РФ, яке організувало повітряний удар по Харкову 23 травня 2024 року.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про атаку

Встановлено, що тоді рашисти цілеспрямовано атакували найбільше в нашій державі поліграфічне підприємство трьома керованими ракетами зенітно-ракетного комплексу середнього радіуса дії – С-300.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 цивільних осіб, ще 9 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Читайте також: Друкарню "Фактор-Друк", яку минулого року Росія знищила ракетним ударом, повністю відновили

Також було пошкоджено виробничі, складські приміщення поліграфічного комплексу та друкарське обладнання. Крім цього, знищено велику кількість навчальної літератури, серед якої шкільні підручники, зошити та посібники для вчителів.

Відповідальні за атаку

У СБУ повідомляють, що рішення на обстріл друкарської компанії ухвалив начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім. Встановлено, що ініціатива про включення цивільного підприємства до переліку об’єктів повітряної атаки надійшла від його підлеглого – заступника начальника штабу з розвідки полковника Сергія Монетова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували зупинку громадського транспорту та багатоповерхівку в Харкові: є постраждалі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За наказом Кіма підготовкою ракетного удару займався віцеадмірал Олександр Пешков – начальник Центру планування і координації вогневого ураження об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ. Безпосередньо віддав наказ на здійснення пуску ракет з території Бєлгородської області генерал-лейтенант Андрій Циганов – начальника штабу військ протиповітряної та протиракетної оборони РФ.

Також встановлено, що запуск ракет здійснювали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, яка була створена на базі 568-го зенітно-ракетного полку 76-ї дивізії протиповітряної оборони 14-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Центрального військового округу ЗС РФ.

Також дивіться: Рашисти вдарили "шахедом" по багатоповерхівці в Харкові: є постраждалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оголошення підозри

Зазначається, що всім чотирьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисників.

Що відомо про видавництво

Як розповів Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, йдеться про удар РФ по найбільшому поліграфічному комплексу України – "Фактор-Друк".

Також дивіться: Рашисти вдарили по харчовому підприємству в Харкові: двоє загиблих, семеро поранених. ВIДЕО (оновлено)

"Фактор-Друк" не мав жодного військового значення. Це підприємство щороку друкувало до 50 млн книжок, 100 млн журналів і 300 млн газет.

Унаслідок російського удару знищені десятки тисяч книг – дитячі видання, художня література, шкільні підручники.