Командовали ракетным ударом по издательству "Фактор-Друк" в Харькове: о подозрении сообщено генералам и вице-адмиралу РФ, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты, следователи и военная контрразведка Службы безопасности совместно с ГУР МО Украины собрали доказательную базу в отношении командования армии РФ, организовавшего авиаудар по Харькову 23 мая 2024 года.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно об атаке

Установлено, что тогда рашисты целенаправленно атаковали крупнейшее в нашей стране полиграфическое предприятие тремя управляемыми ракетами зенитно-ракетного комплекса среднего радиуса действия – С-300.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела погибли 7 гражданских лиц, еще 9 – получили ранения различной степени тяжести.

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Также были повреждены производственные и складские помещения полиграфического комплекса и печатное оборудование. Кроме того, уничтожено большое количество учебной литературы, в том числе школьные учебники, тетради и пособия для учителей.

Ответственные за атаку

В СБУ сообщают, что решение об обстреле типографской компании принял начальник штаба – первый заместитель командующего объединенной группировкой войск (сил) в Украине ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким. Установлено, что инициатива о включении гражданского предприятия в перечень объектов воздушной атаки поступила от его подчиненного – заместителя начальника штаба по разведке полковника Сергея Монетова.

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По приказу Кима подготовкой ракетного удара занимался вице-адмирал Александр Пешков – начальник Центра планирования и координации огневого поражения объединенной группировки войск (сил) в Украине ВС РФ. Непосредственно отдал приказ на запуск ракет с территории Белгородской области генерал-лейтенант Андрей Цыганов – начальник штаба войск противовоздушной и противоракетной обороны РФ.

Также установлено, что запуск ракет осуществляли военнослужащие специальной тактической ракетной группы № 3, которая была создана на базе 568-го зенитно-ракетного полка 76-й дивизии противовоздушной обороны 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа ВС РФ.

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Объявление подозрения

Отмечается, что всем четырем фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей).

Продолжаются комплексные мероприятия по поиску и наказанию злоумышленников.

Что известно об издательстве

Как рассказал Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, речь идет об ударе РФ по крупнейшему полиграфическому комплексу Украины – "Фактор-Друк".

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"Фактор-Друк" не имел никакого военного значения. Это предприятие ежегодно печатало до 50 млн книг, 100 млн журналов и 300 млн газет.

В результате российского удара уничтожены десятки тысяч книг – детские издания, художественная литература, школьные учебники.