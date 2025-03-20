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Новости Удар РФ по типографии Фактор-Друк в Харькове
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Типографию "Фактор-Друк", которую в прошлом году Россия уничтожила ракетным ударом, полностью восстановили

В Харькове полностью восстановили типографию "Фактор-Друк", которую россияне уничтожили весной прошлого года ракетным ударом.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Год назад российский обстрел разрушил типографию в Харькове. Помню, как Сергей Политучий принес обгоревшие детские книги - те же, что читает моя дочь, и это просто разбило мне сердце. До сих пор храню их как напоминание об ударах России по нашей культуре", - отметила она.

Типографию Фактор-Друк полностью восстановили

ОО "Ukraine PEN" заявила, что восстановить типографию удалось благодаря поддержке американского бизнесмена Говарда Баффета - именно он первым предложил свою помощь, когда Украина искала возможности после удара.

Удар по типографии "Фактор-Друк"

Напомним, 23 мая 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харькову.

В результате удара России по типографии в Харькове погибли семеро работников типографии "Фактор-Друк".

Также смотрите: Убийство писателя Вакуленко: третьего подозреваемого оккупанта заочно будут судить в Харькове. ФОТО

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Харьков (7466) восстановления (144) Харьковская область (744) Харьковский район (217)


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Це Україна!! Найкраща і наймужніша країна в світі!!!
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20.03.2025 14:51 Ответить
От тільки відновив її американець.
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20.03.2025 15:19 Ответить
Бути такого не може!1 а кишенькое міністерство економіки тут до чого тоді??
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20.03.2025 17:34 Ответить
Надіюсь алресу хоч поміняли, а то буде тупо, коли похваляться, і знову прилетить
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20.03.2025 14:53 Ответить
Відновили під землею!?
Ну, тоді для чого інформувати ворога?
Вони ж читають всі наші новини...
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20.03.2025 14:53 Ответить
Відновив друкарню американець Говард Баффет. Мовчки.
А вголос нашару пропіарилась якась міністєрка....
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20.03.2025 15:00 Ответить
это ППЦ. типа давай по новой? дебилов не исправишь! то сообщают в тендерах на закупивлю формы и одежды для ВСУ адреса предприятий, то журналисты рассказывают как хорошо работает военный завод. идиоты потом удивляются когда лаптеногие бьют ракетами по этим адресам!
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20.03.2025 17:08 Ответить
Таки це не дурість.
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20.03.2025 22:23 Ответить
 
 