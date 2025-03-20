Типографию "Фактор-Друк", которую в прошлом году Россия уничтожила ракетным ударом, полностью восстановили

В Харькове полностью восстановили типографию "Фактор-Друк", которую россияне уничтожили весной прошлого года ракетным ударом.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Год назад российский обстрел разрушил типографию в Харькове. Помню, как Сергей Политучий принес обгоревшие детские книги - те же, что читает моя дочь, и это просто разбило мне сердце. До сих пор храню их как напоминание об ударах России по нашей культуре", - отметила она.

ОО "Ukraine PEN" заявила, что восстановить типографию удалось благодаря поддержке американского бизнесмена Говарда Баффета - именно он первым предложил свою помощь, когда Украина искала возможности после удара.

Удар по типографии "Фактор-Друк"

Напомним, 23 мая 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харькову.

В результате удара России по типографии в Харькове погибли семеро работников типографии "Фактор-Друк".

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