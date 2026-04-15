Брали $16 тыс. с "уклонистов", а затем исчезали "с радаров": СБУ разоблачила двух помощников нардепов ОПЗЖ. ФОТОрепортаж

Двух помощников народных депутатов уличили в "уклонистских схемах".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Они предлагали военнообязанным за $16 тыс. избежать призыва с помощью поддельных меддокументов или выехать в ЕС в обход пунктов пропуска.

По данным ГБР, речь идет о помощниках нардепов запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".





Читайте также: Задержана агент РФ, которая в онлайн-режиме корректировала массированную атаку на Харьков 2 апреля, — СБУ. ФОТОрепортаж

Какие услуги предлагали помощники нардепов?

По данным СБУ, они предлагали:

фиктивные заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;

справки об "инвалидности";

поддельные удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных громад региона.

В то же время после получения всей суммы за услуги дельцы сразу блокировали контакты своих клиентов и исчезали "с радаров".

Фигуранты были задержаны "на горячем" после получения средств.

Читайте: Командовали ракетным ударом по издательству "Фактор-Друк" в Харькове: о подозрении сообщено генералам и вице-адмиралу РФ, — СБУ. ФОТО

Во время обысков у них изъяты смартфоны с доказательствами сделки и деньги, полученные преступным путем.

В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Помощникам нардепов грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.

Читайте: Завуч школы корректировала удары РФ по Краматорску, - СБУ



