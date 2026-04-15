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Брали $16 тыс. с "уклонистов", а затем исчезали "с радаров": СБУ разоблачила двух помощников нардепов ОПЗЖ. ФОТОрепортаж

Двух помощников народных депутатов уличили в "уклонистских схемах".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Они предлагали военнообязанным за $16 тыс. избежать призыва с помощью поддельных меддокументов или выехать в ЕС в обход пунктов пропуска.

По данным ГБР, речь идет о помощниках нардепов запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Двое помощников народных депутатов занимались схемами для уклоняющихся от военной службы
Двое помощников народных депутатов занимались схемами для уклоняющихся от военной службы

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Какие услуги предлагали помощники нардепов?

По данным СБУ, они предлагали:

  • фиктивные заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;
  • справки об "инвалидности";
  • поддельные удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных громад региона.

В то же время после получения всей суммы за услуги дельцы сразу блокировали контакты своих клиентов и исчезали "с радаров".

Фигуранты были задержаны "на горячем" после получения средств.

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Во время обысков у них изъяты смартфоны с доказательствами сделки и деньги, полученные преступным путем.

В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Помощникам нардепов грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.

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Двое помощников народных депутатов занимались схемами для уклоняющихся от военной службы
Двое помощников народных депутатов занимались схемами для уклоняющихся от военной службы

Автор: 

мошенничество (1383) СБУ (20902) помощник депутата (42) уклонисты (1396)
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Топ комментарии
+12
Помічники яких депутатів - чи це тайна за сімома замками?
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15.04.2026 12:09 Ответить
+12
Ну подумайте 😸. Коли б це партія була П.П. Рошен 😋. То вже б і адреса депутатів та помічників написали, так що це точно з досить відомої партії, в певних колах 😸
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15.04.2026 12:12 Ответить
+10
Помічників можна зрозуміти - 132 тис. грн. зарплатні на життя ну ніяк не вистачає.
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15.04.2026 12:11 Ответить

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