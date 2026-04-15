Брали $16 тыс. с "уклонистов", а затем исчезали "с радаров": СБУ разоблачила двух помощников нардепов ОПЗЖ. ФОТОрепортаж
Двух помощников народных депутатов уличили в "уклонистских схемах".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Они предлагали военнообязанным за $16 тыс. избежать призыва с помощью поддельных меддокументов или выехать в ЕС в обход пунктов пропуска.
По данным ГБР, речь идет о помощниках нардепов запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".
Какие услуги предлагали помощники нардепов?
По данным СБУ, они предлагали:
- фиктивные заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;
- справки об "инвалидности";
- поддельные удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных громад региона.
В то же время после получения всей суммы за услуги дельцы сразу блокировали контакты своих клиентов и исчезали "с радаров".
Фигуранты были задержаны "на горячем" после получения средств.
Во время обысков у них изъяты смартфоны с доказательствами сделки и деньги, полученные преступным путем.
В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Помощникам нардепов грозит до 8 лет лишения свободы.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.
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