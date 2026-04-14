Депутата райради та його сина підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. ФОТО

У Дніпрі повідомили про підозру депутату однієї з районних рад та його сину у справі про організацію схеми з фіктивним працевлаштуванням на державному підприємстві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Офіс генерального прокурора.

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Як працювала схема

За даними слідства, упродовж 2023–2025 років керівник підприємства, який одночасно є депутатом, організував оформлення щонайменше 14 осіб без фактичного виконання ними службових обов’язків.

Формально ці люди були працівниками підприємства критичної інфраструктури, однак реально не працювали.

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Що отримували "працівники"

Оформлені особи регулярно отримували заробітну плату з державного бюджету.

Їм нараховувався трудовий стаж, а також надавався статус працівників критичної інфраструктури, що передбачає бронювання від мобілізації.

Частина з них фактично працювала у приватному домогосподарстві знайомого підозрюваного як охоронці, водії та обслуговуючий персонал.

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Роль сина депутата

Серед формально працевлаштованих був і син депутата.

Йому повідомили про підозру у пособництві в заволодінні бюджетними коштами.

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Кваліфікація та слідчі дії

Дії депутата кваліфіковані як заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, організація злочину та службове підроблення.

У межах розслідування правоохоронці провели 16 обшуків у Дніпропетровській області та Києві.

Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що можуть підтверджувати функціонування схеми.

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Запобіжні заходи

Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,8 млн гривень.

Його сину також обрали тримання під вартою із заставою 200 тисяч гривень.

Раніше, у січні 2026 року, правоохоронці повідомили про підозру ще сімом співучасникам.

Серед них – головний бухгалтер, керівники кадрових і економічних підрозділів, а також начальники цехів підприємства.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми.

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