Депутата райради та його сина підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. ФОТО
У Дніпрі повідомили про підозру депутату однієї з районних рад та його сину у справі про організацію схеми з фіктивним працевлаштуванням на державному підприємстві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Офіс генерального прокурора.
Як працювала схема
За даними слідства, упродовж 2023–2025 років керівник підприємства, який одночасно є депутатом, організував оформлення щонайменше 14 осіб без фактичного виконання ними службових обов’язків.
Формально ці люди були працівниками підприємства критичної інфраструктури, однак реально не працювали.
Що отримували "працівники"
- Оформлені особи регулярно отримували заробітну плату з державного бюджету.
- Їм нараховувався трудовий стаж, а також надавався статус працівників критичної інфраструктури, що передбачає бронювання від мобілізації.
- Частина з них фактично працювала у приватному домогосподарстві знайомого підозрюваного як охоронці, водії та обслуговуючий персонал.
Роль сина депутата
Серед формально працевлаштованих був і син депутата.
Йому повідомили про підозру у пособництві в заволодінні бюджетними коштами.
Кваліфікація та слідчі дії
Дії депутата кваліфіковані як заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, організація злочину та службове підроблення.
У межах розслідування правоохоронці провели 16 обшуків у Дніпропетровській області та Києві.
Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що можуть підтверджувати функціонування схеми.
Запобіжні заходи
Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,8 млн гривень.
Його сину також обрали тримання під вартою із заставою 200 тисяч гривень.
Раніше, у січні 2026 року, правоохоронці повідомили про підозру ще сімом співучасникам.
Серед них – головний бухгалтер, керівники кадрових і економічних підрозділів, а також начальники цехів підприємства.
Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми.
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