Депутата райсовета и его сына подозревают в хищении бюджетных средств. ФОТО
В Днепре сообщили о предъявлении подозрения депутату одного из районных советов и его сыну по делу об организации схемы с фиктивным трудоустройством на государственном предприятии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Офис генерального прокурора.
Как работала схема
По данным следствия, в течение 2023–2025 годов руководитель предприятия, который одновременно является депутатом, организовал оформление не менее 14 человек без фактического выполнения ими служебных обязанностей.
Формально эти люди были работниками предприятия критической инфраструктуры, однако реально не работали.
Что получали "работники"
Оформленные лица регулярно получали заработную плату из государственного бюджета.
Им начислялся трудовой стаж, а также предоставлялся статус работников критической инфраструктуры, что предусматривает отсрочку от мобилизации.
Часть из них фактически работала в частном домохозяйстве знакомого подозреваемого в качестве охранников, водителей и обслуживающего персонала.
Роль сына депутата
Среди формально трудоустроенных был и сын депутата.
Ему сообщили о подозрении в пособничестве в завладении бюджетными средствами.
Квалификация и следственные действия
Действия депутата квалифицированы как завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, организация преступления и служебный подлог.
В рамках расследования правоохранители провели 16 обысков в Днепропетровской области и Киеве.
В ходе следственных действий изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы, которые могут подтвердить функционирование схемы.
Меры пресечения
Суд избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5,8 млн гривен.
Его сыну также избрали содержание под стражей с залогом в 200 тысяч гривен.
Ранее, в январе 2026 года, правоохранители сообщили о подозрении еще семерым соучастникам.
Среди них – главный бухгалтер, руководители кадровых и экономических подразделений, а также начальники цехов предприятия.
Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к организации схемы.
Не там ищите воров. Громче всех "ДЕРЖИТЕ ВОРА! кричит ГНУСАВЫЙ.