Судитимуть депутата з Тернопільщини, який за $10 тисяч "знімав із розшуку" призовників

Поліцейські Києва завершили досудове розслідування щодо посадовця та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

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Посадовця затримали під час отримання коштів від "клієнта"

У лютому слідчі главку поліції Києва спільно з працівниками СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримали у столиці депутата міської ради з Тернопільщини. Його викрили під час отримання неправомірної вигоди від "клієнта" у корупційній схемі з ухилення від мобілізації.

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Обіцяв вплинути на службових осіб ТЦК

За даними слідства, посадовець за 10 000 доларів запропонував військовозобов’язаному чоловікові "допомогу" зі зняттям із військового обліку та отриманням бронювання. Народний обранець запевнив "клієнта" у тому, що нібито співпрацює з "надійними людьми" в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і на підприємствах критичної інфраструктури.

За неправомірну вигоду він пообіцяв здійснити вплив на службових осіб районного ТЦК та СП, аби зняти чоловіка з розшуку, оновити військово-облікові документи без його особистої присутності, а також домовитись зі службовими особами одного з критично важливих підприємств для фіктивного працевлаштування та бронювання.

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Загрожує до п’яти років позбавлення волі

Слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт щодо посадовця до суду. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.