Будут судить депутат из Тернопольщины, который за 10 тысяч долларов "снимал с розыска" призывников

Киевские полицейские завершили досудебное расследование в отношении чиновника и направили обвинительное заключение в суд. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Чиновника задержали во время получения средств от "клиента"

В феврале следователи главка полиции Киева совместно с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры задержали в столице депутата городского совета из Тернопольской области. Его уличили во время получения неправомерной выгоды от "клиента" в коррупционной схеме по уклонению от мобилизации.

Обещал повлиять на должностных лиц ТЦК

По данным следствия, чиновник за 10 000 долларов предложил военнообязанному мужчине "помощь" со снятием с воинского учета и получением отсрочки. Народный избранник заверил "клиента" в том, что якобы сотрудничает с "надежными людьми" в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и на предприятиях критической инфраструктуры.

За неправомерную выгоду он пообещал оказать влияние на должностных лиц районного ТЦК и СП, чтобы снять мужчину с розыска, обновить военно-учетные документы без его личного присутствия, а также договориться с должностными лицами одного из критически важных предприятий о фиктивном трудоустройстве и бронировании.

Угрожает до пяти лет лишения свободы

Следователи объявили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

В настоящее время следователи направили обвинительный акт в отношении должностного лица в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.