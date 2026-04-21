За 170 тис. грн переправляли чоловіків до ЄС: на Закарпатті затримали учасника схеми

Правоохоронці затримали у Закарпатській області 35-річного мешканця Івано-Франківська, якого підозрюють в участі в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Румунії.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 35-річному мешканцю Івано-Франківська, який допомагав переправляти військовозобов’язаних через кордон.

Як працювала схема?

Встановлено, що троє громадян України, які живуть у Болгарії, розміщували у телеграм-каналах оголошення, в яких пропонували організувати виїзд чоловіків за кордон. Для цього клієнт мав заплатити 170 тис. грн після перетину кордону.

З Києва військовозобов’язаний мав доїхати до Івано-Франківська, де водій забирав його та перевозив через блок-пост неподалік кордону. Вже після цього організатори мали скинути схему, яка допомагала перейти кордон з Румунією пішки. Як водія організатори використовували місцевого мешканця, якому клієнти передавали гроші за подорож.

Вартість послуг з переправлення

Затримали підозрюваного біля кордону на Закарпатті під час спроби переправити за кордон трьох чоловіків, кожен з яких йому заплатив по 17 тис. грн.

Дії учасника схеми кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).

