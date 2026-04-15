На Одещині прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб через кордон. ФОТОрепортаж

Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Білгород-Дністровському прикордонному загону спільно з поліцейськими викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон до Молдови.

Встановлено, що 38-річний житель Білгорода-Дністровського організував протиправну схему з нелегального перевезення осіб до сусідньої країни. Своїх клієнтів ділок підшукував через коло знайомих, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вартість нелегального маршруту становила 6000 доларів США. Організатор спочатку призначив зустріч військовозобов’язаному у рідному місті, де отримав аванс у розмірі 1000 доларів США. Далі підвіз його ближче до кордону та проводив інструктаж щодо подальшого маршруту через польову місцевість. За це отримав решту - 5000 доларів США. Одразу після завершення "угоди" його злочинні дії припинили правоохоронці.

Зловмисника затримали на околиці одного з населених пунктів Болградського району, саме під час передачі обумовленої суми клієнтом.

Організатора затримано, йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Триває досудове розслідування.





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