На Одесщине пограничники раскрыли канал незаконной переправки лиц через границу. ФОТОрепортаж

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности Белгород-Днестровского пограничного отряда совместно с полицейскими раскрыли канал незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу в Молдову.

Установлено, что 38-летний житель Белгород-Днестровского организовал противоправную схему по нелегальной перевозке лиц в соседнюю страну. Своих клиентов делец подбирал через круг знакомых, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Стоимость нелегального маршрута составляла 6000 долларов США. Организатор сначала назначил встречу военнообязанному в родном городе, где получил аванс в размере 1000 долларов США. Затем подвез его ближе к границе и провел инструктаж по дальнейшему маршруту через полевую местность. За это получил остаток - 5000 долларов США. Сразу после завершения "сделки" его преступные действия пресекли правоохранители.

Злоумышленника задержали на окраине одного из населенных пунктов Болградского района во время передачи оговоренной суммы клиентом.

Организатор задержан, ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 240 гривен. Продолжается досудебное расследование.





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