За 170 тыс. грн переправляли мужчин в ЕС: в Закарпатье задержали участника схемы
Правоохранители задержали в Закарпатской области 35-летнего жителя Ивано-Франковска, которого подозревают в участии в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин в Румынию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 35-летнему жителю Ивано-Франковска, который помогал переправлять военнообязанных через границу.
Как работала схема?
Установлено, что трое граждан Украины, проживающих в Болгарии, размещали в телеграм-каналах объявления, в которых предлагали организовать выезд мужчин за границу. Для этого клиент должен был заплатить 170 тыс. грн после пересечения границы.
Из Киева военнообязанный должен был доехать до Ивано-Франковска, где водитель забирал его и перевозил через блокпост недалеко от границы. Уже после этого организаторы должны были сбросить схему, которая помогала перейти границу с Румынией пешком. В качестве водителя организаторы использовали местного жителя, которому клиенты передавали деньги за поездку.
Стоимость услуг по переправке
Задержали подозреваемого у границы в Закарпатье во время попытки переправить за границу трех мужчин, каждый из которых заплатил ему по 17 тыс. грн.
Действия участника схемы квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерело: https://censor.net/ua/p3611555
хммм...
а, чому на одещині сбу, а в києві прокуратура?
хто у нас відповідальний за мобілізацію?