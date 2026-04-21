За 170 тыс. грн переправляли мужчин в ЕС: в Закарпатье задержали участника схемы

Правоохранители задержали в Закарпатской области 35-летнего жителя Ивано-Франковска, которого подозревают в участии в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин в Румынию.

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 35-летнему жителю Ивано-Франковска, который помогал переправлять военнообязанных через границу.

Как работала схема?

Установлено, что трое граждан Украины, проживающих в Болгарии, размещали в телеграм-каналах объявления, в которых предлагали организовать выезд мужчин за границу. Для этого клиент должен был заплатить 170 тыс. грн после пересечения границы.

Из Киева военнообязанный должен был доехать до Ивано-Франковска, где водитель забирал его и перевозил через блокпост недалеко от границы. Уже после этого организаторы должны были сбросить схему, которая помогала перейти границу с Румынией пешком. В качестве водителя организаторы использовали местного жителя, которому клиенты передавали деньги за поездку.

Стоимость услуг по переправке

Задержали подозреваемого у границы в Закарпатье во время попытки переправить за границу трех мужчин, каждый из которых заплатил ему по 17 тыс. грн.

Действия участника схемы квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины).

