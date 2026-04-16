На Закарпатье пограничники ликвидировали канал переправки людей за границу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу ликвидировали сотрудники главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда.

Организатором схемы оказался 39-летний житель Закарпатья, который в настоящее время проживает в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мужчина является действующим военнослужащим и депутатом одного из районных советов на Закарпатье. Разоблачить злоумышленника удалось благодаря материалам, наработанным оперативниками Мукачевского пограничного отряда. В частности, по сообщению пограничников, было возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Оперативники отряда установили, что житель Закарпатья, находясь в столице, самостоятельно подбирал лиц, желающих незаконно попасть за границу, а затем помогал им добраться до пограничной зоны, организовывал временное проживание и питание, предоставлял подробную информацию о маршрутах попадания в Румынию и об алгоритме действий в случае успешного попадания на территорию иностранного государства. За предоставление своих услуг перевозчик требовал 8 тысяч долларов США.

Злоумышленника задержали в Киевской области сразу после получения им незаконного денежного вознаграждения от очередного клиента. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.







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