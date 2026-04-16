На Закарпатті прикордонники ліквідували канал переправлення осіб за кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон ліквідували співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.

Організатором оборудки виявився 39-річний закарпатець, який наразі проживає у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Чоловік є діючим військовослужбовцем та депутатом однієї з районних рад на Закарпатті. Викрити зловмисника вдалось завдяки матеріалам, напрацьованим оперативниками Мукачівського прикордонного загону. Зокрема, за повідомленням прикордонників було розпочато кримінальне провадження за ч.3. ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Оперативники загону встановили, що житель Закарпаття, перебуваючи у столиці, самостійно підшукував осіб, охочих незаконно потрапити за кордон, а далі допомагав їм дістатися прикордоння, організовував тимчасове проживання та харчування, надавав детальну інформацію про маршрути потрапляння у Румунію та про алгоритм дій у разі успішного потрапляння на територію іноземної країни. За надання своїх послуг переправник вимагав 8 тисяч доларів США.

Зловмисника затримали на Київщині, одразу після отримання ним неправомірної грошової винагороди від чергового клієнта. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину.







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