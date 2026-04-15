РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10567 посетителей онлайн
Новости Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
785 1

Организовал незаконный выезд военнообязанных за границу: разоблачен депутат райсовета на Закарпатье, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Разоблачен депутат Тячевского районного совета Закарпатской области в организации незаконного перевода лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Депутат райсовета организовал незаконный выезд мужчин за границу

Что известно

Так, чиновник, используя собственные связи и возможности, наладил механизм незаконной переправки военнообязанных лиц призывного возраста за пределы Украины. Суть схемы заключалась в индивидуальном сопровождении "клиентов": депутат давал четкие инструкции относительно маршрута, способа пересечения государственной границы и алгоритма действий для избежания контроля со стороны правоохранительных органов. Для реализации преступного умысла он действовал в сговоре с другими лицами, которые обеспечивали координацию и непосредственную переправку уклонистов на территорию Румынии.

Сколько стоили "услуги"

Отмечается, что стоимость таких "услуг" составляла 8000 долларов с одного человека. После получения оговоренной суммы средств от лица, желавшего выехать за границу вне пунктов пропуска, фигурант был задержан по подозрению в совершении преступления.

Фактически речь идет о создании незаконного канала выезда военнообязанных граждан за границу в период военного положения, что прямо подрывает установленный порядок мобилизации и противоречит интересам государства.

В настоящее время устанавливаются все причастные лица и другие возможные эпизоды противоправной деятельности.

Объявление подозрения

Депутату сообщено о подозрении в организации незаконного переправки лиц через государственную границу Украины по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 млн грн.

Автор: 

депутат (3330) Офис Генпрокурора (3026) уклонисты (1286) Закарпатская область (2699) Тячевский район (4) Тячев (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З 2022 року, ця потороч завадила проведенню заходів мобілізації в Україні, на користь московітам убивцям, прикриваючись посвідченням і в оточенні за місцем його діяльності НІХТО і НІЧОГО, «недобачали» але знали?!???? Тоді це - ОЗГ!
Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його підготовці або здійсненні брали участь троє або більше осіб, які попередньо організувалися в стійке об'єднання для скоєння за єдиним планом злочинів із розподілом функцій, відомих усім учасникам групи.

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://psychologist.legalaid.gov.ua/organizovani-zlochynni-grupy&ved=2ahUKEwjY-eS13O-TAxXeSfEDHceDN7IQFnoECAMQAw&usg=AOvVaw1WygvcdofyseazohYkxv5G
показать весь комментарий
15.04.2026 14:12
 
 