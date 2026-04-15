Организовал незаконный выезд военнообязанных за границу: разоблачен депутат райсовета на Закарпатье, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Разоблачен депутат Тячевского районного совета Закарпатской области в организации незаконного перевода лиц через государственную границу Украины.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, чиновник, используя собственные связи и возможности, наладил механизм незаконной переправки военнообязанных лиц призывного возраста за пределы Украины. Суть схемы заключалась в индивидуальном сопровождении "клиентов": депутат давал четкие инструкции относительно маршрута, способа пересечения государственной границы и алгоритма действий для избежания контроля со стороны правоохранительных органов. Для реализации преступного умысла он действовал в сговоре с другими лицами, которые обеспечивали координацию и непосредственную переправку уклонистов на территорию Румынии.
Сколько стоили "услуги"
Отмечается, что стоимость таких "услуг" составляла 8000 долларов с одного человека. После получения оговоренной суммы средств от лица, желавшего выехать за границу вне пунктов пропуска, фигурант был задержан по подозрению в совершении преступления.
Фактически речь идет о создании незаконного канала выезда военнообязанных граждан за границу в период военного положения, что прямо подрывает установленный порядок мобилизации и противоречит интересам государства.
В настоящее время устанавливаются все причастные лица и другие возможные эпизоды противоправной деятельности.
Объявление подозрения
Депутату сообщено о подозрении в организации незаконного переправки лиц через государственную границу Украины по ч. 3 ст. 332 УК Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його підготовці або здійсненні брали участь троє або більше осіб, які попередньо організувалися в стійке об'єднання для скоєння за єдиним планом злочинів із розподілом функцій, відомих усім учасникам групи.
