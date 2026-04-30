Чоловік відкрив стрілянину з автомата по військових та поліцейському на Рівненщині: його розшукують. ФОТОрепортаж
Чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та правоохоронцю на Рівненщині.
Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Внаслідок стрілянини поранено двох людей. Особу зловмисника встановлено. Керівником поліції Рівненської області введено спеціальну поліцейську операцію.
Учора, 29 квітня, близько 17 години військовослужбовці групи оповіщення спільно з поліцейським офіцером громади у селі Верба Дубенського району побачили чоловіка, який йшов із велосипедом у руках.
Наближаючись до чоловіка з метою перевірити документи, той з автомата відкрив вогонь по військових та поліцейському", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок стрілянини поранено військового та правоохоронця.
Розпочато провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Поліцейські розшукують нападника.
Прикмети нападника
48 років, худорлявої тілобудови, зріст орієнтовно 170 см, має коротке волосся із сивиною.
Був у камуфляжному одязі.
Контактні номери телефону: чергова частина 0500327234, 0365632702.
За даними правоохоронців, йдеться про жителя Дубенщини - Калініна Павла Сергійовича, 1978 р.н.
"Розшукуваний може бути озброєним, тож будьте обережними та не намагайтеся самостійно його затримати. У разі виявлення — не наближайтеся!" - наголосили там.
30 квітня 2026 року, близько ___ години ___ хвилин, в районі ____ озброєний автоматом дезертир, веломобільний, наскочив на патруль ТЦК, відкрив безладний вогонь та зник з місця події.
Є втрати - двоє 300-ті.
Це наслідки порушення закону державою і президентом з міністрами!!
Відтак, всі пояснення провалу мобпроцесу стають очевидними.
«У нас поліцейських офіцерів громад запрошують на похорон. На похорон хлопців, яких вони мобілізували. Начальника райвідділу, поліцейського громади, патрульного там ненавидять. Вони не витримують цього та звільняються. Хтось бере повістки і йде воювати», - заявив він.
Вони самі вибрали цю роботу, тож нєх скиглити що вже почорніли від проклять людських. Особисто мені страшно себе навіть уявити себе на їх місці - когось запакувать, а потім до кінця життя знати що залишив малих дітей без шматка хліба.
Щойно новина про поліцію, ТЦК..аж гай шумить.Таке враження, що всі обурені мають на меті посіяти розбрат між ними і людьми. Насамперед це вигідно рашистам. Нажаль видно, що у нас дуже багато бажаючих допомогти їм у цьому. Прикро...
Чтобы затмить сводки из США.
чувак, зброю та набої можна дома виготовити, треба просто купити 3д принтер і зайти на цей сайт: https://thegatalog.com/
тому всі ці заборони працюють лише проти громадян, які виконують закони (лохи)