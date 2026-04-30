Новини Напад на ТЦК
Чоловік відкрив стрілянину з автомата по військових та поліцейському на Рівненщині: його розшукують. ФОТОрепортаж

Чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та правоохоронцю на Рівненщині.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Внаслідок стрілянини поранено двох людей. Особу зловмисника встановлено. Керівником поліції Рівненської області введено спеціальну поліцейську операцію.

Учора, 29 квітня, близько 17 години військовослужбовці групи оповіщення спільно з поліцейським офіцером громади у селі Верба Дубенського району побачили чоловіка, який йшов із велосипедом у руках.

Наближаючись до чоловіка з метою перевірити документи, той з автомата відкрив вогонь по військових та поліцейському", - йдеться в повідомленні.

Чоловік стріляв з автомата по військових та поліції на Рівненщині

Внаслідок стрілянини поранено військового та правоохоронця.

Розпочато провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Поліцейські розшукують нападника.

Прикмети нападника

48 років, худорлявої тілобудови, зріст орієнтовно 170 см, має коротке волосся із сивиною.

Був у камуфляжному одязі.

Контактні номери телефону: чергова частина 0500327234, 0365632702.

За даними правоохоронців, йдеться про жителя Дубенщини - Калініна Павла Сергійовича, 1978 р.н.

"Розшукуваний може бути озброєним, тож будьте обережними та не намагайтеся самостійно його затримати. У разі виявлення — не наближайтеся!" - наголосили там.

Топ коментарі
+60
Просте питання: хіба під час мобілізації 2014-2015 такий жах мав місце? Чому тоді система працювала НОРМАЛЬНО?
30.04.2026 10:37 Відповісти
+42
Що значить "А коли ато мобілізація не проводиться"? Шість хвиль мобілізації було в 2014-2015!
Так, не все було гладко, але загалом провели краще, ніж зараз! Необхідну кількість мобілізували і все працювало більш-менш чітко та законно!
Хіба подібні напади на представників військкоматів були? Ні!
Хіба були якісь масові скандали, порушення прав, бусифікація, призив осіб із серйозними хворобами? Ні, ну може хіба дуже рідкісні одиничні випадки! Кацапня намагалася запустити іпсо про "сняліспоєздавнацгвардію" і всі ми ржали з того!
30.04.2026 10:50 Відповісти
+36
От йшов,шов...побачив ТЦК с полицейскими...А чи не обстрілять мені їх,подумав він...Достав автомат і відкрив вогонь...Як цей пздж вже достав.Займалися б кожен своєю справою,а не кошмарили пересічних,цих би случаев не було...як не було їх с 14 року до 23
30.04.2026 10:49 Відповісти
Сторінка 3 з 3
Уривок зі зведення:
30 квітня 2026 року, близько ___ години ___ хвилин, в районі ____ озброєний автоматом дезертир, веломобільний, наскочив на патруль ТЦК, відкрив безладний вогонь та зник з місця події.
Є втрати - двоє 300-ті.
30.04.2026 12:40 Відповісти
Салдафон Верес, сказав що справедливості і закону не буває при мобілізації на війну, це означає, що люди теж не повинні притримуватись закону, і він також не підтримується закону на війні.
Це наслідки порушення закону державою і президентом з міністрами!!
30.04.2026 12:41 Відповісти
Пригоди рашен алкашен в Україні🥴
30.04.2026 12:43 Відповісти
В кожного з читачів Цензора (а це - сотні тисяч громадян) є подібна ситуація: знайомий, 1977 р.н., строкова служба в ЗСУ в десантно-штурмових військах, понад 25 р. служби в поліції, з 24.02.22 оформлено фіктивну інвалідність 3ї групи, відтак - робота у відділі кадрів одного із міських ТЦК.

Відтак, всі пояснення провалу мобпроцесу стають очевидними.
30.04.2026 12:43 Відповісти
Робота з ТЦК знижує довіру до поліції до нуля. У нас великий некомплект, відтік розпочався у 2024-2026 роках. Більшість звільняється, бо не хоче займатися мобілізацією, - голова патрульної поліції Фацевич

«У нас поліцейських офіцерів громад запрошують на похорон. На похорон хлопців, яких вони мобілізували. Начальника райвідділу, поліцейського громади, патрульного там ненавидять. Вони не витримують цього та звільняються. Хтось бере повістки і йде воювати», - заявив він.
30.04.2026 12:49 Відповісти
Якось по кацапськи у нас люди думають. Звинувачувати у смерті близкого тобі чоловіка людей які його мобілізували, а не *****. Кацапи українців звинувачують у загибелі своїх солдат, і наші ж наших звинувачують у загибелі своїх.
30.04.2026 13:05 Відповісти
Так а труну і горе в конкретну сім'ю приносить не абстрактне х...ло, а конкретний людолов, хіба ні?

Вони самі вибрали цю роботу, тож нєх скиглити що вже почорніли від проклять людських. Особисто мені страшно себе навіть уявити себе на їх місці - когось запакувать, а потім до кінця життя знати що залишив малих дітей без шматка хліба.
30.04.2026 13:44 Відповісти
А, тобто не кацапські окупанти горе приносять, ні, "людолови" горе приносять? Ти, ботяра кацапська, за скільки срібних продав Батьківщину кацапським загарбникам?
30.04.2026 13:49 Відповісти
Якби, ця так звана українська влада не розкрадала 30 років Україну, не мородерила ЗСУ, підвищувала обороноздатність, то ***** даже би не зміг би подивитися косо в сторону України. Але війна для українських бариг, для московських бариг це бізнес, договорняк. Сьогодні українська влада волає на весьь світ, щоб всі ізолювали московію, а самі в той час відремонтували нафтопровід для отримання кацапами нафтодоларів, які з цього мають можливісь вбивати українців.
30.04.2026 19:26 Відповісти
По нафтопроводу, впевен, наші західні ,,партньори,,нам же руки й викручують. Просто без розголосу.
30.04.2026 19:29 Відповісти
В разі небезпеки "бий", "біжи" або "замри". Він вибрав. Нічого не вдієш - небезпека є небезпека.
30.04.2026 13:06 Відповісти
Дивує чому немає стільки дописів під новинами про обстріли,загиблих, поранених.Там одиниці реагують, або зовсім немає. Це вже не викликає засудження чи співчуття?
Щойно новина про поліцію, ТЦК..аж гай шумить.Таке враження, що всі обурені мають на меті посіяти розбрат між ними і людьми. Насамперед це вигідно рашистам. Нажаль видно, що у нас дуже багато бажаючих допомогти їм у цьому. Прикро...
30.04.2026 13:13 Відповісти
Ви використовуєте хибний агітаційний тренд , який не є актуальним для даного типу суспільства. Уважно дослідіть психологічну модель об'єкту впливу і можливо підберете належну концепцію яка стане ефективною.
30.04.2026 13:35 Відповісти
Обов'язково скористаюся вашою порадою.) Дякую.
30.04.2026 13:59 Відповісти
Вони працюють лише по методичкам, які видали в ОПУ. Їх не цікавлять загиблі цивільні, обстріли... Вони "прокидаються" лише тоді, коли є загроза для влади, її некомпетентність, "пройоби режиму"...
30.04.2026 22:41 Відповісти
Нічого дивного.Під такими дописами половина кацапи під VPN,половина сцикунів/ухилянтів.Такі новини використовують як виправдання власної нікчемності і боягузства.
30.04.2026 13:48 Відповісти
Це помітно.
30.04.2026 14:07 Відповісти
Зєлю - ГЕТЬ !!!
30.04.2026 13:17 Відповісти
З самого початку зрозумів, що вогонь відкрив не по військових, а по людоловам ТЦкунам і поліцаям. В ТЦКущних гадючниках служать не військові, а садисти і вбивці під дахом поліції. Тому заголовок брехливий. А не знаю практично ні одного випадку, коли хтось нападав на дійсних військових бо вони наші захисники.
30.04.2026 13:27 Відповісти
Дезертир відкрив стрілянину - пристрельте погань! У Слов'янську така сама ******* вбила поліцейського при перевірці документів.
30.04.2026 13:39 Відповісти
Та вони б мабудь з радістю так зробили, от тільки той спритнійшим виявися, оскільки пристреленим бути не хоче...
30.04.2026 13:53 Відповісти
Калінін цей, більше року в піхоті в самій сраці під Покровськом. УБД. Тепер черга вам мусорам з тцкунами його замінити
30.04.2026 13:58 Відповісти
А він там сам був? Чи кинув побратимів та стріляє по військових у тилу?
30.04.2026 14:11 Відповісти
А якщо не кинув, а залишився сам, один без зброї і води і йому ніхто не прийшов на допомогу
30.04.2026 14:17 Відповісти
Як я бачу, зброя в нього є.
30.04.2026 14:29 Відповісти
Знайшов по дорозі
30.04.2026 15:38 Відповісти
Якщо побратими кажуть "уходи никто тебя здесь не осудит", нормальний командир ще й тиждень дасть на дорогу
30.04.2026 14:23 Відповісти
За відсутності відпусток - СЗЧ на фронті - звичайна справа. Але, якщо військовий не повертається в частину - він вже не є військовим - він є дезертиром. А якщо він у тилу відкриває вогонь по інших військових - він є злочинцем і підлягає знищенню.
30.04.2026 14:37 Відповісти
Цей чоловік ніколи і не був військовим, на відміну від вас мусорів і тцкунів з вислугою. Тільки він своє відвоював а ви ні. тому може вас треба в першу чергу знищувати?
30.04.2026 14:54 Відповісти
Відвоювали своє військові, що звільнені по пораненню. Він був військовим, допоки не став дезертиром. А якщо дезертир, який вже є злочинцем, відкриває вогонь по іншим військовим, або цивільним - він підлягає знищенню. Чим він відрізняється від того, хто постріляв людей у Києві?
30.04.2026 15:00 Відповісти
Тим, що не він прийшов за їхніми життями, а вони за його життям чи свободою, за великим рахунком і відрізняється...
30.04.2026 23:30 Відповісти
Він дезертир. За його життям ніхто не прийшов. Він має повернутись у військо, або сісти у в'язницю. А не лазити в тилу з автоматом.
30.04.2026 23:50 Відповісти
Думаю йому якось видніше, що саме для нього краще і що для цього краще йому робити...
01.05.2026 00:06 Відповісти
Ні *** собі! Він живе у державі і підпорядковується її законам, як і решта громадян. І державу не ***, що він собі надумав. Закон один для всіх.
01.05.2026 00:12 Відповісти
Значить не витримав, вигорів. Там поліція на полігонах вчиться стріляти, то поїде на заміну
30.04.2026 14:15 Відповісти
Можливо, це хтось був з "добувачів бурштину"? У них дуже багато зброї.
30.04.2026 13:49 Відповісти
Тю, а чого вони не тікали? як ті київські поліцаї що кинули дитину під кулями
30.04.2026 13:54 Відповісти
А он в сусідній темі аж 10 тіл на одного беззбройного накидуються і нічого, все нормально! Я думаю як би в нього була зброя то такого не було би.
30.04.2026 14:15 Відповісти
Давайте больше раздадим оружия населению!
Чтобы затмить сводки из США.
30.04.2026 14:16 Відповісти
Так, ПРОСТОМУ УКРАЇНЦЮ потрібно надати дозвіл на придбання, зберігання і носіння зброї, а в тебе вже І так є
30.04.2026 14:20 Відповісти
знов кацапи переймаються безпекою українців

тому всі ці заборони працюють лише проти громадян, які виконують закони (лохи)

тому всі ці заборони працюють лише проти громадян, які виконують закони (лохи)
30.04.2026 16:12 Відповісти
Служив зі мною,з березня 22-го,замазаний
30.04.2026 14:30 Відповісти
Якщо вб'ють при затриманні - боти також радісно прославлятимуть виконавців?
30.04.2026 14:33 Відповісти
Чому фото цього "злочинця" публікують, а фото справжніх масових вбивць-корупціонерів "ні"? Може це був адекватний самозахист від "наїзду" здебілованих та пяних від безкарності вимагачів з ТЦК? Крім того, якщо на особу направити зброю вона має право негайно стріляти на випередження. Не вірю я таким повідомленням. Якби я знав де цей пацан, то я б його не здав...
30.04.2026 14:57 Відповісти
Ресурс став якийсь непослушний
30.04.2026 15:24 Відповісти
Не витримує
30.04.2026 15:43 Відповісти
Та щоб раз і назавжди припинити цей срач, просто здамося кацапам і все-немає ТЦК. Просто буде Росгвардія і киїок у дупу за спротив.
30.04.2026 16:16 Відповісти
Чим зараз оця ху.. відрізняється від русні?
30.04.2026 17:59 Відповісти
Не розводь паніку. В нас ЗСУ чисельністю більше мільйона військових. Плюс МВС - 500 тис.. Плюс судді, прокурори, СБУ, БЕБи різні МЕМи, різна чиновницька челядь, в яких більше 200 тис. , тільки нагородної зброї, ще 500 тис.. Два мільйона тільки діючих силовиків. То про яку росгвардію ти верзеш. Київ за три дні вже було. Також бачили недопалки цієї росгвардії в перші дні повномасштабного вторгнення, яких собаки розтягували.
30.04.2026 20:07 Відповісти
30.04.2026 17:56 Відповісти
ЕСПЧ і позов проти України і Зеленського як гаранта конституції ... на сумму завданої шкоди, у хлопця просто не витримали нерви
01.05.2026 01:48 Відповісти
А ЯКЩО ШАБЛІ ЗАДІЮТЬ ЛЮДИ !?)
01.05.2026 04:39 Відповісти
