Чоловік відкрив стрілянину з автомата по військових та поліцейському на Рівненщині: його розшукують. ФОТОрепортаж

Чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та правоохоронцю на Рівненщині.

Про це повідомила поліція області.

Що відомо?

"Внаслідок стрілянини поранено двох людей. Особу зловмисника встановлено. Керівником поліції Рівненської області введено спеціальну поліцейську операцію.

Учора, 29 квітня, близько 17 години військовослужбовці групи оповіщення спільно з поліцейським офіцером громади у селі Верба Дубенського району побачили чоловіка, який йшов із велосипедом у руках.

Наближаючись до чоловіка з метою перевірити документи, той з автомата відкрив вогонь по військових та поліцейському", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок стрілянини поранено військового та правоохоронця.







Розпочато провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Поліцейські розшукують нападника.

Прикмети нападника

48 років, худорлявої тілобудови, зріст орієнтовно 170 см, має коротке волосся із сивиною.

Був у камуфляжному одязі.

Контактні номери телефону: чергова частина 0500327234, 0365632702.

За даними правоохоронців, йдеться про жителя Дубенщини - Калініна Павла Сергійовича, 1978 р.н.

"Розшукуваний може бути озброєним, тож будьте обережними та не намагайтеся самостійно його затримати. У разі виявлення — не наближайтеся!" - наголосили там.

