У Києві Нацполіція затримала двох чоловіків, які вимагали у дружини мобілізованого $20 тис. за звільнення з ТЦК. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали двох спільників, які вимагали 20 тисяч доларів у цивільної дружини мобілізованого чоловіка за "звільнення" з ТЦК та оформлення непридатності до військової служби, застосовуючи психологічний тиск і погрози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

"Чергову схему заробітку на військовозобов’язаних припинили оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії зі слідчими Шевченківського управління поліції. Щоправда, цього разу ділки вдалися до радикальних методів та намагалися спіймати на гачок цивільну дружину щойно мобілізованого", - ідеться в повідомленні.

Гарантували звільнення від мобілізації

31-річний уродженець Донеччини разом зі своєю співмешканкою – 27-річною киянкою, гарантували звільнення її чоловіка від проходження мобілізаційних процедур та з приміщення одного зі столичних територіальних центрів комплектування. Надалі обіцяли ще й оформити непридатність до військової служби. Оплату за таку "допомогу" - 20 тисяч доларів, вимагали готівкою та якнайшвидше.

у Києві викрили схему вимагання грошей у дружини мобілізованого

  • Для переконливості навіть вдавалися до психологічного тиску на потенційну "клієнтку".
  • Систематично телефонуючи, ділки погрожували швидкою відправкою її цивільного чоловіка до бойової бригади.
  • А щоб не потрапити до рук правоохоронців під час отримання бажаної "винагороди", здійснювали спостереження за місцем зустрічі та навколишньою обстановкою, однак без успіху. Поліцейські стали на заваді зловмисників та затримали їх "на гарячому".

До восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спільникам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу Україну. За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Бандитизм та рекетирство. Вдіваєш форму баклаклаву бусіка потрьопаного паро друзів і вуаля ви маладой бізнесмен
показати весь коментар
23.04.2026 15:33 Відповісти
Можна навіть іноді відвозити незговірчивих клієнтів і здавати в ТЦК. Там не відмовлять.
Просто бізнес.
показати весь коментар
23.04.2026 15:52 Відповісти
Там ще і кришу організують. Бізнес є бізнес.
показати весь коментар
23.04.2026 16:23 Відповісти
Так багато новин про тцк останнім часом. Цікаво чому🤔.
показати весь коментар
23.04.2026 15:39 Відповісти
Тому що попит народжує пропозицію. Дуже багато стало бажаючих обміняти власні гроші на самі знаєте що. От і ділків розплодилося як мух. Починаючи від банальних шахраїв та переправників на надувних колах, до тцкашників та голів тцк з головами влк. Не було б попиту-і ділків було б значно менше.
показати весь коментар
23.04.2026 15:48 Відповісти
Це не вчора почалося, а відбувається вже кілька років.
Згадайте, коли голобородько махнув шаблею і одним махом звільнив усіх воєнкомів.
показати весь коментар
23.04.2026 15:55 Відповісти
Звичайно що кілька років, ще у 2022 почалося, коли добровольців під воєнкоматами не стало. Але за останній час зросла кількість небажаючих йти на захист країни.
показати весь коментар
23.04.2026 16:05 Відповісти
Безкарність та вседозволеність принесла свої плоди.
Стали більш нагло та відверто "оповіщувати" населення.
показати весь коментар
23.04.2026 16:12 Відповісти
Я так розумію "жертва" знаходилась в ТЦК, який "нєувіноватий", бо здирництвом займались "цвільні особи"...

Мораль - ТЦК став жертвою розборок цивілів. А в особистих окремих полках Сирського недокомплект на одного "бусіфіканта".
показати весь коментар
23.04.2026 15:40 Відповісти
Держава зробила прецидент і сама з ним бореться. Тобто права рука бориться з лівою, імітуючи саму боротьбу...
показати весь коментар
23.04.2026 15:46 Відповісти
"Двох чоловіків" з яких один жінка.
показати весь коментар
23.04.2026 15:47 Відповісти
Це шедевр. А якщо припустити, що один з чоловіків - єврейка... йой, що ж тоді розпочнеться
показати весь коментар
23.04.2026 15:58 Відповісти
Не вісім років требо давати , а 18 або 28 . Може тоді той "бізнес" стане не рентабельним !!!
показати весь коментар
23.04.2026 15:47 Відповісти
Що ви ото починаєте?
Зараз як чортик з табакерки вискочить Веніславський, із заявою, що це не масове явище.
показати весь коментар
23.04.2026 15:50 Відповісти
 
 