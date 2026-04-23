У Києві Нацполіція затримала двох чоловіків, які вимагали у дружини мобілізованого $20 тис. за звільнення з ТЦК. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали двох спільників, які вимагали 20 тисяч доларів у цивільної дружини мобілізованого чоловіка за "звільнення" з ТЦК та оформлення непридатності до військової служби, застосовуючи психологічний тиск і погрози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

"Чергову схему заробітку на військовозобов’язаних припинили оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії зі слідчими Шевченківського управління поліції. Щоправда, цього разу ділки вдалися до радикальних методів та намагалися спіймати на гачок цивільну дружину щойно мобілізованого", - ідеться в повідомленні.

Гарантували звільнення від мобілізації

31-річний уродженець Донеччини разом зі своєю співмешканкою – 27-річною киянкою, гарантували звільнення її чоловіка від проходження мобілізаційних процедур та з приміщення одного зі столичних територіальних центрів комплектування. Надалі обіцяли ще й оформити непридатність до військової служби. Оплату за таку "допомогу" - 20 тисяч доларів, вимагали готівкою та якнайшвидше.







Для переконливості навіть вдавалися до психологічного тиску на потенційну "клієнтку".

Систематично телефонуючи, ділки погрожували швидкою відправкою її цивільного чоловіка до бойової бригади.

А щоб не потрапити до рук правоохоронців під час отримання бажаної "винагороди", здійснювали спостереження за місцем зустрічі та навколишньою обстановкою, однак без успіху. Поліцейські стали на заваді зловмисників та затримали їх "на гарячому".

До восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спільникам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу Україну. За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

