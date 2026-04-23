У Львові люди у військовому однострої силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль та переїхали жінку на очах у поліції. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, на якому люди у військовій формі силоміць затягують чоловіка до автомобіля, а потім наїжджають на жінку. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інцидент зафільмований очевидцями у Львові. На записі видно, як група осіб у камуфляжі заштовхала перехожого до транспортного засобу. Аби завадити виїзду автівки, жінка (ймовірно, родичка затриманого) намагалася зачинити ворота на виїзді із прибудинкової території. Водій автівки не зупинився і здійснив наїзд на жінку. Один із невідомих відволочив жінку зі шляху і автомобіль продовжив рух. 

На останніх кадрах запису видно службовий автомобіль поліції, що стояв безпосередньо поруч із місцем події. Поліцейські спостерігали за процесом, проте жодним чином не відреагували на факт наїзду на пішохода та травмування людини. І рушили відразу за автомобілем із чоловіками в однострої.

Читайте: Масових випадків "бусифікації" в Україні немає, - "слуга народу" Веніславський

Також дивіться: Катування та стрілянина у Харкові: повідомлено про підозру військовослужбовцям ТЦК, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Топ коментарі
+32
Якщо зєлєні підари це не припинять, буде біда.
23.04.2026 15:04 Відповісти
23.04.2026 15:04 Відповісти
+24
ви справді думаєте, що чоловік, якого отак мобілізували, буде захищати таку країну? чи тій жінці після цього потрібна Україна?
23.04.2026 15:06 Відповісти
23.04.2026 15:06 Відповісти
+20
Велика, почалась з 2019...
23.04.2026 15:19 Відповісти
23.04.2026 15:19 Відповісти
Це,російське ІПСО-скаже коваленко із ЦПД...
23.04.2026 15:21 Відповісти
23.04.2026 15:21 Відповісти
Ну жінка і беззбройний цивільний це не психопат з карабіном - тут можна геройствувати.
23.04.2026 15:21 Відповісти
23.04.2026 15:21 Відповісти
Головне не заважайте діяльності державних органів, а то буряти прийдуть. Буряти закриють кордони, будуть людей викрадати безкарно.
23.04.2026 15:25 Відповісти
23.04.2026 15:25 Відповісти
Тцкуни в коментах тут як тут)
23.04.2026 15:26 Відповісти
23.04.2026 15:26 Відповісти
Просто интересно когда наконец то в верховной раде хоть ,,проросийская" партия власти, или ХОТЯ БЫ ТАКАЯ СУПЕР ПАТРИОТИЧНАЯ ПАРТИЯ МОВИ И ВІРИ выдвинут законопроэкт о лишении гражданства всех нежелающих защищать Украину и введении института НЕГРАЖДАН.

НЕХОЧЕШЬ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ЗНАЧИТ УКРАИНА НЕТВОЯ СТРАНА, ЖИВИ ПО СПРАВКЕ ИЛИ ВПЕРОД НА ОБМЕН.
23.04.2026 15:28 Відповісти
23.04.2026 15:28 Відповісти
Ухилянты неимеют права пользоваться льготами украинского паспорта.
23.04.2026 15:39 Відповісти
23.04.2026 15:39 Відповісти
А чому ці захисники завжди на номерах іноземної країни ?
23.04.2026 15:29 Відповісти
23.04.2026 15:29 Відповісти
Буває ще "веселіше". Спереду один номер, ззаду зовсім інший.
Але "правоохоронці" цього не помічають.
23.04.2026 15:40 Відповісти
23.04.2026 15:40 Відповісти
Одна новина краше іншої. Не зупиняйтеся, я добре запасся поп-корном
23.04.2026 15:31 Відповісти
23.04.2026 15:31 Відповісти
"зелені тітушки, узаконене банд, формування,яке веде злочинними методами війну з українським народом
23.04.2026 15:31 Відповісти
23.04.2026 15:31 Відповісти
Ти свинособаче плем,я сидиш за кордоном то не пхай рило
23.04.2026 16:19 Відповісти
23.04.2026 16:19 Відповісти
https://www.volynnews.com/news/all/pid-lutskom-viyskovyy-ttsk-skynuv-z-dakhu-cholovika-y-upav-sam-video/
23.04.2026 15:33 Відповісти
23.04.2026 15:33 Відповісти
Це звичайні бандити в однострої, кожен нацупить і буде тцк
23.04.2026 15:36 Відповісти
23.04.2026 15:36 Відповісти
Питання до автора:
на якому саме моменті видно, що жінку переїхали?
чи зможете Ви так само публічно вибачитись, якщо буде встановлено, що ви виклалили недостовірну інформацію?
23.04.2026 15:37 Відповісти
23.04.2026 15:37 Відповісти
Будьте послідовним і продовжуйте допит автора:
Де в момент наїзду знаходилися очі поліції? - "переїхали жінку на очах у поліції"
23.04.2026 15:43 Відповісти
23.04.2026 15:43 Відповісти
Після того як її начебто переїхали, вона досить браво так ще бігала. Мабуть недодавили на очах поліції.
23.04.2026 15:58 Відповісти
23.04.2026 15:58 Відповісти
Ви часом не з села? Може бачили, як курка бігає навіть без голови? 😂
23.04.2026 16:00 Відповісти
23.04.2026 16:00 Відповісти
Так скажіть на якій секунді "переїхали" і яким колесом???
23.04.2026 16:22 Відповісти
23.04.2026 16:22 Відповісти
Не що інакше,як запущена модель демотивації новобранців-рашка віддихає.
23.04.2026 15:37 Відповісти
23.04.2026 15:37 Відповісти
В 14 теж під танки кидалися, а тепер серуть в пакети. Вона думає, що її свинку і її кнура буде захищати хтось другий.
23.04.2026 15:55 Відповісти
23.04.2026 15:55 Відповісти
Гидко дивитисятна всю цю виставу для сцикливих ухилянтів. Устроїли драму із неадекватною жінкою щоб недочоловіки сходили слинею від ненависті до своєї батьківщини.
23.04.2026 15:55 Відповісти
23.04.2026 15:55 Відповісти
Ты из окопа шпилишь?
23.04.2026 16:25 Відповісти
23.04.2026 16:25 Відповісти
Він із-за кордонів 91 року лушпарить
23.04.2026 16:29 Відповісти
23.04.2026 16:29 Відповісти
З однієї сторони це не мобілізація,а ЗЕдебілізація.Гівнокомандувач, Верховний усунувся від створення Закону про мобілізацію,а спихнув все на військових.По-друге Закон повинен бути таким щоб не впирався той якого провіряють документи і не викрадали що потім шукати треба,а за непідчинення кримінальна справа з обтяжуючими наслідками.Санкції без права застави для членів ВЛК,для хабарників ТЦКашників.Конфіскація майна для всих звинувачених і з однієї сторони,і з другої.Не може бути такого що одні безвилазно п'ятий рік воюють,а інші мажорять.Депутати приклад покажуть і не в штабах,а поближче до лінії бойового зіткнення.Веніславський синів добровільно призове,а то на других пальцем тикає,а своїх ховає.
23.04.2026 16:04 Відповісти
23.04.2026 16:04 Відповісти
Дайте соскі по ***** щоб не верещала або заберіть у відділок за перешкоду
23.04.2026 16:07 Відповісти
23.04.2026 16:07 Відповісти
А в цей час бійці з 14 омбр які прикомандировані до них сидять тривалий час без їжі води і зв'язку, але командування не реагує.
23.04.2026 16:08 Відповісти
23.04.2026 16:08 Відповісти
А тут не тікають, навпаки, кидаються на беззбройного "Клятого Ухилянта" , цікаво а як би в нього подібний ствол був то що би було?
23.04.2026 16:10 Відповісти
23.04.2026 16:10 Відповісти
Это уже країна мрій, или надо еще подождать.
23.04.2026 16:24 Відповісти
23.04.2026 16:24 Відповісти
Головне що поліцейські не втекли, а хоробро дивилися
23.04.2026 16:26 Відповісти
23.04.2026 16:26 Відповісти
Менты не дураки. Стоят в сторонке. Потом когда начнутся разборки окажется что это непонятно кто 5 лет по улицам ловил а менты этого даже не знали. как и с расстрелами на майдане. Ну бегали какие-то штрихи в балаклавах. Хрен их знает кто они и что. Будем разбираться. Так оно и буде.)
23.04.2026 16:28 Відповісти
23.04.2026 16:28 Відповісти
Де переїхали? Вони затормозили і відволікли її, якби хоч одну ногу переїхали, не побігла б. Яку мету має очевидне прибріхування? Інформацію треба подавати правдиву, що заштовхували людину в машину видно, що жінка намагалась захистити теж видно.
23.04.2026 16:35 Відповісти
23.04.2026 16:35 Відповісти
Дебіли! Або давайте повстанемо проти цього нарешті, або тікайте! Зробіть для себе щось. Не ходить на роботу, не давайте себе отак ловити. Ви чотири роки ходите, даєте налов, і тим тримаєте всіх інших в заручниках. Зваліть звідси, врятуйте цю країну, і нехай тцкшня наловлює сама себе.
23.04.2026 16:38 Відповісти
23.04.2026 16:38 Відповісти
Это все фейк. Видео снято рашистами с помощью ИИ для дискриминации нашего славного ТЦК!
23.04.2026 16:40 Відповісти
23.04.2026 16:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 