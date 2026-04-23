У Львові люди у військовому однострої силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль та переїхали жінку на очах у поліції. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис, на якому люди у військовій формі силоміць затягують чоловіка до автомобіля, а потім наїжджають на жінку. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Інцидент зафільмований очевидцями у Львові. На записі видно, як група осіб у камуфляжі заштовхала перехожого до транспортного засобу. Аби завадити виїзду автівки, жінка (ймовірно, родичка затриманого) намагалася зачинити ворота на виїзді із прибудинкової території. Водій автівки не зупинився і здійснив наїзд на жінку. Один із невідомих відволочив жінку зі шляху і автомобіль продовжив рух.
На останніх кадрах запису видно службовий автомобіль поліції, що стояв безпосередньо поруч із місцем події. Поліцейські спостерігали за процесом, проте жодним чином не відреагували на факт наїзду на пішохода та травмування людини. І рушили відразу за автомобілем із чоловіками в однострої.
Але "правоохоронці" цього не помічають.
на якому саме моменті видно, що жінку переїхали?
чи зможете Ви так само публічно вибачитись, якщо буде встановлено, що ви виклалили недостовірну інформацію?
Де в момент наїзду знаходилися очі поліції? - "переїхали жінку на очах у поліції"