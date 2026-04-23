Стрілянина сталася в одній із багатоповерхівок Львова (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Львові 23 квітня сталася стрілянина. Правоохоронці наразі займаються розслідуванням інциденту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Що відомо?
Правоохоронцям надійшов виклик про стрілянину в одній з квартир міста.
Згодом стало відомо, що затримано чоловік, потерпілих немає.
На місці працюють слідчі.
У коментарі Цензор.НЕТ речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс заявила, що на місце прибув наряд спецпризначенців.
"Вони затримали чоловіка, який стріляв у помешканні. Потерпілих унаслідок цього немає. Зараз на місці працює слідчо-оперативно група і вирішується питання правової кваліфікації події, а також мотиви такого вчинку чоловіка", - зазначила вона.
Попередньо, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Згодом у поліції оприлюднили фото з місця інциденту.
За даними правоохоронців, 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Постріли були здійснені у помешканні з револьвера системи Флобер, який чоловік, побачивши правоохоронців, викинув у вікно.
"Зловмисник був доставлений до спеціального лікувального закладу. Вирішується питання правової кваліфікації події", - додали там.
це все, тому що кляті посполиті, хочуть зброю, для самозахисту.
але, чиновники, судді та мєнти дуже проти!
бо, багато біди принесли отім холопам!
Я трохи переживаю, що таргани з його квартири могли отрати тілесні середньої тяжкості...
психбовдур з ментальними порушеннями взяв флобера? І навіщо? По людях хотів постріляти? А скільки таких бовдурів в Україні хочуть зброю легалізувати?.
Що тебе не влаштовує?
Вони даремно їхали на виклик.
Мали би розвернутись і їхати назад, раз ніхто не постраждав.
Чи мали послати нах того, хто дзвонив?
Який резутат цього випадку ти б схвалив?
хіба що випадково влучить в око, але це ж і може стати фатальним для самого стрільця, бо може остаточно зняти гальма у пораненого..
але тупуватий вдячний лохторат Зєлі та його ланцюгових ментів вжЕ категорично проти вогнепала на руках у адекватних українців..
У когось немає шансу і проти чувака з олівцем в руці.
І що ти хотів сказати?
Що чувак з травматом-маладєц, бо він не мєнт, а "наш пацан, з району", хоч і бухий?
Судячи з фото, це і є представник лохторату Зєлі.
Але мєнти все одно козли, по любому, так?
Не можу зрозуміти логіку.
подібні ***********-побутові події відбуваються постійно, були і будуть.. але на фоні деміївської трагедії поліцайська зевлада буде роздувати будь-яку "стрілянину", щоб продемонструвати полохливим ідіотам, що Українці (які століттями не розлучалися зі зброєю, навіть у полі з плугом) неадекватні і не мають право на самостійний збройний захист і у них цЕ вже майже виходить..
у нас із ними різні цілі - ми хочемо мати реальний захист (себе, родини, країни) від бандитів-психів-бєспрєдєла.., вони (влада) - хочуть мати беззаперечний-довічний контроль над своїми кріпаками..
і вони, доречі, усі давно озброєні і захищені....
Приїхати на виклик і взяти за сраку того, хто вирішив постріляти в квартирі, значить "роздувати"?
Кожне застосування зброї поза зоною бойових дій, як на мене, має бути задокументоване та отримати оцінку.
Кожне!
Що в цьому поганого?
Тай зброя не дешеве задоволення, не кожен зможе придбати, а виклавши купу грошей на дозвіл та зброю навряд буде бажання "популяти" аби куди , але це тільки з невідворотністю покарання БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ (чого в Україні ніколи не було бо є стнкі суддів, прокурорів, сбушників й т.п.).
П. С. У Молдові дозволені короткостволи й не "нажираються", й не "пуляють" куди попало.
