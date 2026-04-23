Стрілянина сталася в одній із багатоповерхівок Львова (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові 23 квітня сталася стрілянина. Правоохоронці наразі займаються розслідуванням інциденту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Що відомо?

Правоохоронцям надійшов виклик про стрілянину в одній з квартир міста.

Згодом стало відомо, що затримано чоловік, потерпілих немає.

На місці працюють слідчі.

У коментарі Цензор.НЕТ речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс заявила, що на місце прибув наряд спецпризначенців.

"Вони затримали чоловіка, який стріляв у помешканні. Потерпілих унаслідок цього немає. Зараз на місці працює слідчо-оперативно група і вирішується питання правової кваліфікації події, а також мотиви такого вчинку чоловіка", - зазначила вона.

Попередньо, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Згодом у поліції оприлюднили фото з місця інциденту.

За даними правоохоронців, 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Постріли були здійснені у помешканні з револьвера системи Флобер, який чоловік, побачивши правоохоронців, викинув у вікно.

"Зловмисник був доставлений до спеціального лікувального закладу. Вирішується питання правової кваліфікації події", - додали там.

