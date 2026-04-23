Стрілянина сталася в одній із багатоповерхівок Львова (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові 23 квітня сталася стрілянина. Правоохоронці наразі займаються розслідуванням інциденту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Що відомо?

Правоохоронцям надійшов виклик про стрілянину в одній з квартир міста.

Згодом стало відомо, що затримано чоловік, потерпілих немає.

На місці працюють слідчі.

У коментарі Цензор.НЕТ речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс заявила, що на місце прибув наряд спецпризначенців.

"Вони затримали чоловіка, який стріляв у помешканні. Потерпілих унаслідок цього немає. Зараз на місці працює слідчо-оперативно група і вирішується питання правової кваліфікації події, а також мотиви такого вчинку чоловіка", - зазначила вона.

Попередньо, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Згодом у поліції оприлюднили фото з місця інциденту.

За даними правоохоронців, 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Постріли були здійснені у помешканні з револьвера системи Флобер, який чоловік, побачивши правоохоронців, викинув у вікно.

"Зловмисник був доставлений до спеціального лікувального закладу. Вирішується питання правової кваліфікації події", - додали там.

Читайте: Не виключаємо, що голосіївський стрілець був завербований, але на це не схоже, - Вигівський

Чоловік стріляв в одній з багатоповерхівок Львова: що відомо?

Топ коментарі
+9
мєнти цілі?

це все, тому що кляті посполиті, хочуть зброю, для самозахисту.
але, чиновники, судді та мєнти дуже проти!
бо, багато біди принесли отім холопам!
23.04.2026 11:10 Відповісти
+8
Менти приїхали на виклик про стрілянину, це їх робота.
Що тебе не влаштовує?
Вони даремно їхали на виклик.
Мали би розвернутись і їхати назад, раз ніхто не постраждав.
Чи мали послати нах того, хто дзвонив?
Який резутат цього випадку ти б схвалив?
23.04.2026 11:28 Відповісти
+7
чергова ментівська постанова...ось яки ми смиливі а зброю дозволяти неможна...Зараз це кожного дня буде
23.04.2026 11:18 Відповісти
потикали
23.04.2026 11:13 Відповісти
вовремя смились! ))
23.04.2026 11:13 Відповісти
Трохи обкакані, але цілі, бо шо їм буде з Флоберу - свиня б навіть не почесалась.
Я трохи переживаю, що таргани з його квартири могли отрати тілесні середньої тяжкості...
23.04.2026 11:27 Відповісти
таргани у нього в макітрі.Де той псих бовдур з ментальними порушеннями взяв флобера? І навіщо? По людях хотів постріляти? А скільки таких бовдурів в Україні хочуть зброю легалізувати?.
23.04.2026 12:22 Відповісти
❗️Стрілка затримали і вивели з квартири
23.04.2026 11:14 Відповісти
мальчік в трусіках
23.04.2026 11:27 Відповісти
Штанці дивні - матня десь біля колін. Це зараз так модно? 🤮
23.04.2026 11:55 Відповісти
якщо рибнікова б не забанили, то він би видав сьогодні новий роман "біжи, мєнт, біжи" )) хоча може десь й пише. поки що в стіл ))
23.04.2026 11:17 Відповісти
Після прой@бу в Києві wусора вирішили відбілитися в Львові затриманням "стрільця із флобером"? Скільки тепер буде імітацій і театралізованих вистав, щоб довести їх важливість і не потрапити на передок...
23.04.2026 11:21 Відповісти
Цього разу хоч не кабінетних працівників відправили на штурм, і то вже добре.
23.04.2026 11:57 Відповісти
Нє, ну якщо револьвер Флобера, то тікати ніби і не треба )
23.04.2026 11:22 Відповісти
проти звичайного кухонного ножа у чувака з "флобером" майже нема шансів..
хіба що випадково влучить в око, але це ж і може стати фатальним для самого стрільця, бо може остаточно зняти гальма у пораненого..
але тупуватий вдячний лохторат Зєлі та його ланцюгових ментів вжЕ категорично проти вогнепала на руках у адекватних українців..
23.04.2026 11:26 Відповісти
Навіть якщо пістоль бойовий але у кобурі, на запобіжнику і патрон недосланий, то проти ножа з дистанції 5-7 метрів, щоб підскочити, шанси у «стрільця» просідають до майже нуля.
23.04.2026 11:34 Відповісти
все залежить від того, в чиїх руках ніж чи Флобер.
У когось немає шансу і проти чувака з олівцем в руці.
І що ти хотів сказати?
Що чувак з травматом-маладєц, бо він не мєнт, а "наш пацан, з району", хоч і бухий?
Судячи з фото, це і є представник лохторату Зєлі.
Але мєнти все одно козли, по любому, так?
Не можу зрозуміти логіку.
23.04.2026 11:37 Відповісти
спробую пояснити і пояснити з одного разу:
подібні ***********-побутові події відбуваються постійно, були і будуть.. але на фоні деміївської трагедії поліцайська зевлада буде роздувати будь-яку "стрілянину", щоб продемонструвати полохливим ідіотам, що Українці (які століттями не розлучалися зі зброєю, навіть у полі з плугом) неадекватні і не мають право на самостійний збройний захист і у них цЕ вже майже виходить..
у нас із ними різні цілі - ми хочемо мати реальний захист (себе, родини, країни) від бандитів-психів-бєспрєдєла.., вони (влада) - хочуть мати беззаперечний-довічний контроль над своїми кріпаками..
і вони, доречі, усі давно озброєні і захищені....
23.04.2026 11:58 Відповісти
що значить "роздувати"?
Приїхати на виклик і взяти за сраку того, хто вирішив постріляти в квартирі, значить "роздувати"?
Кожне застосування зброї поза зоною бойових дій, як на мене, має бути задокументоване та отримати оцінку.
Кожне!
Що в цьому поганого?
23.04.2026 12:29 Відповісти
Якщо Вам влучать у око то ніяких "зняття гальм" не станеться. Буде больовий шок й втрата оріентації на певний час за який можна зламати руку що тримає ніж. Все відносно, все відносно. Я колись носив флобер як легальний "кастет".
23.04.2026 11:37 Відповісти
З мушкою?
23.04.2026 12:13 Відповісти
НАдА срочнА видать всьЄм жЄлаюШШім АружіЄ, щоб мАглі заШШіШШАЦА! Наше суспільство, переживше 70 років окупації комуняками, потім бандитами та баригами, потім вибирали в президенти то бувших комуняк та зеків, повний крах економіки, а тепер ще й повномаштабну війну, не годотве до вільного користування зброєю як цивілізованому світі. Ми до цього не готові. Так, є люди яким можна давати зброю, але розрізнити адекватного та психічно здорового від неадеквата та любові мєнтів та лікарів до бабла не так то й просто. Сьогодні він чемний та тверезий, пройде всі перевірки, а отримавши зброю падло нажреться і почне пуляти. І таких, в нашому хворому суспільстві дуже багато. Це не одиниці, а десятки відсотків.
23.04.2026 11:28 Відповісти
Якщо буде реальна відповідальність ДЛЯ ВСІХ хто має зброю (що наврядчи при цій владі) то буде й порядок.
Тай зброя не дешеве задоволення, не кожен зможе придбати, а виклавши купу грошей на дозвіл та зброю навряд буде бажання "популяти" аби куди , але це тільки з невідворотністю покарання БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ (чого в Україні ніколи не було бо є стнкі суддів, прокурорів, сбушників й т.п.).
П. С. У Молдові дозволені короткостволи й не "нажираються", й не "пуляють" куди попало.
23.04.2026 11:43 Відповісти
#стнкі - синки.
23.04.2026 11:44 Відповісти
В США порядок? З початку року до 20 квітня, в США було 110 випадків стрілянини де жертви більше однієї людини. Хай там населення в 10 разів більше, як в Україні, в нас 11 випадків з багатьма жертвами точно не було.
23.04.2026 11:56 Відповісти
Ніякі ""реальні відповідальності"" в подібних питаннях не призводять до порядку. Люди пачками вбивають інших людей у Штатах, хоча знають отримують потім довічне або смертну кару.
23.04.2026 11:59 Відповісти
Не треба порівнювати Молдову з Україною. Там населення всієї країни менше ніж в місті Київ.
23.04.2026 12:38 Відповісти
Цю байку для лохів експлуатують всі ліваки у всіх країнах. Піпл ведеться, бо боїться брати на себе будь яку відповідальність.А ліваки при владі створюють додаткові законотворчі перешкоди щоб і не пробували.
23.04.2026 12:13 Відповісти
Спонсор стрілянини горілка Немирів
23.04.2026 11:29 Відповісти
Комусь із ментів у Львові знадобилися корочки УБД!
23.04.2026 11:29 Відповісти
Знову ворожа пропаганда проти українців! По-перше, ніяка зброя там не фігурує, цей флобер продається вільно з 18 років. Бо рогатка з гайкою, або кухонний ніж значно небезпечніші за нього. По-друге, при нормальній дозвільній системі справжню зброю цьому хворому не дозволять. Як же поліцаї активізувались, ох і бояться вони українців. А самі дрисливо тікають від старого діда, залишаючи поранену дитину.
23.04.2026 11:54 Відповісти
Система Фдобер. Крапка. В ще був недавно випадок,що з бойової!!!! рогатки один безхатько стріляв по птахам миру- голубам!!! Зварич їх і з'їв!!! СБУ розслідує злочин проти миру, людства, державну зраду,канібалізм та знущання над тваринами....Є підозра,що безхатько був агентом фсб....з часів Януковича!!!
23.04.2026 11:58 Відповісти
Флобер оружием не является, продаётся в свободном доступе, полиции же нашей любимой делать больше не хера, как гонятся пневматикой и флобером...
23.04.2026 12:07 Відповісти
Цього разу нацполіція спрацювала добре. На стрільбу приїхало не "підсилення", а поліцейські спецпризначенці, відповідно навчені та екіпіровані. Добре, що розібралися без людських жертв, а імовірно хворому клієнту нададуть допомогу лікарі у відповідній лікарні, за призначенням.

"...речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс заявила, що на місце прибув наряд спецпризначенців." Джерело: https://censor.net/ua/n3611981
23.04.2026 12:14 Відповісти
Скільки шуму із за дитячої іграшки. А що буде якщо баба ополоником по каструлі гупне визвуть групу захоплення і взривотехніків?
23.04.2026 12:23 Відповісти
он як щодня десятками повалили новини про "хароших паліцаєв" , гидко дивитись
23.04.2026 12:24 Відповісти
яка сенсаційна новина. Скоро поліція буде вкидувати в СМІ як вони знешкодили угруповання псіхів з водяними пістолетами у пісочниці, аби погасити попередній скандал з київським масс-шутінгом
23.04.2026 12:27 Відповісти
 
 