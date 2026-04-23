Стрельба произошла в одной из многоэтажек Львова (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 апреля во Львове произошла стрельба. Правоохранительные органы в настоящее время ведут расследование инцидента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Что известно?

Правоохранителям поступил вызов о стрельбе в одной из квартир города.

Впоследствии стало известно, что задержан мужчина, пострадавших нет.

На месте работают следователи.

В комментарии Цензор.НЕТ спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис заявила, что на место прибыл наряд спецназовцев.

"Они задержали мужчину, стреляdituj в помещении. Пострадавших в результате этого нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и решается вопрос правовой квалификации происшествия, а также мотивы такого поступка мужчины", - отметила она.

Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Впоследствии в полиции обнародовали фото с места инцидента.

По данным правоохранителей, 34-летний житель одной из квартир дома, имеющего ментальные нарушения. Выстрелы были произведены в доме из револьвера системы Флобер, который мужчина, увидев правоохранителей, выбросил в окно.

"Злоумышленник был доставлен в специальное лечебное учреждение. Решается вопрос правовой квалификации происшествия", - добавили там.

Чоловік стріляв в одній з багатоповерхівок Львова: що відомо?
Чоловік стріляв в одній з багатоповерхівок Львова: що відомо?

Топ комментарии
+13
мєнти цілі?

це все, тому що кляті посполиті, хочуть зброю, для самозахисту.
але, чиновники, судді та мєнти дуже проти!
бо, багато біди принесли отім холопам!
показать весь комментарий
23.04.2026 11:10 Ответить
+11
чергова ментівська постанова...ось яки ми смиливі а зброю дозволяти неможна...Зараз це кожного дня буде
показать весь комментарий
23.04.2026 11:18 Ответить
+11
Менти приїхали на виклик про стрілянину, це їх робота.
Що тебе не влаштовує?
Вони даремно їхали на виклик.
Мали би розвернутись і їхати назад, раз ніхто не постраждав.
Чи мали послати нах того, хто дзвонив?
Який резутат цього випадку ти б схвалив?
показать весь комментарий
23.04.2026 11:28 Ответить
мєнти цілі?

це все, тому що кляті посполиті, хочуть зброю, для самозахисту.
але, чиновники, судді та мєнти дуже проти!
бо, багато біди принесли отім холопам!
показать весь комментарий
23.04.2026 11:10 Ответить
потикали
показать весь комментарий
23.04.2026 11:13 Ответить
вовремя смились! ))
показать весь комментарий
23.04.2026 11:13 Ответить
Трохи обкакані, але цілі, бо шо їм буде з Флоберу - свиня б навіть не почесалась.
Я трохи переживаю, що таргани з його квартири могли отрати тілесні середньої тяжкості...
показать весь комментарий
23.04.2026 11:27 Ответить
таргани у нього в макітрі.Де той псих бовдур з ментальними порушеннями взяв флобера? І навіщо? По людях хотів постріляти? А скільки таких бовдурів в Україні хочуть зброю легалізувати?.
показать весь комментарий
23.04.2026 12:22 Ответить
Бовдури якраз не хочуть!
А Флобер якраз і не треба легалізувати - дозвіл потрібно тільки бовдурам! Повним! Щоб над ними у поліції посміялися.
І ще - тільки вчорашній дояр може заарештувати чоловіка, який підпалив петарду у власній квартирі - бо вона у рази гучніша за постріл з Флоберу!
Країна Буратін під управління Базіліо і Аліси!
показать весь комментарий
23.04.2026 13:11 Ответить
❗️Стрілка затримали і вивели з квартири
показать весь комментарий
23.04.2026 11:14 Ответить
мальчік в трусіках
показать весь комментарий
23.04.2026 11:27 Ответить
Штанці дивні - матня десь біля колін. Це зараз так модно? 🤮
показать весь комментарий
23.04.2026 11:55 Ответить
Даремно ви так. На ньому фліска армійська, можливо контузії або птср, по доброму потрібне лікування і реабілітація.
показать весь комментарий
23.04.2026 13:12 Ответить
якщо рибнікова б не забанили, то він би видав сьогодні новий роман "біжи, мєнт, біжи" )) хоча може десь й пише. поки що в стіл ))
показать весь комментарий
23.04.2026 11:17 Ответить
чергова ментівська постанова...ось яки ми смиливі а зброю дозволяти неможна...Зараз це кожного дня буде
показать весь комментарий
23.04.2026 11:18 Ответить
Після прой@бу в Києві wусора вирішили відбілитися в Львові затриманням "стрільця із флобером"? Скільки тепер буде імітацій і театралізованих вистав, щоб довести їх важливість і не потрапити на передок...
показать весь комментарий
23.04.2026 11:21 Ответить
Менти приїхали на виклик про стрілянину, це їх робота.
Що тебе не влаштовує?
Вони даремно їхали на виклик.
Мали би розвернутись і їхати назад, раз ніхто не постраждав.
Чи мали послати нах того, хто дзвонив?
Який резутат цього випадку ти б схвалив?
показать весь комментарий
23.04.2026 11:28 Ответить
Цього разу хоч не кабінетних працівників відправили на штурм, і то вже добре.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:57 Ответить
Нє, ну якщо револьвер Флобера, то тікати ніби і не треба )
показать весь комментарий
23.04.2026 11:22 Ответить
проти звичайного кухонного ножа у чувака з "флобером" майже нема шансів..
хіба що випадково влучить в око, але це ж і може стати фатальним для самого стрільця, бо може остаточно зняти гальма у пораненого..
але тупуватий вдячний лохторат Зєлі та його ланцюгових ментів вжЕ категорично проти вогнепала на руках у адекватних українців..
показать весь комментарий
23.04.2026 11:26 Ответить
Навіть якщо пістоль бойовий але у кобурі, на запобіжнику і патрон недосланий, то проти ножа з дистанції 5-7 метрів, щоб підскочити, шанси у «стрільця» просідають до майже нуля.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:34 Ответить
все залежить від того, в чиїх руках ніж чи Флобер.
У когось немає шансу і проти чувака з олівцем в руці.
І що ти хотів сказати?
Що чувак з травматом-маладєц, бо він не мєнт, а "наш пацан, з району", хоч і бухий?
Судячи з фото, це і є представник лохторату Зєлі.
Але мєнти все одно козли, по любому, так?
Не можу зрозуміти логіку.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:37 Ответить
спробую пояснити і пояснити з одного разу:
подібні ***********-побутові події відбуваються постійно, були і будуть.. але на фоні деміївської трагедії поліцайська зевлада буде роздувати будь-яку "стрілянину", щоб продемонструвати полохливим ідіотам, що Українці (які століттями не розлучалися зі зброєю, навіть у полі з плугом) неадекватні і не мають право на самостійний збройний захист і у них цЕ вже майже виходить..
у нас із ними різні цілі - ми хочемо мати реальний захист (себе, родини, країни) від бандитів-психів-бєспрєдєла.., вони (влада) - хочуть мати беззаперечний-довічний контроль над своїми кріпаками..
і вони, доречі, усі давно озброєні і захищені....
показать весь комментарий
23.04.2026 11:58 Ответить
що значить "роздувати"?
Приїхати на виклик і взяти за сраку того, хто вирішив постріляти в квартирі, значить "роздувати"?
Кожне застосування зброї поза зоною бойових дій, як на мене, має бути задокументоване та отримати оцінку.
Кожне!
Що в цьому поганого?
показать весь комментарий
23.04.2026 12:29 Ответить
Мабуть ти, міл чєловєк, сам із wyсорків будєш. Вгадав?
показать весь комментарий
23.04.2026 13:06 Ответить
"ми хочемо мати реальний захист (себе, родини, країни)"
В даний час ЗСУ пропонують таку можливість.
показать весь комментарий
23.04.2026 12:48 Ответить
...розкажіть про це пораненому 12річному пацану, який втратив батька на Деміївці..
але ЗСУ поряд не виявилось (і вони за законом у Києві були би однаково без зброї), а поліцаї, що за законом зброю мали - втекли..
"приємно" мати справу з непритомними..
показать весь комментарий
23.04.2026 12:59 Ответить
А чого не розкажете це десяткам тисяч дітей, чиї батьки поклали свої життя, захищаючи не тільки своїх дітей, родину та країну, а й тих, хто в тилу в той самий час хоче мати вогнепал ? ""приємно" мати справу з непритомними.."
показать весь комментарий
23.04.2026 13:13 Ответить
Якщо Вам влучать у око то ніяких "зняття гальм" не станеться. Буде больовий шок й втрата оріентації на певний час за який можна зламати руку що тримає ніж. Все відносно, все відносно. Я колись носив флобер як легальний "кастет".
показать весь комментарий
23.04.2026 11:37 Ответить
З мушкою?
показать весь комментарий
23.04.2026 12:13 Ответить
НАдА срочнА видать всьЄм жЄлаюШШім АружіЄ, щоб мАглі заШШіШШАЦА! Наше суспільство, переживше 70 років окупації комуняками, потім бандитами та баригами, потім вибирали в президенти то бувших комуняк та зеків, повний крах економіки, а тепер ще й повномаштабну війну, не годотве до вільного користування зброєю як цивілізованому світі. Ми до цього не готові. Так, є люди яким можна давати зброю, але розрізнити адекватного та психічно здорового від неадеквата та любові мєнтів та лікарів до бабла не так то й просто. Сьогодні він чемний та тверезий, пройде всі перевірки, а отримавши зброю падло нажреться і почне пуляти. І таких, в нашому хворому суспільстві дуже багато. Це не одиниці, а десятки відсотків.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:28 Ответить
Якщо буде реальна відповідальність ДЛЯ ВСІХ хто має зброю (що наврядчи при цій владі) то буде й порядок.
Тай зброя не дешеве задоволення, не кожен зможе придбати, а виклавши купу грошей на дозвіл та зброю навряд буде бажання "популяти" аби куди , але це тільки з невідворотністю покарання БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ (чого в Україні ніколи не було бо є стнкі суддів, прокурорів, сбушників й т.п.).
П. С. У Молдові дозволені короткостволи й не "нажираються", й не "пуляють" куди попало.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:43 Ответить
#стнкі - синки.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:44 Ответить
В США порядок? З початку року до 20 квітня, в США було 110 випадків стрілянини де жертви більше однієї людини. Хай там населення в 10 разів більше, як в Україні, в нас 11 випадків з багатьма жертвами точно не було.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:56 Ответить
Ніякі ""реальні відповідальності"" в подібних питаннях не призводять до порядку. Люди пачками вбивають інших людей у Штатах, хоча знають отримують потім довічне або смертну кару.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:59 Ответить
Не треба порівнювати Молдову з Україною. Там населення всієї країни менше ніж в місті Київ.
показать весь комментарий
23.04.2026 12:38 Ответить
Цю байку для лохів експлуатують всі ліваки у всіх країнах. Піпл ведеться, бо боїться брати на себе будь яку відповідальність.А ліваки при владі створюють додаткові законотворчі перешкоди щоб і не пробували.
показать весь комментарий
23.04.2026 12:13 Ответить
Спонсор стрілянини горілка Немирів
показать весь комментарий
23.04.2026 11:29 Ответить
та який там немирів? пальонка "баба ганя"
показать весь комментарий
23.04.2026 12:47 Ответить
Комусь із ментів у Львові знадобилися корочки УБД!
показать весь комментарий
23.04.2026 11:29 Ответить
Знову ворожа пропаганда проти українців! По-перше, ніяка зброя там не фігурує, цей флобер продається вільно з 18 років. Бо рогатка з гайкою, або кухонний ніж значно небезпечніші за нього. По-друге, при нормальній дозвільній системі справжню зброю цьому хворому не дозволять. Як же поліцаї активізувались, ох і бояться вони українців. А самі дрисливо тікають від старого діда, залишаючи поранену дитину.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:54 Ответить
Система Фдобер. Крапка. В ще був недавно випадок,що з бойової!!!! рогатки один безхатько стріляв по птахам миру- голубам!!! Зварич їх і з'їв!!! СБУ розслідує злочин проти миру, людства, державну зраду,канібалізм та знущання над тваринами....Є підозра,що безхатько був агентом фсб....з часів Януковича!!!
показать весь комментарий
23.04.2026 11:58 Ответить
Флобер оружием не является, продаётся в свободном доступе, полиции же нашей любимой делать больше не хера, как гонятся пневматикой и флобером...
показать весь комментарий
23.04.2026 12:07 Ответить
Поліція може визначити за телефонним дзвінком, флобер там чи вогнепал і не виїзжати ? Чи будь-яка пересічна людина має розбиратися в усіх типах зброї і не викликати поліцію ?
показать весь комментарий
23.04.2026 12:56 Ответить
Просто полиции не нужно было вообще это вкидывать в сми и придавать какой-то общественный резонанс а они по тупости своей увидели на земле пистолет м начали себе дырки делать для орденов и медалей...
показать весь комментарий
23.04.2026 13:00 Ответить
Цього разу нацполіція спрацювала добре. На стрільбу приїхало не "підсилення", а поліцейські спецпризначенці, відповідно навчені та екіпіровані. Добре, що розібралися без людських жертв, а імовірно хворому клієнту нададуть допомогу лікарі у відповідній лікарні, за призначенням.

"...речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс заявила, що на місце прибув наряд спецпризначенців." Джерело: https://censor.net/ua/n3611981
показать весь комментарий
23.04.2026 12:14 Ответить
Скільки шуму із за дитячої іграшки. А що буде якщо баба ополоником по каструлі гупне визвуть групу захоплення і взривотехніків?
показать весь комментарий
23.04.2026 12:23 Ответить
он як щодня десятками повалили новини про "хароших паліцаєв" , гидко дивитись
показать весь комментарий
23.04.2026 12:24 Ответить
яка сенсаційна новина. Скоро поліція буде вкидувати в СМІ як вони знешкодили угруповання псіхів з водяними пістолетами у пісочниці, аби погасити попередній скандал з київським масс-шутінгом
показать весь комментарий
23.04.2026 12:27 Ответить
Щось мені це нагадує "луцкого терориста".
Тоді теж здійнялась хвиля захоплень заручників, поки одному з гранатою дірку в макітрі не прокрутили.
Як рукою зняло.
показать весь комментарий
23.04.2026 13:00 Ответить
 
 