Стрельба произошла в одной из многоэтажек Львова (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
23 апреля во Львове произошла стрельба. Правоохранительные органы в настоящее время ведут расследование инцидента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Что известно?
Правоохранителям поступил вызов о стрельбе в одной из квартир города.
Впоследствии стало известно, что задержан мужчина, пострадавших нет.
На месте работают следователи.
В комментарии Цензор.НЕТ спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис заявила, что на место прибыл наряд спецназовцев.
"Они задержали мужчину, стреляющего в помещении. Пострадавших в результате этого нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и решается вопрос правовой квалификации происшествия, а также мотивы такого поступка мужчины", - отметила она.
Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Впоследствии в полиции обнародовали фото с места инцидента.
По данным правоохранителей, 34-летний житель одной из квартир дома, имеющего ментальные нарушения. Выстрелы были произведены в доме из револьвера системы Флобер, который мужчина, увидев правоохранителей, выбросил в окно.
"Злоумышленник был доставлен в специальное лечебное учреждение. Решается вопрос правовой квалификации происшествия", - добавили там.
це все, тому що кляті посполиті, хочуть зброю, для самозахисту.
але, чиновники, судді та мєнти дуже проти!
бо, багато біди принесли отім холопам!
Я трохи переживаю, що таргани з його квартири могли отрати тілесні середньої тяжкості...
психбовдур з ментальними порушеннями взяв флобера? І навіщо? По людях хотів постріляти? А скільки таких бовдурів в Україні хочуть зброю легалізувати?.
А Флобер якраз і не треба легалізувати - дозвіл потрібно тільки бовдурам! Повним! Щоб над ними у поліції посміялися.
І ще - тільки вчорашній дояр може заарештувати чоловіка, який підпалив петарду у власній квартирі - бо вона у рази гучніша за постріл з Флоберу!
Країна Буратін під управління Базіліо і Аліси!
Що тебе не влаштовує?
Вони даремно їхали на виклик.
Мали би розвернутись і їхати назад, раз ніхто не постраждав.
Чи мали послати нах того, хто дзвонив?
Який резутат цього випадку ти б схвалив?
хіба що випадково влучить в око, але це ж і може стати фатальним для самого стрільця, бо може остаточно зняти гальма у пораненого..
але тупуватий вдячний лохторат Зєлі та його ланцюгових ментів вжЕ категорично проти вогнепала на руках у адекватних українців..
У когось немає шансу і проти чувака з олівцем в руці.
І що ти хотів сказати?
Що чувак з травматом-маладєц, бо він не мєнт, а "наш пацан, з району", хоч і бухий?
Судячи з фото, це і є представник лохторату Зєлі.
Але мєнти все одно козли, по любому, так?
Не можу зрозуміти логіку.
подібні ***********-побутові події відбуваються постійно, були і будуть.. але на фоні деміївської трагедії поліцайська зевлада буде роздувати будь-яку "стрілянину", щоб продемонструвати полохливим ідіотам, що Українці (які століттями не розлучалися зі зброєю, навіть у полі з плугом) неадекватні і не мають право на самостійний збройний захист і у них цЕ вже майже виходить..
у нас із ними різні цілі - ми хочемо мати реальний захист (себе, родини, країни) від бандитів-психів-бєспрєдєла.., вони (влада) - хочуть мати беззаперечний-довічний контроль над своїми кріпаками..
і вони, доречі, усі давно озброєні і захищені....
Приїхати на виклик і взяти за сраку того, хто вирішив постріляти в квартирі, значить "роздувати"?
Кожне застосування зброї поза зоною бойових дій, як на мене, має бути задокументоване та отримати оцінку.
Кожне!
Що в цьому поганого?
В даний час ЗСУ пропонують таку можливість.
але ЗСУ поряд не виявилось (і вони за законом у Києві були би однаково без зброї), а поліцаї, що за законом зброю мали - втекли..
"приємно" мати справу з непритомними..
Тай зброя не дешеве задоволення, не кожен зможе придбати, а виклавши купу грошей на дозвіл та зброю навряд буде бажання "популяти" аби куди , але це тільки з невідворотністю покарання БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ (чого в Україні ніколи не було бо є стнкі суддів, прокурорів, сбушників й т.п.).
П. С. У Молдові дозволені короткостволи й не "нажираються", й не "пуляють" куди попало.
"...речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс заявила, що на місце прибув наряд спецпризначенців." Джерело: https://censor.net/ua/n3611981
Тоді теж здійнялась хвиля захоплень заручників, поки одному з гранатою дірку в макітрі не прокрутили.
Як рукою зняло.