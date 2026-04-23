Стрельба произошла в одной из многоэтажек Львова (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 апреля во Львове произошла стрельба. Правоохранительные органы в настоящее время ведут расследование инцидента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Правоохранителям поступил вызов о стрельбе в одной из квартир города.

Впоследствии стало известно, что задержан мужчина, пострадавших нет.

На месте работают следователи.

В комментарии Цензор.НЕТ спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис заявила, что на место прибыл наряд спецназовцев.

"Они задержали мужчину, стреляdituj в помещении. Пострадавших в результате этого нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и решается вопрос правовой квалификации происшествия, а также мотивы такого поступка мужчины", - отметила она.

Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Впоследствии в полиции обнародовали фото с места инцидента.

По данным правоохранителей, 34-летний житель одной из квартир дома, имеющего ментальные нарушения. Выстрелы были произведены в доме из револьвера системы Флобер, который мужчина, увидев правоохранителей, выбросил в окно.

"Злоумышленник был доставлен в специальное лечебное учреждение. Решается вопрос правовой квалификации происшествия", - добавили там.





Читайте: Не исключаем, что голосеевский стрелок был завербован, но на это не похоже, - Выговский