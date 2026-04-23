Не исключаем, что голосеевский стрелок был завербован, но на это не похоже, - Выгивский

Фото стрільця, який улаштував теракт у Києві 18 квітня

Следствие не исключает, что мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, мог быть завербован РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он отметил, что мужчина действительно родился в Москве, но долгое время работал именно в Украине.

"В Одесской области, в войсках, связанных с автомобильным транспортом. Мы не исключаем, что он мог быть завербован, но это не похоже на такую ситуацию. Как правило, спецслужбы РФ моделируют преступление и дают задание.

Мы видим, что, во-первых, этот человек сам по себе замкнут – ни жены, ни детей. Вел замкнутый образ жизни. Мы собрали все жалобы, заявления, которые его касались, где на него подавали заявления и он подавал. У него возникали конфликты с соседями, как правило. Кто-то кого-то затопил, кто-то стучит, кто-то громко слушает музыку. Он реагировал на это очень остро, со всеми ссорился", - рассказал он.

Выгивский предположил, что мужчина потерял самоконтроль во время словесного конфликта, переросшего в стрельбу.

"В отношении этого человека было открыто уголовное производство в 2023 году - заявление о нанесении легких телесных повреждений, затем стороны примирились в суде. Скажем так, он был конфликтным. Возможно, у него были психические расстройства, но это решит экспертиза", - добавил он.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено производствопротив полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Впоследствии за них внесли залог.

