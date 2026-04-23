Не исключаем, что голосеевский стрелок был завербован, но на это не похоже, - Выгивский
Следствие не исключает, что мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, мог быть завербован РФ.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Он отметил, что мужчина действительно родился в Москве, но долгое время работал именно в Украине.
"В Одесской области, в войсках, связанных с автомобильным транспортом. Мы не исключаем, что он мог быть завербован, но это не похоже на такую ситуацию. Как правило, спецслужбы РФ моделируют преступление и дают задание.
Мы видим, что, во-первых, этот человек сам по себе замкнут – ни жены, ни детей. Вел замкнутый образ жизни. Мы собрали все жалобы, заявления, которые его касались, где на него подавали заявления и он подавал. У него возникали конфликты с соседями, как правило. Кто-то кого-то затопил, кто-то стучит, кто-то громко слушает музыку. Он реагировал на это очень остро, со всеми ссорился", - рассказал он.
Выгивский предположил, что мужчина потерял самоконтроль во время словесного конфликта, переросшего в стрельбу.
"В отношении этого человека было открыто уголовное производство в 2023 году - заявление о нанесении легких телесных повреждений, затем стороны примирились в суде. Скажем так, он был конфликтным. Возможно, у него были психические расстройства, но это решит экспертиза", - добавил он.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено производствопротив полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
- 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.
- Впоследствии за них внесли залог.
от, тупі мєти!
то, як що те падло не було завербовано, знімається кваліфікація, тероризм!
тобто, ви бачите які кончені невігласи представляють закон від імені україни?
система прогнила наскрізь!!!!
але, звісно винні, виключно оті патрульні.
то, хай не сцикують! пів року помурижать, та відпустять.
система захищає своїх!
На фронті - це взагалі окрема тема. Вже колись в мемуарах напишу - зараз не варто.
Вистачало ситуацій. І наші починали стріляти в усі сторони, і іноземці теж.
А як ти його перевіриш?
Не існує чітких психічних тестів на адекватність.
Сьогодні здається нормальним - завтра попаяло і почалося.
Мене дивує, що пан Виговський знов НЕ згадав Основний Демотивчий фактор чесно і сумлінно служити в поліції, ризикуючі життям і здоров'ям, як ПОВНА ЗНЕВАГА З БОКУ МВС І КАБМІНУ, ДЕПУСРАТСКОГО КОРПУСУ ненависників всіх хто носив і носить погони і хто ЗАХИЩАВ ЗАКОН І ПОРЯДОК, А САМЕ.ДО ВЕТЕРАНІВ як правоохоронних структур так і всіх силових відомств і військових.
Відслужив - і ти для ВЛАДИ НІХТО, і звпти тебе НІЯК, і нах...я ти взагалі ще живий, якщо третьякова.з гетьманцевим, улютіними і желнович, прямо мріють ВСІХ КОЛИШНІХ СИЛОВИКІВ, ВІЙСЬКОВИХ І ТИМ БІЛЬШЕ ПРАВООХОРОНЦІВ, вже навіть.і судівську владу бачити виключно в ТРУНІ на другий день після звільнення.
Ніхто, пане Виговський, не буде зацікавлений служити в поліції, спостерігаючі за знищенням соцгарантій і пенсійного законодавства ветеранів які чесно і сумлінно виконали свої обов'язки, а зара отримали замість них.купу лайна на голови з немитих срак третьякової, гетьманце і іншої срані, яка не мала не має.жодної поваги до правохоронців і правозахисників, під гробове мовчання з боку керівництва МВС, ЗСУ, ОГП, ВС, СБУ...., дозволяючі майже щодня НАСТРОЮВАТИ НАРОД ПРОТИ ЦИХ ВІДОМСТВ І ВІДВЕРТО.ШАНТАЖУВАТИ ЩЕ БІЛЬШИМ ПРИНИЖЕННЯМ.ВАШИХ.ПІДЛЕГЛИХ.
А скарги на українські насправедливіші, найгуманніші, найчутливіші,... на планеті "присутсвия" включаючи пенсійний фонд, податкову, суди, прокуратуру...
Невже той агент ФСБ/Неагент ФСБ на мав потреби звертатися у ті осередки "добра і справедливості"?
Ніби в Україні не було самоспалювання -самогубств, втрат котролю ?
Клименки-виговські не можуть бути об'єктивними - конфлікт інтересів. «Верхи не могут, низы не хотят» - это классическая формула, описывающая ситуацию - власть (верхи) не способна управлять по-старому, а низы не желает жить прежней жизнью, что создает объективные предпосылки для кардинальных изменений!? (1)
"«Страшно далеки они от народа» (2)
І головне "Всё прогнило насквозь! Всю систему надо менять!" - ругался сантехник из подвала старой пятиэтажки...(3)
Можливо, слід розглянути версію щодо СИСТЕМИ, яка прогнила.... а не одного "голосіївського стрільця" "аналізувати" у стилі клименків-виговських"