583 23

Не исключаем, что голосеевский стрелок был завербован, но на это не похоже, - Выгивский

Теракт в Киеве: что говорят в полиции о возможном вербовке?
Фото: Фото стрільця, який улаштував теракт у Києві 18 квітня

Следствие не исключает, что мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, мог быть завербован РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он отметил, что мужчина действительно родился в Москве, но долгое время работал именно в Украине.

"В Одесской области, в войсках, связанных с автомобильным транспортом. Мы не исключаем, что он мог быть завербован, но это не похоже на такую ситуацию. Как правило, спецслужбы РФ моделируют преступление и дают задание.

Мы видим, что, во-первых, этот человек сам по себе замкнут – ни жены, ни детей. Вел замкнутый образ жизни. Мы собрали все жалобы, заявления, которые его касались, где на него подавали заявления и он подавал. У него возникали конфликты с соседями, как правило. Кто-то кого-то затопил, кто-то стучит, кто-то громко слушает музыку. Он реагировал на это очень остро, со всеми ссорился", - рассказал он.

Читайте: Подростка, открывшего стрельбу в школе в Закарпатье, через онлайн-игры завербовала Россия, - ОВА

Выгивский предположил, что мужчина потерял самоконтроль во время словесного конфликта, переросшего в стрельбу.

"В отношении этого человека было открыто уголовное производство в 2023 году - заявление о нанесении легких телесных повреждений, затем стороны примирились в суде. Скажем так, он был конфликтным. Возможно, у него были психические расстройства, но это решит экспертиза", - добавил он.

Читайте: Следствие проверяет контакты "голосеевского стрелка" и возможные связи с РФ, - начальник ГСУ СБУ Швец

Стрельба в Киеве

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено производствопротив полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
  • 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.
  • Впоследствии за них внесли залог.

Читайте: В Раде появился проект постановления об увольнении главы МВД Клименко

Тупий як пробка....😡😡😡
23.04.2026 10:40
вигівський АНАЛітик
23.04.2026 10:38
Вирішив нагадати про себе, з початку розберіться, а потім трепіться.
23.04.2026 10:43
23.04.2026 10:38
23.04.2026 10:40
23.04.2026 10:43
потужна керуля! одним словом з великої букви - Мєнт!
23.04.2026 10:44
Пацієнт жив , але може вмер...
23.04.2026 10:45
хммм.....
от, тупі мєти!
то, як що те падло не було завербовано, знімається кваліфікація, тероризм!

тобто, ви бачите які кончені невігласи представляють закон від імені україни?
система прогнила наскрізь!!!!
але, звісно винні, виключно оті патрульні.
то, хай не сцикують! пів року помурижать, та відпустять.
система захищає своїх!
23.04.2026 10:48
та просто шизік. Зустрічалися такі на життєвому шляху. І на фронті теж.
На фронті - це взагалі окрема тема. Вже колись в мемуарах напишу - зараз не варто.
Вистачало ситуацій. І наші починали стріляти в усі сторони, і іноземці теж.
А як ти його перевіриш?
Не існує чітких психічних тестів на адекватність.
Сьогодні здається нормальним - завтра попаяло і почалося.
23.04.2026 10:49
Повністю погоджуюсь. Але конкретно з цим ібанутим все було зрозуміло заздалегідь. Він мав криміналку за агресію, а дозвільна (мвс) дозвіл на зброю продовжили.
23.04.2026 11:16
так вони ж там замирилися в суді. Напевно ж в розвернутій довідці про несудимість ця подія не була зазначена.
23.04.2026 11:22
Дах поплив після дзвінка?? Згадайте, в 1991, люди після дзвінка виходили в вікно... ФСБшна "МК ультра" працювала.
23.04.2026 10:50
В США, якщо керівник розкрив рота на підлеглого, отримає рішення суду за перевищення влади і нести матеріальні збитки за це, або йому настукає по.голові профсоюз поліції. Тому там повністю виключене відношення до підлеглих як до рабів, тим більше там НЕ МОЖЛИВО неоплачувана робота в понад нормовані навіть ХВИЛИНИ, все оплачується до хіилини.
Мене дивує, що пан Виговський знов НЕ згадав Основний Демотивчий фактор чесно і сумлінно служити в поліції, ризикуючі життям і здоров'ям, як ПОВНА ЗНЕВАГА З БОКУ МВС І КАБМІНУ, ДЕПУСРАТСКОГО КОРПУСУ ненависників всіх хто носив і носить погони і хто ЗАХИЩАВ ЗАКОН І ПОРЯДОК, А САМЕ.ДО ВЕТЕРАНІВ як правоохоронних структур так і всіх силових відомств і військових.
Відслужив - і ти для ВЛАДИ НІХТО, і звпти тебе НІЯК, і нах...я ти взагалі ще живий, якщо третьякова.з гетьманцевим, улютіними і желнович, прямо мріють ВСІХ КОЛИШНІХ СИЛОВИКІВ, ВІЙСЬКОВИХ І ТИМ БІЛЬШЕ ПРАВООХОРОНЦІВ, вже навіть.і судівську владу бачити виключно в ТРУНІ на другий день після звільнення.
Ніхто, пане Виговський, не буде зацікавлений служити в поліції, спостерігаючі за знищенням соцгарантій і пенсійного законодавства ветеранів які чесно і сумлінно виконали свої обов'язки, а зара отримали замість них.купу лайна на голови з немитих срак третьякової, гетьманце і іншої срані, яка не мала не має.жодної поваги до правохоронців і правозахисників, під гробове мовчання з боку керівництва МВС, ЗСУ, ОГП, ВС, СБУ...., дозволяючі майже щодня НАСТРОЮВАТИ НАРОД ПРОТИ ЦИХ ВІДОМСТВ І ВІДВЕРТО.ШАНТАЖУВАТИ ЩЕ БІЛЬШИМ ПРИНИЖЕННЯМ.ВАШИХ.ПІДЛЕГЛИХ.
23.04.2026 10:57
Мы не виключає о, що автор далеко піде, але на це несхоже...
23.04.2026 10:57
А пенсійний фонд...?

А скарги на українські насправедливіші, найгуманніші, найчутливіші,... на планеті "присутсвия" включаючи пенсійний фонд, податкову, суди, прокуратуру...

Невже той агент ФСБ/Неагент ФСБ на мав потреби звертатися у ті осередки "добра і справедливості"?

Ніби в Україні не було самоспалювання -самогубств, втрат котролю ?

Клименки-виговські не можуть бути об'єктивними - конфлікт інтересів. «Верхи не могут, низы не хотят» - это классическая формула, описывающая ситуацию - власть (верхи) не способна управлять по-старому, а низы не желает жить прежней жизнью, что создает объективные предпосылки для кардинальных изменений!? (1)
"«Страшно далеки они от народа» (2)

І головне "Всё прогнило насквозь! Всю систему надо менять!" - ругался сантехник из подвала старой пятиэтажки...(3)

Можливо, слід розглянути версію щодо СИСТЕМИ, яка прогнила.... а не одного "голосіївського стрільця" "аналізувати" у стилі клименків-виговських"
23.04.2026 10:58
Нах його вербувати - в нього й своїх тарганів в бошці хватає
23.04.2026 11:00
Ну так красивіше, ліквідували не якогось алкаш або дебіла, а агента фсбшників. Так звучить зручніше, та нагороди вище
23.04.2026 11:07
Та хватить вже щось розказувати про ту подію, обісралась поліція і це всі побачили, хоча видно було і раніше і справа не в тих двох патрульних. Тепер поліцію і патрульних і їх керівників може відбілити лише постійна ротація на фронт, да можуть з собою забирати тцкунів, хоча б на шість місяців, можна було б на менше, але їх ще вчити потрібно, бо вони не навчені
23.04.2026 11:07
Вигівський, замголовwyсор, психіатрична експертиза відносно цього покидька вже нічого не вирішить, немає кого експертувати. Іди у відставку, годі ганьбитися..
23.04.2026 11:07
Там по паяльнику видно, що у цього виродка клепки нехватає. Цікаво як йому дозвіл на зброю давали? Чи бабло для мєнтів та лікарів не пахне?
23.04.2026 11:12
Вони його не нюхаючи беруть
23.04.2026 11:16
це точно
23.04.2026 11:19
питання в тому де пенс, що кілька років прожив на расєє коло батька, що викладав в академії ВДВ, взяв гроші на квартиру у Києві. І взагалі навіщо він такий нелюдяний переїжджав в столицю - міг би купити хатинку з Високим парканом десь у якомусь передмісті
23.04.2026 11:18
Те що у чорта проблеми з головою то однозначно. Плюс ненавидів Україну і українців. Висновків по ціей трагедії треба робити дуже великі, і про підготовку поліціянтів, і про видачі довідок і дозволів на зброю, і по судах. Бо в судах часто судять не агресорів, а жертв!
23.04.2026 11:20
Це прой**би ментів капітальний, чого його не бачили і не чули до цього?
23.04.2026 11:35
 
 