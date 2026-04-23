Не виключаємо, що голосіївський стрілець був завербований, але на це не схоже, - Вигівський

Фото стрільця, який улаштував теракт у Києві 18 квітня

Слідство не виключає, що чоловік, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва, міг бути завербований РФ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Він зазначив, що чоловік справді народився у Москві, проте довго працював саме в Україні.

"В Одеській області, у військах, які пов'язані з автомобільним транспортом. Ми не виключаємо, що він міг бути завербованим, але це не схоже на таку ситуацію. Як правило, спецслужби РФ моделюють злочин і дають завдання.

Ми бачимо, що, по-перше, ця особа сама по собі закрита – ані дружини, ані дітей. Вів замкнутий спосіб життя. Ми підняли всі скарги, заяви, що його стосувались, де на нього заявляли і він заявляв. У нього виникали конфлікти з сусідами, як правило. Хтось когось затопив, хтось стукає, хтось гучно слухає музику. Він реагував на це дуже гостро, з усіма сварився", - розповів він.

Вигівський припустив, що чоловік втрати самоконтроль під час словесного конфлікту, що переріс у стрілянину.

"Відносно цієї особи було відкрите кримінальне провадження у 2023 році - заява щодо нанесення легких тілесних ушкоджень, потім сторони примирилися у суді. Скажімо так, він був конфліктний. Можливо, у нього були психічні розлади, але це вирішить експертиза", - додав він.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

Згодом за них внесли заставу.

