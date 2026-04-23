Новини Стрілянина в Києві
755 23

Не виключаємо, що голосіївський стрілець був завербований, але на це не схоже, - Вигівський

Теракт у Києві: що кажуть у поліції про можливе вербування?
Фото: Фото стрільця, який улаштував теракт у Києві 18 квітня

Слідство не виключає, що чоловік, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва, міг бути завербований РФ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Він зазначив, що чоловік справді народився у Москві, проте довго працював саме в Україні.

"В Одеській області, у військах, які пов'язані з автомобільним транспортом. Ми не виключаємо, що він міг бути завербованим, але це не схоже на таку ситуацію. Як правило, спецслужби РФ моделюють злочин і дають завдання.

Ми бачимо, що, по-перше, ця особа сама по собі закрита – ані дружини, ані дітей. Вів замкнутий спосіб життя. Ми підняли всі скарги, заяви, що його стосувались, де на нього заявляли і він заявляв. У нього виникали конфлікти з сусідами, як правило. Хтось когось затопив, хтось стукає, хтось гучно слухає музику. Він реагував на це дуже гостро, з усіма сварився", - розповів він.

Вигівський припустив, що чоловік втрати самоконтроль під час словесного конфлікту, що переріс у стрілянину.

"Відносно цієї особи було відкрите кримінальне провадження у 2023 році - заява щодо нанесення легких тілесних ушкоджень, потім сторони примирилися у суді. Скажімо так, він був конфліктний. Можливо, у нього були психічні розлади, але це вирішить експертиза", - додав він.

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
  • 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.
  • Згодом за них внесли заставу.

Київ (20604) стрілянина (1879) Вигівський Іван (95)
вигівський АНАЛітик
23.04.2026 10:38 Відповісти
Тупий як пробка....😡😡😡
23.04.2026 10:40 Відповісти
Вирішив нагадати про себе, з початку розберіться, а потім трепіться.
23.04.2026 10:43 Відповісти
потужна керуля! одним словом з великої букви - Мєнт!
23.04.2026 10:44 Відповісти
Пацієнт жив , але може вмер...
23.04.2026 10:45 Відповісти
хммм.....
от, тупі мєти!
то, як що те падло не було завербовано, знімається кваліфікація, тероризм!

тобто, ви бачите які кончені невігласи представляють закон від імені україни?
система прогнила наскрізь!!!!
але, звісно винні, виключно оті патрульні.
то, хай не сцикують! пів року помурижать, та відпустять.
система захищає своїх!
23.04.2026 10:48 Відповісти
та просто шизік. Зустрічалися такі на життєвому шляху. І на фронті теж.
На фронті - це взагалі окрема тема. Вже колись в мемуарах напишу - зараз не варто.
Вистачало ситуацій. І наші починали стріляти в усі сторони, і іноземці теж.
А як ти його перевіриш?
Не існує чітких психічних тестів на адекватність.
Сьогодні здається нормальним - завтра попаяло і почалося.
23.04.2026 10:49 Відповісти
Повністю погоджуюсь. Але конкретно з цим ібанутим все було зрозуміло заздалегідь. Він мав криміналку за агресію, а дозвільна (мвс) дозвіл на зброю продовжили.
23.04.2026 11:16 Відповісти
так вони ж там замирилися в суді. Напевно ж в розвернутій довідці про несудимість ця подія не була зазначена.
23.04.2026 11:22 Відповісти
Дах поплив після дзвінка?? Згадайте, в 1991, люди після дзвінка виходили в вікно... ФСБшна "МК ультра" працювала.
23.04.2026 10:50 Відповісти
В США, якщо керівник розкрив рота на підлеглого, отримає рішення суду за перевищення влади і нести матеріальні збитки за це, або йому настукає по.голові профсоюз поліції. Тому там повністю виключене відношення до підлеглих як до рабів, тим більше там НЕ МОЖЛИВО неоплачувана робота в понад нормовані навіть ХВИЛИНИ, все оплачується до хіилини.
Мене дивує, що пан Виговський знов НЕ згадав Основний Демотивчий фактор чесно і сумлінно служити в поліції, ризикуючі життям і здоров'ям, як ПОВНА ЗНЕВАГА З БОКУ МВС І КАБМІНУ, ДЕПУСРАТСКОГО КОРПУСУ ненависників всіх хто носив і носить погони і хто ЗАХИЩАВ ЗАКОН І ПОРЯДОК, А САМЕ.ДО ВЕТЕРАНІВ як правоохоронних структур так і всіх силових відомств і військових.
Відслужив - і ти для ВЛАДИ НІХТО, і звпти тебе НІЯК, і нах...я ти взагалі ще живий, якщо третьякова.з гетьманцевим, улютіними і желнович, прямо мріють ВСІХ КОЛИШНІХ СИЛОВИКІВ, ВІЙСЬКОВИХ І ТИМ БІЛЬШЕ ПРАВООХОРОНЦІВ, вже навіть.і судівську владу бачити виключно в ТРУНІ на другий день після звільнення.
Ніхто, пане Виговський, не буде зацікавлений служити в поліції, спостерігаючі за знищенням соцгарантій і пенсійного законодавства ветеранів які чесно і сумлінно виконали свої обов'язки, а зара отримали замість них.купу лайна на голови з немитих срак третьякової, гетьманце і іншої срані, яка не мала не має.жодної поваги до правохоронців і правозахисників, під гробове мовчання з боку керівництва МВС, ЗСУ, ОГП, ВС, СБУ...., дозволяючі майже щодня НАСТРОЮВАТИ НАРОД ПРОТИ ЦИХ ВІДОМСТВ І ВІДВЕРТО.ШАНТАЖУВАТИ ЩЕ БІЛЬШИМ ПРИНИЖЕННЯМ.ВАШИХ.ПІДЛЕГЛИХ.
23.04.2026 10:57 Відповісти
Мы не виключає о, що автор далеко піде, але на це несхоже...
23.04.2026 10:57 Відповісти
Нах його вербувати - в нього й своїх тарганів в бошці хватає
23.04.2026 11:00 Відповісти
Ну так красивіше, ліквідували не якогось алкаш або дебіла, а агента фсбшників. Так звучить зручніше, та нагороди вище
23.04.2026 11:07 Відповісти
Та хватить вже щось розказувати про ту подію, обісралась поліція і це всі побачили, хоча видно було і раніше і справа не в тих двох патрульних. Тепер поліцію і патрульних і їх керівників може відбілити лише постійна ротація на фронт, да можуть з собою забирати тцкунів, хоча б на шість місяців, можна було б на менше, але їх ще вчити потрібно, бо вони не навчені
23.04.2026 11:07 Відповісти
Вигівський, замголовwyсор, психіатрична експертиза відносно цього покидька вже нічого не вирішить, немає кого експертувати. Іди у відставку, годі ганьбитися..
23.04.2026 11:07 Відповісти
Там по паяльнику видно, що у цього виродка клепки нехватає. Цікаво як йому дозвіл на зброю давали? Чи бабло для мєнтів та лікарів не пахне?
23.04.2026 11:12 Відповісти
Вони його не нюхаючи беруть
23.04.2026 11:16 Відповісти
це точно
23.04.2026 11:19 Відповісти
питання в тому де пенс, що кілька років прожив на расєє коло батька, що викладав в академії ВДВ, взяв гроші на квартиру у Києві. І взагалі навіщо він такий нелюдяний переїжджав в столицю - міг би купити хатинку з Високим парканом десь у якомусь передмісті
23.04.2026 11:18 Відповісти
Те що у чорта проблеми з головою то однозначно. Плюс ненавидів Україну і українців. Висновків по ціей трагедії треба робити дуже великі, і про підготовку поліціянтів, і про видачі довідок і дозволів на зброю, і по судах. Бо в судах часто судять не агресорів, а жертв!
23.04.2026 11:20 Відповісти
Це прой**би ментів капітальний, чого його не бачили і не чули до цього?
23.04.2026 11:35 Відповісти
 
 