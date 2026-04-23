Не виключаємо, що голосіївський стрілець був завербований, але на це не схоже, - Вигівський
Слідство не виключає, що чоловік, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва, міг бути завербований РФ.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він зазначив, що чоловік справді народився у Москві, проте довго працював саме в Україні.
"В Одеській області, у військах, які пов'язані з автомобільним транспортом. Ми не виключаємо, що він міг бути завербованим, але це не схоже на таку ситуацію. Як правило, спецслужби РФ моделюють злочин і дають завдання.
Ми бачимо, що, по-перше, ця особа сама по собі закрита – ані дружини, ані дітей. Вів замкнутий спосіб життя. Ми підняли всі скарги, заяви, що його стосувались, де на нього заявляли і він заявляв. У нього виникали конфлікти з сусідами, як правило. Хтось когось затопив, хтось стукає, хтось гучно слухає музику. Він реагував на це дуже гостро, з усіма сварився", - розповів він.
Вигівський припустив, що чоловік втрати самоконтроль під час словесного конфлікту, що переріс у стрілянину.
"Відносно цієї особи було відкрите кримінальне провадження у 2023 році - заява щодо нанесення легких тілесних ушкоджень, потім сторони примирилися у суді. Скажімо так, він був конфліктний. Можливо, у нього були психічні розлади, але це вирішить експертиза", - додав він.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
- 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.
- Згодом за них внесли заставу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
от, тупі мєти!
то, як що те падло не було завербовано, знімається кваліфікація, тероризм!
тобто, ви бачите які кончені невігласи представляють закон від імені україни?
система прогнила наскрізь!!!!
але, звісно винні, виключно оті патрульні.
то, хай не сцикують! пів року помурижать, та відпустять.
система захищає своїх!
На фронті - це взагалі окрема тема. Вже колись в мемуарах напишу - зараз не варто.
Вистачало ситуацій. І наші починали стріляти в усі сторони, і іноземці теж.
А як ти його перевіриш?
Не існує чітких психічних тестів на адекватність.
Сьогодні здається нормальним - завтра попаяло і почалося.
Мене дивує, що пан Виговський знов НЕ згадав Основний Демотивчий фактор чесно і сумлінно служити в поліції, ризикуючі життям і здоров'ям, як ПОВНА ЗНЕВАГА З БОКУ МВС І КАБМІНУ, ДЕПУСРАТСКОГО КОРПУСУ ненависників всіх хто носив і носить погони і хто ЗАХИЩАВ ЗАКОН І ПОРЯДОК, А САМЕ.ДО ВЕТЕРАНІВ як правоохоронних структур так і всіх силових відомств і військових.
Відслужив - і ти для ВЛАДИ НІХТО, і звпти тебе НІЯК, і нах...я ти взагалі ще живий, якщо третьякова.з гетьманцевим, улютіними і желнович, прямо мріють ВСІХ КОЛИШНІХ СИЛОВИКІВ, ВІЙСЬКОВИХ І ТИМ БІЛЬШЕ ПРАВООХОРОНЦІВ, вже навіть.і судівську владу бачити виключно в ТРУНІ на другий день після звільнення.
Ніхто, пане Виговський, не буде зацікавлений служити в поліції, спостерігаючі за знищенням соцгарантій і пенсійного законодавства ветеранів які чесно і сумлінно виконали свої обов'язки, а зара отримали замість них.купу лайна на голови з немитих срак третьякової, гетьманце і іншої срані, яка не мала не має.жодної поваги до правохоронців і правозахисників, під гробове мовчання з боку керівництва МВС, ЗСУ, ОГП, ВС, СБУ...., дозволяючі майже щодня НАСТРОЮВАТИ НАРОД ПРОТИ ЦИХ ВІДОМСТВ І ВІДВЕРТО.ШАНТАЖУВАТИ ЩЕ БІЛЬШИМ ПРИНИЖЕННЯМ.ВАШИХ.ПІДЛЕГЛИХ.