За поліцейських Дудіну і Дробницького внесли застави, - ЗМІ
За патрульних поліцейських Михайла Дробницького та Анну Дудіну було внесено заставу, яку кожному з них у вівторок визначив Печерський районний суд Києва.
Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Вчора Печерський райсуд обрав запобіжний захід обом поліцейським. Суд ухвалив рішення відправити як Дудіну, так і Дробницького під варту до 18 червня. Однак вони мали можливість внести заставу у розмірі 266 тисяч гривень кожен.
Нагадаємо, вчора у залі суду Дудіна сказала, що такої суми на внесення застави вона не має. А адвокат заявив, що запобіжний захід оскаржуватимуть.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
+38 Поділля16
22.04.2026 15:50
+17 Vitaliy #399296
22.04.2026 17:11
+15 Поділля16
22.04.2026 16:14
В нас з гір понабирали таких,що вчора були пастухами,а в містах носяться,як велике цабе-ноль елементарної поваги на дорогах,(за винятком одиниць)порівняти хіба що можна до зебів,як вони поводяться в інтернеті.
Це взагалі (з самим інститутом застави) якийсь треш!
Ніхто і ніколи не задавав питання ні про коло осіб, які мають право вносити заставу, ні про одночасну (разом з внесенням застави) подачу декларації про доходи.
Хто викупив цих двох виродків з СІЗО? І головне навіщо?
Тихенько затягати справу по судах та спустити на гальмах...
Він їх застав зненацька, єдиний правильний маневр - якщо б він розвертався, його б вбили відразу, ще й пістолет забрали!
До такого не підготуєшся - всі звикли, що після злочину злочинець втікає і ховається, а цей із глузду з'їхав!
Військові ЗСУ теж відступають під натиском супротивника і лишають жителів України під владою ворога!
Друже, у якому паралельному всесвіті живеш?.
«Вони не знали, скільки там терористів» - Ну звісно! Це ж класика: патрульні приїхали на виклик, бачать стрілка, але стоять і думають: «А може їх тут двадцать? А може в них і зброі і калібр побільше Ні ,краще почекаємо, поки він сам піде!»..... Вони поліція. Їх робота - знати, перевіряти та діяти. Коли людина з вогнепальною зброєю стріляє в центрі міста, завдання - нейтралізувати загрозу. Втекти як переляканий заєць за двісті метрів, сховатися там в кущах і звідти спостерігати - це рівень «охоронця АТБ», а не офіцера поліції, який має зброю та присягу., і мав хахищати людей навіть ціною свого життя.
«Він їх застав зненацька» - О бідненькі! Не попередили! Ім що треба було надіслати повістку за 3 дні, що буде перестрілка., щоб вони підготувалися ? Звісно, стрілок не чекав, що поліція буде… працювати! Який шок Нападати зненацька - це тактика злочинця. Протидіяти цьому - робота поліції. Якщо поліцейських застали зненацька на місці злочину - це профнепридатність.
«Розвертався б - вбили, ще й пістолет забрали» - А, ну так, краще , втекти ,кинути людей на призволяще , хай гинуть (і вони загинули , і там на вулиці і потім в супермаркеті) Це ж «єдиний правильний маневр» - здатися без бою і втекти! Це позиція жертви, а не озброєного представника влади. Якщо ти боїшся, що у тебе заберуть пістолет - здай його в зброярню і йди працювати в бібліотеку.
«До такого не підготуєшся» - Ой, ну справді! В країні війна, зброї на руках - як на ярмарку, а вони що готувалися до бабусь, що торгують петрушкою в недозволеному місці.? Звісно, стрілець - це ж такий срприз ! Поліція для того і вчиться, щоб бути готовою до будь-чого. Особливо в Києві. Особливо зараз. під час війни.
«Військові ЗСУ теж відступають...» - О, це улюблене - порівняти професійного військового в окопі під КАБами з патрульним, який обіср*вся на парковці. Геніально! Військові відступають, щоб зберегти життя та перегрупуватися для наступного бою, а не тому, що злякалися одного неадеквата. Не треба паплюжити ЗСУ, порівнюючи їх із тими, хто втік.
P/S Твої виправдання - це не «інший погляд», це спроба знайти моральне виправдання боягузтву. Ти своїм текстом кажеш: «Це нормально - не виконувати присягу». Ні, не нормально. Захищати таких - це розписуватися у власній дурості. Краще видали це, поки ніхто не бачив, бо соромно не тільки за них, а й ще за те, що ти це написав.....
Тут деякі кажуть що "порушили протоколи", але я дуже сумніваюся, що там був пріорітет "організувати захист, та переслідувати злочинців" перед "надати допомогу потерпілим" - що вони і робили.
Можна частково погодитися, що це тактично неправильне рішення, класифікація, але не боягузство.
Я ж повторюся, того що злочинець не втік, він самогубця - не міг очікувати ніхто, і міняти правила під такі виключення - безглуздо!
"Військові відступають, щоб зберегти життя та перегрупуватися для наступного бою, а не тому, що злякалися одного неадеквата" - порівняй, абсолютно дзеркальна ситуація, початкові дані про *********** виявилися неправильними, злочинець повів себе занадто нестандартно, для будь-якого досвіду так що щодо одного - теж були великі сумніви у метушні.
Жінка - була у минулому реаніматолог.
Але із кульовою травмою голови голими руками неспеціалісту важкувато надати кваліфіковану допомогу!
Навіть, якщо було відомо, що він у будівлі - то зачистити під'їзд на десяток поверхів удвох малореально.
Вони чекали на підкріплення та надавали медичну допомогу пораненому хлопчику.
Жінка-поліціянт пішла до авто, а чоловік стояв спиною-боком до стрілка (який ще міг прикриватися жителями). Там без варіантів намагання уникнення куль.
До "контакту" поліціянт не повернувся по команді, збирали сили.
Навіть спец команда змогла його вбити більше, ніж через годину.
На відео цивільна особа 43-річний Ахмед аль-Ахмед, власник фруктової крамниці та батько двох дітей, власноруч знезброїв одного з нападників - вихопив у нього гвинтівку та повалив на землю. Під час боротьби Ахмед отримав два кульові поранення - у плече та кисть. Завдяки йому вдалося уникнути ще більшої кількості жертв. І да, в нього не було ні бронніка ні табельної зброї.
скоріше перешли на сторону окупантів, як більша частина ментів на Донбасі.