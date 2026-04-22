За поліцейських Дудіну і Дробницького внесли застави, - ЗМІ

За патрульних поліцейських Михайла Дробницького та Анну Дудіну було внесено заставу, яку кожному з них у вівторок визначив Печерський районний суд Києва.

Вчора Печерський райсуд обрав запобіжний захід обом поліцейським. Суд ухвалив рішення відправити як Дудіну, так і Дробницького під варту до 18 червня. Однак вони мали можливість внести заставу у розмірі 266 тисяч гривень кожен.

Нагадаємо, вчора у залі суду Дудіна сказала, що такої суми на внесення застави вона не має. А адвокат заявив, що запобіжний захід оскаржуватимуть.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських