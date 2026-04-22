Новини Стрілянина в Києві
За поліцейських Дудіну і Дробницького внесли застави, - ЗМІ

За патрульних поліцейських Михайла Дробницького та Анну Дудіну було внесено заставу, яку кожному з них у вівторок визначив Печерський районний суд Києва.

Суспільне

Вчора Печерський райсуд обрав запобіжний захід обом поліцейським. Суд ухвалив рішення відправити як Дудіну, так і Дробницького під варту до 18 червня. Однак вони мали можливість внести заставу у розмірі 266 тисяч гривень кожен.

Нагадаємо, вчора у залі суду Дудіна сказала, що такої суми на внесення застави вона не має. А адвокат заявив, що запобіжний захід оскаржуватимуть.

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Київ стрілянина патрульна поліція запобіжний захід Печерський суд Києва
Топ коментарі
+38
То можливо досить промивати кістки цим поліцейським? Чи продовжують відвертати увагу від того, що пройшла дата 21 квітня 2026 року і третій рік без виборів править Голобородько і його стая і що він дав добро на прокачку російської нафти по нафтопроводу "Дружба"? Поліцейським суспільство дало оценку. Вони скоїли злочин і правову оценку їх дій дає прокеуратура і суд.
А прокачка російської нафти насть ворогу кожного місяця мільярди на підтримку їх армії нападу.
22.04.2026 15:50 Відповісти
+17
Підтримую, але для короткозорих людей не зрозуміти, що якщо собака покусав прохожого, то винен господар, а не собака, так само і поліція, а це зелене ригівське чмо з разом із гумористами- некомпетентними особами довели країну до хаосу!
22.04.2026 17:11 Відповісти
+15
Так потрібно доводити до партнерів, що ми не можемо прокачувати по "Дружбі" російські нафту, бо в нас з ними війна і все російське в нас під санкціями. Підрахуйте, скільки росія отримає мільярдів доларів за продажу нафти в Європу та ще і своїм друзям. Можливо не потрібно було бикувати проти Орбана і налаштовувати проти себе весь угорський народ і опозицію? Своєю криворізькою дипломатією від обєднав проти України не тільки угорців, а і майже всю Європу.
22.04.2026 16:14 Відповісти
Насамперед це наші люди, громадяни України. Як би кожен з нас повівся на їхньому місці, хто зна. Я їм не суддя
22.04.2026 17:13 Відповісти
Як же "не суддя"? Ви ж вже винисли вирок що і хто хоче з них зробити...
22.04.2026 17:30 Відповісти
"Кожен з нас " - це не поліціянт, який свідомо пішов у цю професію, знаючи про всі ризики, знаючи, що громадяни сподіваються на захист. Але ж ні, вони розбіглися, як щури, в різні боки, не захистивши дитину. А такий собі пересічний, але сміливий двірник дядя Саша Перга захистив дитину, але, на жаль, ціною власного життя.
22.04.2026 17:58 Відповісти
Вічна память Саші
22.04.2026 21:11 Відповісти
Патрульна поліція деградувала після Деконаїдзе.
В нас з гір понабирали таких,що вчора були пастухами,а в містах носяться,як велике цабе-ноль елементарної поваги на дорогах,(за винятком одиниць)порівняти хіба що можна до зебів,як вони поводяться в інтернеті.
22.04.2026 17:51 Відповісти
в контекстi сьогодення Украiни вiзьму i напишу, що ***** ця новина для бiльшостi притомних. Вiд слова зовсiм.
22.04.2026 17:59 Відповісти
Це для тебе, а не для тих, чиї близькі загинули з вини божевільного і непрофесійності поліціянтів. Не дай тобі бути на місці ти, хто втратив рідних.
22.04.2026 18:03 Відповісти
я розумiю i погоджуюсь. Я втратив на вiйнi i зромiв, що *****.
22.04.2026 18:09 Відповісти
зрозумiв. Вибачай.
22.04.2026 18:10 Відповісти
майже нiкому, окрiм тебе i ще +- 2
22.04.2026 18:13 Відповісти
зберiгайте спокiй, веселощi попереду.
22.04.2026 18:00 Відповісти
І хто ж вніс заставу?
Це взагалі (з самим інститутом застави) якийсь треш!
Ніхто і ніколи не задавав питання ні про коло осіб, які мають право вносити заставу, ні про одночасну (разом з внесенням застави) подачу декларації про доходи.
Хто викупив цих двох виродків з СІЗО? І головне навіщо?
Тихенько затягати справу по судах та спустити на гальмах...
22.04.2026 21:27 Відповісти
На захист поліціянтів можна сказати те, що вони не знали, скільки там всього терористів, можливо там була група, що переважала.

Він їх застав зненацька, єдиний правильний маневр - якщо б він розвертався, його б вбили відразу, ще й пістолет забрали!

До такого не підготуєшся - всі звикли, що після злочину злочинець втікає і ховається, а цей із глузду з'їхав!
Військові ЗСУ теж відступають під натиском супротивника і лишають жителів України під владою ворога!
22.04.2026 23:03 Відповісти
Ой, ну треба ж, яка аналітика! Читаю я це, і просто сльози на очах - не від жаху ситуації, а від того, який рівень інтелектуальної імпотенції намагаються видати за «виправдання».
Друже, у якому паралельному всесвіті живеш?.
«Вони не знали, скільки там терористів» - Ну звісно! Це ж класика: патрульні приїхали на виклик, бачать стрілка, але стоять і думають: «А може їх тут двадцать? А може в них і зброі і калібр побільше Ні ,краще почекаємо, поки він сам піде!»..... Вони поліція. Їх робота - знати, перевіряти та діяти. Коли людина з вогнепальною зброєю стріляє в центрі міста, завдання - нейтралізувати загрозу. Втекти як переляканий заєць за двісті метрів, сховатися там в кущах і звідти спостерігати - це рівень «охоронця АТБ», а не офіцера поліції, який має зброю та присягу., і мав хахищати людей навіть ціною свого життя.
«Він їх застав зненацька» - О бідненькі! Не попередили! Ім що треба було надіслати повістку за 3 дні, що буде перестрілка., щоб вони підготувалися ? Звісно, стрілок не чекав, що поліція буде… працювати! Який шок Нападати зненацька - це тактика злочинця. Протидіяти цьому - робота поліції. Якщо поліцейських застали зненацька на місці злочину - це профнепридатність.
«Розвертався б - вбили, ще й пістолет забрали» - А, ну так, краще , втекти ,кинути людей на призволяще , хай гинуть (і вони загинули , і там на вулиці і потім в супермаркеті) Це ж «єдиний правильний маневр» - здатися без бою і втекти! Це позиція жертви, а не озброєного представника влади. Якщо ти боїшся, що у тебе заберуть пістолет - здай його в зброярню і йди працювати в бібліотеку.
«До такого не підготуєшся» - Ой, ну справді! В країні війна, зброї на руках - як на ярмарку, а вони що готувалися до бабусь, що торгують петрушкою в недозволеному місці.? Звісно, стрілець - це ж такий срприз ! Поліція для того і вчиться, щоб бути готовою до будь-чого. Особливо в Києві. Особливо зараз. під час війни.
«Військові ЗСУ теж відступають...» - О, це улюблене - порівняти професійного військового в окопі під КАБами з патрульним, який обіср*вся на парковці. Геніально! Військові відступають, щоб зберегти життя та перегрупуватися для наступного бою, а не тому, що злякалися одного неадеквата. Не треба паплюжити ЗСУ, порівнюючи їх із тими, хто втік.
P/S Твої виправдання - це не «інший погляд», це спроба знайти моральне виправдання боягузтву. Ти своїм текстом кажеш: «Це нормально - не виконувати присягу». Ні, не нормально. Захищати таких - це розписуватися у власній дурості. Краще видали це, поки ніхто не бачив, бо соромно не тільки за них, а й ще за те, що ти це написав.....
23.04.2026 03:22 Відповісти
Вони їхали на , тільки потім сказали що є постріли і вони побачили трупи.
Тут деякі кажуть що "порушили протоколи", але я дуже сумніваюся, що там був пріорітет "організувати захист, та переслідувати злочинців" перед "надати допомогу потерпілим" - що вони і робили.
Можна частково погодитися, що це тактично неправильне рішення, класифікація, але не боягузство.
Я ж повторюся, того що злочинець не втік, він самогубця - не міг очікувати ніхто, і міняти правила під такі виключення - безглуздо!
"Військові відступають, щоб зберегти життя та перегрупуватися для наступного бою, а не тому, що злякалися одного неадеквата" - порівняй, абсолютно дзеркальна ситуація, початкові дані про *********** виявилися неправильними, злочинець повів себе занадто нестандартно, для будь-якого досвіду так що щодо одного - теж були великі сумніви у метушні.
23.04.2026 13:00 Відповісти
Кому вони надали допомогу?
23.04.2026 14:30 Відповісти
Хлопчику намагалися надати допомогу.
Жінка - була у минулому реаніматолог.
Але із кульовою травмою голови голими руками неспеціалісту важкувато надати кваліфіковану допомогу!
23.04.2026 18:18 Відповісти
Ти кажеш, що патрульні їхали на *********** і не могли знати, що там стрілець. Це правда лише для першої хвилини. Але в момент, коли вони почули постріли, побачили озброєного нападника і людей, які вже лежали на землі, ситуація перестала бути «***********м». У цей момент будь-який поліцейський у світі переходить на протокол активного стрілка. Це не про бажання чи небажання, це про обов'язок - зупинити загрозу, бо поки стрілець продовжує стріляти, кількість поранених тільки зростає. Допомога потерпілим важлива, але вона не замінює нейтралізацію нападника. Спочатку зупиняють загрозу, потім рятують людей. Інакше ти просто створюєш нових потерпілих.Ти пишеш, що їх застали зненацька. Але раптовість - це норма для злочинів, а не виняток. Саме тому поліцію вчать діяти під стресом, реагувати на непередбачувані ситуації і не втрачати контроль. Якщо поліцейського можна «застати зненацька» настільки, що він біжить на двісті метрів і не повертається до контакту, то це не про тактику - це про втрату контролю над місцем події. І це не про героїзм чи боягузтво, це про те, що загроза залишилася без протидії.Ти кажеш, що злочинець був самогубцем і ніхто не міг цього знати. Але це нічого абсолютно не змінює. Якщо нападник не тікає, а продовжує стріляти, це означає тільки одне - він активна загроза, і він не зупиниться сам. Тому твердження «ніхто не міг знати» не скасовує обов'язку діяти. Порівняння з військовими теж не працює. Військові відступають організовано, під прикриттям, щоб перегрупуватися і повернутися в бій. Патрульний, який відбігає на значну дистанцію і не повертається до контакту, - це зовсім інша історія. Це не тактичний маневр, це втрата контролю над ситуацією, у якій люди продовжували гинути.Ти правий у тому, що інформація могла бути неповною і що ситуація була хаотичною. Але ці фактори не скасовують головного: після того, як вони побачили озброєного нападника і поранених, їхнім обов'язком було зупинити загрозу, а не тікати так далеко, що вони перестали впливати на події. Це не про емоції, не про звинувачення і не про героїзм. Це про стандарти реагування, які існують для того, щоб рятувати життя.....
24.04.2026 04:32 Відповісти
Вони звісно не бачили нападника, допоки він не повернувся і не почав стріляти зі спини (або із правого боку). До цього виглядало, як він постріляв і утік, невідомо куди.
Навіть, якщо було відомо, що він у будівлі - то зачистити під'їзд на десяток поверхів удвох малореально.
Вони чекали на підкріплення та надавали медичну допомогу пораненому хлопчику.
Жінка-поліціянт пішла до авто, а чоловік стояв спиною-боком до стрілка (який ще міг прикриватися жителями). Там без варіантів намагання уникнення куль.
До "контакту" поліціянт не повернувся по команді, збирали сили.
Навіть спец команда змогла його вбити більше, ніж через годину.
24.04.2026 12:09 Відповісти
А за що їх судити, за те що всрались? Звичайно, цi два мусора - випадкові люди в полiцiї. Жiнку треба гнати копняками пiд сраку, а хлопа мобiлiзувати кудись на тилову посаду (на фронтi з цього обiсцянiна користi не буде), нехай миє вiдходки чi рови копає.
23.04.2026 00:05 Відповісти
За що судити?Ви серьезно? Із за іхнього невиконання іхніх службових обов''язків люди загинули, Це по вашому не аргумент і не причина, не? По цій статті ім реально світить від 5 до 8 років...
23.04.2026 05:58 Відповісти
Можно обратно в канцелярию. Позорище, а не страна
23.04.2026 06:04 Відповісти
Те, що в цьому відео дуже не сподобається всім адептам методичок "у нього ж карабін, а у поліції лише пістолет" та "поставьте себе на місце поліцейського" Я не хочу ставити себе на місце поліцейського. Якщо б хотів, то служив би в поліції.Але хочу нагадати всім події майже піврічної давнини.14 грудня 2025 року. Пляж Бонді. Сідней, Австралія. Батько та син - Саджид Акрам та Навід Акрам влаштували стрілянину, жертвами якої стали 15 осіб і ще 30 отримали поранення.

На відео цивільна особа 43-річний Ахмед аль-Ахмед, власник фруктової крамниці та батько двох дітей, власноруч знезброїв одного з нападників - вихопив у нього гвинтівку та повалив на землю. Під час боротьби Ахмед отримав два кульові поранення - у плече та кисть. Завдяки йому вдалося уникнути ще більшої кількості жертв. І да, в нього не було ні бронніка ні табельної зброї.
Відео тут:
https://www.facebook.com/reel/1481572120013127 Стрілянина на пляжі в Австраліі
23.04.2026 06:09 Відповісти
Але вистрілити в нападника він не відважився.
23.04.2026 09:08 Відповісти
А якби кацапська ДРГ зайшла, вони що теж повтікали б? А може навіть і ні,
скоріше перешли на сторону окупантів, як більша частина ментів на Донбасі.
23.04.2026 07:20 Відповісти
Як куля свисне - мусор в штани дрисне
23.04.2026 07:54 Відповісти
23.04.2026 09:27 Відповісти
266 тисяч?Гм,непрості поліцейські,мабуть.
23.04.2026 13:45 Відповісти
сумма чимала, як вдалося її так швидко знайти? Хто вніс?
23.04.2026 15:29 Відповісти
Все що нажито непосильною працею.
23.04.2026 16:01 Відповісти
Негайно скасувати її заставу, ув'язнити її та закутати в кайдани.
23.04.2026 17:07 Відповісти
