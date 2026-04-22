За полицейских Дудину и Дробницкого внесли залоги - Суспільне

За полицейских Дудину и Дробницкого внесли залоги
За патрульных полицейских Михаила Дробницкого и Анну Дудину был внесен залог, размер которого для каждого из них во вторник определил Печерский районный суд Киева.
Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Вчера Печерский райсуд избрал меру пресечения обоим полицейским. Суд принял решение отправить как Дудину, так и Дробницкого под стражу до 18 июня. Однако у них была возможность внести залог в размере 266 тысяч гривен.
Напомним, вчера в зале суда Дудина сказала, что такой суммы для внесения залога у нее нет. А адвокат заявил, что меру пресечения будут обжаловать.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Побег полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А прокачка російської нафти насть ворогу кожного місяця мільярди на підтримку їх армії нападу.
Станом на 18 квітня 2026 року російські війська продовжували здійснювати воєнні злочини на території України, включаючи масовані обстріли, атаки дронами-камікадзе та пошкодження цивільної інфраструктури. Масовані атаки дронами та авіабомбами: За добу зафіксовано 63 авіаційні удари, скидання 217 керованих авіабомб, застосування 9305 дронів-камікадзе та 3447 обстрілів населених пунктів.Запоріжжя: В ніч на 18 квітня окупанти завдали ударів по місту, пошкоджено житлові будинки в Олександрівському та Шевченківському районах. Внаслідок атак у Запорізькій області поранено щонайменше 10 людей.Херсонщина: Окупанти атакували п'ять громад Бериславського району, поранено 70-річного чоловіка. Загалом в області поранено чотирьох людей, пошкоджено критичну та соціальну інфраструктуру.Харківщина: Російські війська атакували Харків та 25 інших населених пунктів, поранено 7 людей.Донеччина: Внаслідок обстрілу м. Миколаївка загинула одна цивільна особа, ще четверо людей поранено в регіоні.Одещина: Атаковано портову та промислову інфраструктуру, поранено одну людину.Чернігівщина: Частковий блекаут (знеструмлення) внаслідок ударів....
А знаєте чому ворог так часто атаку. Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Дніпропетровську область? Бо якийсь простой мальчік від наріду розмінував Чонгар і акваторію Азовського моря і підпустив ворога під самі міста Запоріжжя, Херсон і Дніпропетровську область.
А що буде творитися в інтернеті, коли по наказу Верховного Головнокомандувача поліцейські будуть ловити хлопців замість ТЦК і направляти на фронт? То будуть винні поліцейські, а не Верховний, який про..в мобілізацію щоб зберегти свій рейтинг?
Ну а основна відповідальність відомо на кому, на простроченому блазню, що восьмий рік притворяється президентом. Це він накосячив у 22-му, не послухавши генерала Залужного.
Але поведінка "потужного" схожа не на випадкову помилку, а на сплановану диверсію.
Хто має відповідати за такий стан???