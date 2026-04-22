Новости Стрельба в Киеве
За полицейских Дудину и Дробницкого внесли залоги - Суспільне

За патрульных полицейских Михаила Дробницкого и Анну Дудину был внесен залог, размер которого для каждого из них во вторник определил Печерский районный суд Киева.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Вчера Печерский райсуд избрал меру пресечения обоим полицейским. Суд принял решение отправить как Дудину, так и Дробницкого под стражу до 18 июня. Однако у них была возможность внести залог в размере 266 тысяч гривен.

Напомним, вчера в зале суда Дудина сказала, что такой суммы для внесения залога у нее нет. А адвокат заявил, что меру пресечения будут обжаловать.

Стрельба в Киеве

Побег полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Топ комментарии
+11
То можливо досить промивати кістки цим поліцейським? Чи продовжують відвертати увагу від того, що пройшла дата 21 квітня 2026 року і третій рік без виборів править Голобородько і його стая і що він дав добро на прокачку російської нафти по нафтопроводу "Дружба"? Поліцейським суспільство дало оценку. Вони скоїли злочин і правову оценку їх дій дає прокеуратура і суд.
А прокачка російської нафти насть ворогу кожного місяця мільярди на підтримку їх армії нападу.
22.04.2026 15:50 Ответить
+5
Наркопритони розкошелилися,які ці паскуди кришували.
22.04.2026 15:55 Ответить
+4
А звідки гроші? У них же низькі зарплати і всі кошти йдуть на утримання злиденних хворих батьків.
22.04.2026 15:52 Ответить
22.04.2026 15:50 Ответить
Ну звісно. І теракт вчинили для того аби відвернути увагу саме від цих речей.
22.04.2026 15:57 Ответить
А я щось про теракт написав? Скільки того дня було терактів в Україні з боку кцапів не рахували? А скільки залишили передову воїни ЗСУ цього числа? Я стислу напишу про них нижче, а подана інформація про поліцейських сколихнула суспільство, бо вони не виконали своїх обовязків і саме головне, що їх неполюбив народ за дій, коли разом із ТЦК затримували військовозобовязаних і відправляли на фронт. Ніхто не задумувався, що вони діють не по своїй волі, а отримали вказівку від свого керівництва. А їх керівництво від Верховного Головнокомандувача. А нижче події, які сталися в той день.
Станом на 18 квітня 2026 року російські війська продовжували здійснювати воєнні злочини на території України, включаючи масовані обстріли, атаки дронами-камікадзе та пошкодження цивільної інфраструктури. Масовані атаки дронами та авіабомбами: За добу зафіксовано 63 авіаційні удари, скидання 217 керованих авіабомб, застосування 9305 дронів-камікадзе та 3447 обстрілів населених пунктів.Запоріжжя: В ніч на 18 квітня окупанти завдали ударів по місту, пошкоджено житлові будинки в Олександрівському та Шевченківському районах. Внаслідок атак у Запорізькій області поранено щонайменше 10 людей.Херсонщина: Окупанти атакували п'ять громад Бериславського району, поранено 70-річного чоловіка. Загалом в області поранено чотирьох людей, пошкоджено критичну та соціальну інфраструктуру.Харківщина: Російські війська атакували Харків та 25 інших населених пунктів, поранено 7 людей.Донеччина: Внаслідок обстрілу м. Миколаївка загинула одна цивільна особа, ще четверо людей поранено в регіоні.Одещина: Атаковано портову та промислову інфраструктуру, поранено одну людину.Чернігівщина: Частковий блекаут (знеструмлення) внаслідок ударів....
А знаєте чому ворог так часто атаку. Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Дніпропетровську область? Бо якийсь простой мальчік від наріду розмінував Чонгар і акваторію Азовського моря і підпустив ворога під самі міста Запоріжжя, Херсон і Дніпропетровську область.
22.04.2026 16:07 Ответить
Навіщо ото було старатися? І читати навіть не буду. І так зрозуміло що там написано. Тільки для чого взаємопов'язувати всі ці речі? Чи ви вважаєте українців рибками гупі?
22.04.2026 17:06 Ответить
Узурпація влади, тобто фактичне її захоплення як і путіним, не здивуюся якщо вони діють спільно і в унісон.
22.04.2026 16:01 Ответить
А шо Голобородьку робити? 90 млрд заблоковані поки не запрацє Дружба, а гроші на оборону потрібні негайно.
22.04.2026 16:03 Ответить
Так потрібно доводити до партнерів, що ми не можемо прокачувати по "Дружбі" російські нафту, бо в нас з ними війна і все російське в нас під санкціями. Підрахуйте, скільки росія отримає мільярдів доларів за продажу нафти в Європу та ще і своїм друзям. Можливо не потрібно було бикувати проти Орбана і налаштовувати проти себе весь угорський народ і опозицію? Своєю криворізькою дипломатією від обєднав проти України не тільки угорців, а і майже всю Європу.
22.04.2026 16:14 Ответить
Я з вами згоден..Але давайте зовсім трохи почекаємо,може статися,що на третій день після розблокування грошей,знову станецця руйнування труби..)) Від кацапів всього можна очікувати..
22.04.2026 17:01 Ответить
«да здравс уєт самьі справедливьій украінскій суд в мірє»😏
22.04.2026 15:52 Ответить
У нас так званим "правоохоронним органам" усе, а простим громадянам Закон.🤷
22.04.2026 15:56 Ответить
22.04.2026 15:52 Ответить
З кожного поліцейського по пару ьисяч знімуть. А бабдо на рахунках є у МВС.
22.04.2026 15:58 Ответить
Краще напишіть з кого знімуть по тищі за міндіча, цукермана, Юзіка, Шефірів, єрмака, шурмів та інших. А що там по неявці по визову до ВАКС єрмака і міндіча? Злочини, які вони скоїли коштують Україні втраті промисловості на сотні мільярдів доларів США і тисячі життів.
22.04.2026 16:24 Ответить
у мусорів тільки посадовий оклад в 1,5 рази більше всієї зарплатні солдата ЗСУ або в 1, 25 всієї зарплатні молодшого офіцера. А надбавки до окладу поліцейського більше ніж у солдата ЗСУ.
22.04.2026 16:03 Ответить
Ви помиляєтесь оклади у поліцейських якраз дуже невеликі . від 2 до 5 тис грн. Решту наганяють незрозуміло якими надбавками , які мають знову ж таки незрозумілий характер. Чому я так пишу ,тому що знаю, оскільки є пенсіонером МВС і підвищення окладів автоматично стало би підставою перерахунку пенсії. Тому з 2019 року збільшують не оклади ,а премії
22.04.2026 16:10 Ответить
а чому ви тобі не оскаржуєте неконституційний закон України що змінив ст.63 про пенсійне забезпечення військовослужбовців, який скасував право на автоматичний перерахунок пенсій? Тепер бігаєте кожен рік за довідками і годуєте армію адвокатів?
22.04.2026 16:49 Ответить
ФСБ дало.
22.04.2026 16:52 Ответить
відкрили банку. задонатили
22.04.2026 17:02 Ответить
22.04.2026 15:55 Ответить
О, вже ці поліцейські кришували наркоптинони. А є факти, чи аби ляпнути?
А що буде творитися в інтернеті, коли по наказу Верховного Головнокомандувача поліцейські будуть ловити хлопців замість ТЦК і направляти на фронт? То будуть винні поліцейські, а не Верховний, який про..в мобілізацію щоб зберегти свій рейтинг?
22.04.2026 15:57 Ответить
Вони й зараз ловлять. Он вчора разом з бандитами з ТЦК в Одесі взяли тепленьким цілого майора поліції, котрий регулярно з ними "працював". Взагалі, зараз модно з собою для прикриття мати поліцая, от спитайте у Колі Тищенка, він не дасть збрехати
22.04.2026 16:05 Ответить
Так, я знаю. Сьогоднішня влада корумпувала не тільки своє оточення в ОПі, уряді, військово-цивільних адміністраціях, парламенті, а і поліцію, частину військових, медицину, прикордонників... Думаю Вам відомо, що сьогодні до 300 тисяч військових знаходяться в СЗЧ? То хто довів ситуацію до такого, поліцейські, чи хтось не виконав норми Конституції у 2022 році і не ввів воєнний стан та не провів мобілізацію? Чи поліцейські самі вирішили ходити з ТЦК і проводити "сафарі"?
22.04.2026 16:11 Ответить
"Чи поліцейські самі вирішили ходити з ТЦК і проводити "сафарі" - впевнений, що деякі саме так і роблять у вільний час. Той самий майор навряд чи був офіційно прикомандирований до вчорашніх бандитів. Та й сьогодні тут у нас вже відзначилися - "оповіщувачі" у складі 4-5 осіб у пікселі, і з ними 3-4 "спортсмена" з закритими обличчями, "мобілізували" якогось чоловіка, попередньо задувши з балона його подругу. Хто ж були оті "герої" у чорному, цікаво?..
22.04.2026 16:20 Ответить
"Деякі самі так роблять у вільний час" - то Ви натякаєте, що в нас безпредєл? Наскільки мені відомо, при воєнному стані вся влада належить військово-цивільним адміністраціям, яких призначив Верховний Головнокомандувач і контролює їх дії. Ви впевнені, що то команда Верховного чи його халатність? А що роблять призначені ним міністри МВС і керівник національної поліції, що( з Ваших слів), банди спортсменів, одягаючи пікселі, прикриваючи обличчя грабують і катують людей в кожному місті і селі?
22.04.2026 16:29 Ответить
Я вважаю, що Клименко та Вигівський засиділися на своїх посадах, і в тому що їх підлеглі абсолютно не підготовлені (не навчені (с)) до несення служби, вони винуваті безпосередньо.
Ну а основна відповідальність відомо на кому, на простроченому блазню, що восьмий рік притворяється президентом. Це він накосячив у 22-му, не послухавши генерала Залужного.
22.04.2026 16:39 Ответить
Залужний в 22-му, вважав, що кацапи попруть тільки на Донбас. Це з його власних слів. Багато хто накосячив
22.04.2026 16:44 Ответить
Я мав на увазі конкретно питання мобілізації. Так, багато хто тоді помилявся, це правда.
Але поведінка "потужного" схожа не на випадкову помилку, а на сплановану диверсію.
22.04.2026 16:50 Ответить
В його оточені, була купа диверсантів, це правда. Скористалися недосвідченностю та некомпетентністю. Але він вчиться. На наших шкурах, це звісно мінус, як на мене
22.04.2026 16:53 Ответить
Це не текст для "шову" завчити- а іншому він вчитися не здатен.
22.04.2026 17:07 Ответить
В додаток до написаного. Бачив, що під цією новиною є і Вам коментар.
https://censor.net/ua/photonews/3611846/u-harkovi-viyiskovym-ttsk-povidomyly-pidozru-za-katuvannya
Хто має відповідати за такий стан???
22.04.2026 16:32 Ответить
Може чечени? Так їх же всіх Татаров повбивав...
22.04.2026 17:08 Ответить
ігрові автомати теж нікуди не ділись,томущо ці підари в долі
22.04.2026 16:19 Ответить
Зеленский внес з крадених грошей, *** буду. Або Клименко із здобутків від зашуганих водіїв.
22.04.2026 15:59 Ответить
Знову політтехнологи Банкової через своїх ботів затягують нас в це болото, щоб відтягнути увагу від 21 квітня 2016 року і нафтопровода "Дружба". Нуль уваги, що в черговий раз порушена ст.103 Конституції і санкції проти росії.
22.04.2026 16:17 Ответить
Хочуть зробити з хлопця та дівчини, цапів-відбувайлів
22.04.2026 16:42 Ответить
Треба визнати, що ці поліціянти (а не "хлопець і дівчина") самі для цього багато зробили..
22.04.2026 17:10 Ответить
 
 