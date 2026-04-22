За полицейских Дудину и Дробницкого внесли залоги - Суспільне

За патрульных полицейских Михаила Дробницкого и Анну Дудину был внесен залог, размер которого для каждого из них во вторник определил Печерский районный суд Киева.

Вчера Печерский райсуд избрал меру пресечения обоим полицейским. Суд принял решение отправить как Дудину, так и Дробницкого под стражу до 18 июня. Однако у них была возможность внести залог в размере 266 тысяч гривен.

Напомним, вчера в зале суда Дудина сказала, что такой суммы для внесения залога у нее нет. А адвокат заявил, что меру пресечения будут обжаловать.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Побег полицейских