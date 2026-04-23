Чоловік із ножем напав на військових ТЦК під час перевезення до мобілізаційного центру на Буковині. ФОТОрепортаж

Чоловік у Чернівецькій області напав із ножем на військових ТЦК під час перевезення до мобілізаційного центру.

Про це повідомила прокуратура області, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

20 квітня біля села Струмок Дністровського району Чернівецької області під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовослужбовцями районного ТЦК та СП (33 та 51 років) виник конфлікт.

"У ході суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї. Після нападу чоловік також пошкодив службовий автомобіль ТЦК та, продовжуючи чинити опір, вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя", - йдеться в повідомленні.

29-річного чоловіка затримано та повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві.

Стан військових

Двом військовослужбовцям вчасно надано медичну допомогу, наразі їх життю нічого не загрожує.

Підозрюваного взято під варту.

Читайте: Масових випадків "бусифікації" в Україні немає, - "слуга народу" Веніславський










